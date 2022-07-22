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Определен топ стран по спросу россиян на зарубежную недвижимость
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Спрос россиян на зарубежную недвижимость вырос на 61% за первое полугодие 2022 года, в первую тройку по числу запросов вошли Турция, Испания и ОАЭ. Такие данные содержатся в исследовании компании Tranio.
«В первой половине 2022 года в тройку лидеров по числу запросов на покупку зарубежной недвижимости от русскоязычных клиентов вошли Турция, Испания и ОАЭ», – передает ТАСС материалы исследования. Для сравнения, в первом полугодии 2021 года по спросу среди россиян также лидировала Испания, второе место поделили США и Греция, замыкала тройку Германия.
Общее число заявок от россиян по всем направлениям за первое полугодие 2022 года выросло на 61%, уточняют аналитики. На фоне санкций и изменений в российском законодательстве самый заметный рост зафиксирован в Турции – так, до февраля недвижимость в этой стране рассматривали около 10% потенциальных покупателей зарубежной недвижимости из РФ, в июне показатель достиг 25%. Снижение числа заявок от россиян отмечается по таким странам, как США, Швейцария, Канада, Германия и Великобритания. В первой половине 2022 года всего 3% потенциальных покупателей обратились за покупкой недвижимости в США, хотя в 2021 году их доля достигала 9%, отмечают в Tranio.
В топе направлений – Турция и ОАЭ, но для многих инвесторов эти страны выступают не конечной точкой, а лишь «переправой» на пути в Европу и США, рассказала ТАСС коммерческий директор Tranio Елена Милишенкова. «Некоторые россияне весной этого года рассматривали комплексные сделки: например, покупку в Турции с оформлением «золотого паспорта» (предоставление гражданства в обмен на инвестиции) и дальнейшее инвестирование в западных странах. В частности, гражданам Турции доступны вид на жительство (ВНЖ) Греции и инвестиционная программа EB-5 в США, в которой не могут участвовать россияне. Этой весной лимит для «золотого паспорта» Турции составлял 250 тыс. долларов, и мы сопровождали отдельные сделки по покупке жилья в Стамбуле для дальнейшего участия в этой программе. С 13 июня порог повышен до 400 тыс. долларов, но интерес к программе сохраняется», – сказала собеседница агентства.
Говоря о целях покупки недвижимости за рубежом, большинство покупателей из РФ отмечают намерение получить гражданство или ВНЖ, рассказали в Tranio. Вторая по популярности цель – приобретение недвижимости для отдыха, на третьем месте – покупка под аренду или будущий переезд.
В программах «золотых паспортов» лидирует Турция, а для оформления ВНЖ чаще выбирают недвижимость в Дубае, Греции, Португалии, Италии. Недвижимость для отдыха и сдачи в аренду искали в Испании, США, Дубае, Великобритании, на Кипре и в Черногории. Найти жилье для будущего переезда чаще всего хотели в Германии. Покупка для последующей перепродажи больше всего была актуальна для россиян, рассматривающих недвижимость в Хорватии, ОАЭ и Черногории.
Ранее СМИ сообщали, что у российских граждан впервые конфисковали имущество в ФРГ, у них изъяли несколько квартир в Мюнхене, а также средства на банковских счетах.
Посол рассказал о реакции иранцев на визит Путина в Тегеран
Посол России в Тегеране Леван Джагарян отметил позитивную реакцию иранцев на состоявшийся 19 июля визит президента России Владимира Путина в Иран.
«Реакция положительная, если не сказать восторженная. Здесь оказали очень теплый прием нашему лидеру. Иранская пресса вчера и сегодня буквально пестрит заголовками, очень много фотографий встречи верховного лидера Ирана [Али Хаменеи] с нашим лидером, встречи президента Ирана Ибрахима Раиси с нашим президентом», – передает ТАСС слова Джагаряна в эфире канала «Россия-24».
