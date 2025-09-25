Tranio сообщил о росте спроса россиян на недвижимость в Италии и Испании

Tекст: Дмитрий Зубарев

Самыми популярными странами для покупки коммерческой недвижимости среди россиян в Европе стали Италия и Испания, передает ТАСС со ссылкой на данные брокера Tranio.

В Италии доля заявок от россиян выросла на 81,3%: с 16,05% в первом полугодии 2024 года до 21,1% за аналогичный период 2025 года. В Испании этот показатель составил 20,29%, что на 0,4% ниже, чем годом ранее.

Эксперты Tranio отмечают, что рынок коммерческой недвижимости Италии укрепился благодаря низким ставкам Европейского центрального банка и высокому внутреннему спросу. Средний бюджет покупки коммерческого объекта в Италии составляет около 3 млн евро, то есть примерно 290 млн рублей. В Испании, после двух лет спада, рынок начал расти из-за возвращения производств и развития электронной коммерции, инвестиции в сегмент могут превысить 2 млрд евро в 2025 году.

На третьем месте по интересу россиян оказалась Германия: доля заявок упала с 20,37% до 13,69%. В стране наблюдается восстановление логистического сектора, однако офисная недвижимость испытывает трудности. За первое полугодие в промышленном и логистическом сегменте зафиксировано поглощение 2,52 млн кв. м, а инвестиции сместились в крупные города и небольшие активы.

В целом спрос россиян на приобретение коммерческой недвижимости за рубежом снизился на 15% за январь–июнь 2025 года по сравнению с прошлым годом. По данным Tranio, текущий год показывает минимальный интерес за последние пять лет.