«Результаты [визита президента России в Тегеран] самые обнадеживающие, и, может быть, они даже превзошли ожидания, которые имелись раньше», – обратил внимание посол.
Дипломат отметил, что визит подтвердил обоюдный настрой Тегерана и Москвы на дальнейшее развитие всестороннего и взаимовыгодного сотрудничества во многих сферах. «Теперь задача – имплементировать договоренности, которые были достигнуты в ходе этого, не побоюсь сказать, исторического визита», – добавил Джагарян.
Во вторник Путин посетил Иран, где провел несколько раундов двусторонних переговоров, а также принял участие в саммите астанинской «тройки» (Москва, Анкара, Тегеран).
Ранее турецкие СМИ назвали историческим саммит лидеров Турции, России и Ирана в Тегеране.
Напомним, в Тегеране прошли переговоры президентов России, Ирана и Турции Владимира Путина, Ибрахима Раиси и Реджепа Тайипа Эрдогана. Путин на встрече астанинской «тройки» подчеркнул, что с присутствием в Сирии «Исламского государства*» и других экстремистских группировок нужно покончить. Он призвал предпринять дополнительные шаги, направленные на стабилизацию обстановки в неподконтрольных сирийским властям территориях. Кроме того, президент отметил, что следующая встреча на высшем уровне в астанинском формате (Москва, Анкара, Тегеран) пройдет в России.
Польская молодежь потребовала снять флаги Украины с транспорта
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Представители польской молодежи устроили акцию протеста против флагов Украины, размещенных на общественном транспорте города Вроцлава, сообщает издание Wirtualna Polska.
Акцию провели во вторник представители молодежи партии «Конфедерация польской короны». «Мы не хотим сделать из Польши Укрополию и не позволим этого нашему правительству», – передает РИА «Новости» заявления активистов перед штаб-квартирой городского транспортного предприятия во Вроцлаве.
Более того, участники акции предложили подать петицию, согласно которой на общественном транспорте должны появиться польские флаги. «Как Конфедерация мы хотим, чтобы Польша была польской, а не «радужной», «левой» или действующей по указке брюссельских еврократов», – приводит издание требования активистов.
Впоследствии к протестующим вышел начальник вроцлавского пассажирского автотранспортного предприятия Кшиштоф Балавейдер, который подчеркнул, что именно он, после консультаций с мэром города, принял решение о размещении украинских флагов.
Так, Балавейдер заявил, что есть «только две стороны: либо за Россию, либо за Украину», добавив, что украинский флаг также висит у него в кабинете.
Ранее польские СМИ писали, что желание поляков помочь простым украинцам похвально, но проблема возникла из-за того, что многие из приехавших видят в Польше «дойную корову».
Напомним, с 1 июля власти Польши прекратили ряд выплат для беженцев с Украины, выплаты принимавшим у себя украинцев полякам, а также бесплатный проезд в общественном транспорте и поездах польского перевозчика Intercity.
Ранее пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован и Лексус) от лица киевского мэра Владимира Кличко выяснили у мэра Варшавы Рафала Тшасковского, действительно ли в Польше сворачиваются программы поддержки украинцев. Тот рассказал о провальной стратегии польских властей по приему украинских беженцев. «Да, потому что у нас нет денег, европейских денег, потому что наш национальный руководитель [президент республики Анджей Дуда] – для него мы враг», – заявил он.
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Эксперт указал на печальные для Украины последствия европейских отставок
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«Уход Драги важен для Киева не сам по себе, поскольку материальный вклад Италии даже близко не сравнить с оружейными поставками из США или Британии. Но он важен как яркий индикатор общего истощения континентальной Европы», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Суслов, комментируя отставку главы итальянского правительства Марио Драги.
«Отставка Драги – показатель того, что в Европе общая экономическая и политическая обстановка уже складывается далеко не в пользу безусловной поддержки Украины. В перспективе эта солидарность будет сходить на нет», – уверен замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики, эксперт клуба «Валдай» Дмитрий Суслов.
Драги был одним из самых последовательных сторонников помощи Украине среди западноевропейских стран, напоминает эксперт. «Но вообще-то итальянской внешней политике свойственна либо близость, либо хотя бы отказ от враждебности по отношению к России. Драги отказался от привычного подхода, но многие видные партийные лидеры сохранили традиционный взгляд на Россию. Так, на этой стороне находится Сильвио Берлускони («Вперед, Италия!»), Джузеппе Конте из движения «Пять звезд» и «Лига Севера» с Маттео Сальвини. Теперь Италии предстоят новые парламентские выборы. И пока названные мною партии имеют все шансы на победу. В результате поддержка Киева со стороны Рима, скорее всего, снизится», – предрекает Суслов.
Поток помощи Киеву может снизиться и со стороны Лондона, добавил политолог. «Но там многое зависит от того, кто именно будет избран премьер-министром. Если Риши Сунак, который обещает сделать акцент на внутренних делах, на исправлении экономической ситуации и на смягчении социальных проблем, приоритет Украины если не сойдет на нет, то точно серьезно уменьшится. Конечно, Великобритания будет и впредь поставлять оружие, но внимание к этому направлению снизится», – убежден Суслов.
Если же к власти придет Лиз Трасс, то, скорее всего, концентрация на украинском конфликте останется отличительным признаком британской политики, как и при Джонсоне, полагает политолог. «Раньше Лондон сильно влиял на процесс принятия решений в Киеве. Напомню, что Борис Джонсон сыграл большую роль в срыве российско-украинских переговоров, проходивших в марте. Трасс будет придерживаться той же позиции, но вот в какой степени она сможет влиять на Киев, пока не очень понятно», – подытожил эксперт.
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс не поддерживает прямое участие британских войск в украинском конфликте. Об этом она заявила в четверг в интервью Би-би-си. «Мы делаем все, что можем, чтобы поддержать Украину. Мы возглавили международную коалицию, отправляя вооружения, мы вводим санкции, но я не поддерживаю непосредственное участие британских войск», – сказала Трасс.
«Все, что происходит в Великобритании, это их внутреннее дело, – заявил в свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. – С учетом всех ранее сделанных заявлений мы, конечно, надеемся, что будущий или будущая премьер-министр Великобритании все-таки, заняв это кресло, скажем так, станет все-таки склоняться к более взвешенной и сбалансированной риторике в отношении нашей страны».
Накануне Трасс вместе с экс-главой Минфина Риши Сунаком вышла в финальный раунд выборов премьера Британии, обогнав с небольшим отрывом замминистра по международной торговле Пенни Мордонт.
В четверг в Италии президент Серджо Маттарелла принял прошение об отставке премьер-министра Драги, поручив правительству выполнять его текущие обязанности.
В Госдуме назвали инструмент противодействия HIMARS
Ракетная система залпового огня (РСЗО) HIMARS является серьезной, но Вооруженные силы России могут ей противодействовать, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
«Опасаться [РСЗО HIMARS] не надо, надо с ней бороться, это никакая не панацея, это один из видов вооружения, который сейчас применяется противником. При этом я хочу подчеркнуть, что наведением на цели занимаются зарубежные специалисты, то есть наемники. Не исключаю, что американские военнослужащие там работают», – передает ТАСС слова Картаполова.
«Система серьезная, но противодействие ей есть – это наши средства противовоздушной обороны. Вчера они над Антоновским мостом [в Херсонской области] все 12 ракет сбили», – добавил он.
Ранее система ПВО сбила 12 выпущенных по мосту в Херсонской области украинских ракет.
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Стало известно, кто управляет американскими РСЗО HIMARS на Украине
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Американскими РСЗО HIMARS управляют расчеты кадровых военнослужащих НАТО, заявил неназванный представитель российских силовых структур.
«По сведениям, полученным от источников в ВСУ, на южном направлении работают как минимум две установки HIMARS, остальные 10 рассредоточены по дуге на севере, на участке активных боевых действий. Расчеты установок укомплектованы из военнослужащих НАТО, выведенных за штат», – цитирует собеседника РИА «Новости».
Охраняют комплексы сотрудники частных военных компаний, близких к Пентагону, те, с которыми американское военное ведомство заключает контракты, добавил он.
Наведение проводится с помощью американских военных спутников, после пусков установку быстро перемещают и не возвращают ее на прежние позиции.
«Каждый залп обязательно прикрывается несколькими залпами более примитивных систем, таких как «Ураган» или «Смерч», задача которых – насытить российское ПВО целями и истощить их боезапас к моменту пуска HIMARS», – указал источник.
Все передвижение и работа установок проводится ночью, во время комендантского часа.
Натовские военные не доверяют украинцам, как военным, так и гражданским. Украинские расчеты РСЗО, участвующие в совместном ударе, не знают о совместной работе с HIMARS, и не в курсе, что являются прикрытием натовских расчетов.
«В их распоряжение попадают только время пуска и координаты целей», – сказал он.
Между тем член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что ВСУ обстреливают освобожденные населенные пункты из HIMARS, когда российские ПВО перезаряжаются после отражения атак более старых РСЗО.
«Надо понимать, что террористы [президента Украины Владимира] Зеленского выработали хитрую схему: они запускают много целей, когда ПВО отрабатывают по этим целям, защищая мирные города, несутся еще. То есть, условно говоря, бьют сначала пакетом «Урагана», например, или другой РСЗО, более старой, а затем, когда ПВО отрабатывают наши и перезаряжаются, в это время происходит удар уже HIMARS, и на HIMARS уже не хватает должного количества ракет, не все перезаряжены и часть из них пролетают [в зону противовоздушной обороны]. То же самое с беспилотниками: целыми группами, целыми стаями их направляют, понятное дело, ПВО сбивают часть из них, но часть успевают долететь», – цитирует Рогова ТАСС.
Он добавил, что после последнего удара украинских беспилотников по территории Запорожской АЭС в Энергодаре четверо пострадавших остаются в тяжелом состоянии.
Напомним, в среду украинские войска выпустили 12 ракет из РСЗО HIMARS по Антоновскому мосту, часть из них была перехвачена ПВО.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США пока не намерены поставлять Украине снаряды для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, имеющие дальность свыше 80 км.
Напомним, 1 июня власти США выделили Украине пакет военной помощи на сумму 700 млн долларов, который включает в себя четыре реактивные системы залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems). Для HIMARS создано более 20 типов боеприпасов, дальность стрельбы которыми в зависимости от типа может составлять от 30–80 (в режиме РСЗО) до 300 и более км (в качестве оперативно-тактического ракетного комплекса).
Российские военные уже уничтожали комплексы HIMARS в районе населенного пункта Красноармейск ДНР высокоточным оружием наземного базирования.
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Политолог оценил ультимативные перепалки Пелоси и Блинкена из-за России
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«Вопросы американской внешней политики в преддверии осенних выборов в Конгресс отойдут на второй план. Понимая это, Пелоси пытается принудить Госдеп к принятию непростого решения», – сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее стало известно об ультиматуме спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в адрес госсекретаря Энтони Блинкена о признании России спонсором терроризма.
«В американской политике ультиматумы, конечно, может ставить кто угодно и кому угодно. Очевидно, что в Конгрессе есть свои ястребы, которые хотят, чтобы Россию признали спонсором терроризма уже сейчас. Такие люди есть как среди демократов, так и среди республиканцев», – рассказал собеседник.
«Но я не уверен, что американский парламент успеет принять такой закон в ближайшее время. Перед Конгрессом сейчас стоит достаточно много актуальных вопросов, например, утверждение новых бюджетов, в том числе военного. Это будет важной повесткой вплоть до конца сентября – начала октября, а там уже выборы в Конгресс. Поэтому вопросы международных отношений отойдут на второй план», – полагает политолог.
«Я бы рассматривал такие заявления как информационный шум и попытку надавить, принудить Госдеп к принятию решения. За этим, конечно, стоят украинские лоббисты, которые хотят, чтобы признание России страной-спонсором терроризма случилось как можно быстрее», – отметил Дудаков.
«Сложно предсказать, удастся ли им продавить этот вопрос. Лично я сомневаюсь, что Конгресс будет принимать такой закон в ближайшее время. Скорее всего, вопрос так или иначе будет решаться Госдепом», – добавил он.
«Американские политики осознают, что это будет очень радикальный шаг, и далеко не все в Белом доме этого хотели бы. Они понимают, что ситуация на Украине разворачивается не в пользу Киева, и рано или поздно нужно будет начинать переговоры с Россией. А если они признают нас спонсором терроризма, то о каких переговорах может идти речь?» – рассказал собеседник.
«Вместе с тем исключать такого сценария, конечно, тоже нельзя. Мы видим, как Запад раз за разом отодвигает свои красные линии до каких-то немыслимых границ и порой просто стирает их», – резюмировал Дудаков.
Ранее спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси предупредила госсекретаря Энтони Блинкена, что Конгресс сам внесет Россию в список стран-спонсоров терроризма, если этого не сделает Госдеп, пишут американские СМИ. «Пелоси обратилась к Блинкену с посланием: признайте Россию страной-спонсором терроризма, в противном случае это сделает Конгресс», – передает РИА «Новости» сообщение газеты Politico.
Отмечается, что предупреждение было сделано в ходе телефонного звонка, который состоялся на этой неделе. По информации издания, некоторые конгрессмены считают, что могут принять закон без участия Госдепартамента.
«Очевидно, что принятие Конгрессом закона – это более сложный путь, чем решение секретаря, но это даст администрации политическое прикрытие, необходимое для усиления экономического давления на Путина и ужесточения риторики в его адрес», – приводит газета слова неназванного сотрудника Конгресса.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о возможных последствиях признания России государством, спонсирующим терроризм. В конце июня президент Франции Эммануэль Макрон не поддержал призыв президента Украины Владимира Зеленского объявить Россию таковым.
«Что касается вопроса квалификации в качестве спонсора терроризма, хочу быть правильно понятым. Франция не разделяет подобной методологии, потому что мы всегда стремимся руководствоваться юридическим подходом», – сказал Макрон.
При этом, по словам Зеленского, соответствующая идея «одобрена комитетом Сената США, а юридическое решение может быть принято Государственным департаментом». «Такое решение очевидно необходимо, и его должен поддержать весь демократический мир. Я сказал об этом участникам саммита «Большой семерки», который состоялся в Германии», – написал тогда Зеленский в своем Telegram-канале.
Кроме того, в начале лета Блинкен сообщал, что американские эксперты изучают вопрос, соответствует ли Россия критериям для внесения ее в этот список. Сейчас к данной категории государств причислены только Иран, КНДР, Куба и Сирия. Вашингтонская администрация именует их «изгоями». При этом Госдеп ведет этот список с 1979 года. В него могут быть внесены государства, которые, по мнению Вашингтона, «неоднократно оказывали поддержку актам международного терроризма».
Программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай», доцент кафедры политической теории МГИМО Иван Тимофеев в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что внесение России в такой список принесет, прежде всего, репутационные потери, а также еще больше усложнит работу российского бизнеса за рубежом. «Рвение Киева понятно, он хочет причинить как можно больше проблем Москве, поэтому пытается задействовать все возможные рычаги. Но у США есть свои интересы. Включить Россию в список стран-спонсоров терроризма будет сложно, потому что РФ трудно назвать таким государством. Против России уже и так введены огромные санкции», – указывает Тимофеев.
Эксперт напомнил, что Россия является важнейшим игроком в сфере борьбы с терроризмом и «эпизодически сотрудничает с Вашингтоном по этим вопросам», поэтому Госдеп, если решит включить Россию в этот список, «создаст США проблемы в сфере безопасности», «из-за чего последует негативный политический резонанс для самих американцев». В ответ, конечно, Россия может объявить США и Украину государствами-спонсорами терроризма, «но это ничего радикально не изменит».
Кроме того, как считают эксперты, сейчас объем санкций, введенных против России, и так превышает объем ограничений, который введен против стран-участниц «госдеповского списка». Поэтому если Вашингтон совершит такой шаг, то тем самым власти США политически обесценят санкции как инструмент внешней политики, а список так называемых стран, поддерживающих терроризм, окончательно превратится в посмешище, если в нем окажется государство из пятерки членов Совбеза ООН.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла «мерой идиотического характера» инициативу США о признании РФ страной-спонсором терроризма. Дипломат предупреждала об ответных мерах. А посол России в США Анатолий Антонов заявлял, что попытка США присвоить себе право судить, кто есть «военный преступник», вызывает отторжение. По его словам, «страна, на совести которой сотни тысяч загубленных жизней по всему миру, разрушенные государства, десятки гуманитарных катастроф, создание очагов международного терроризма, по определению не может быть таковой».
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Глава британской разведки дал прогноз о сроках контрнаступления ВСУ
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Возможность контрнаступления Вооруженных сил Украины может появиться через несколько недель, заявил глава Службы внешней разведки Великобритании МИ-6 Ричард Мур во время выступления на форуме по безопасности Аспенского института в американском штате Колорадо.
«Я считаю, что они (российские войска – прим. ВЗГЛЯД) скоро выдохнутся. В ближайшие недели русским будет все труднее поддерживать численность личного состава, подвозить материальные средства», – передает ТАСС слова Ричарда Мура.
По словам главы службы, российским войскам скоро придется взять паузу, что даст ВСУ возможность нанести ответный удар. Также он подчеркнул, что Киев начал получать все больше отличных вооружений.
Глава МИ-6 утверждал, что Украина способна одержать победу в конфликте с Россией. Он добавил, что после демонстрации Киевом способности наносить удары, Мур «напомнит об этом Европе», которая испытывает все более сильное давление из-за приближения зимы на фоне энергетического кризиса.
Захарова высмеяла решение назвать беспозвоночное в честь Зеленского
Официальный представитель МИД Мария Захарова саркастически прокомментировала информацию о том, что найденные в Эфиопии останки беспозвоночного было решено назвать в честь украинского президента Владимира Зеленского.
«Фото прилагается. Символично, да и похожи», – написала она в своем Telegram-канале.
Ранее британский научный журнал Royal Society Open Science опубликовал материал, в котором говорится, что морское беспозвоночное (или морскую лилию), останки которого нашли в Африке, назвали Ausichicrinites zelenskyyi – в честь Зеленского «за его отвагу и храбрость».
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Ударом ВКС России в Одесской области ликвидировано более 600 боевиков
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В результате удара 16 июля высокоточным оружием ВКС России по пункту временной дислокации националистов в центре отдыха «Империя» в населенном пункте Константиновка Одесской области ликвидировано более 600 боевиков, в том числе до 120 иностранных наемников, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Кроме того, по уточненным данным в результате высокоточного удара 17 июля по пункту временной дислокации подразделения ВСУ на территории овощной базы в городе Николаеве было уничтожено более 320 националистов.
На фоне значительных потерь на востоке Украины, мобилизованные в ряды ВСУ жители западных областей отказываются ехать в Донбасс. Так, военнослужащие 100-й бригады территориальной обороны в городе Луцке Волынской области в полном составе отказались участвовать в боевых действиях. Командованием ВСУ бригада разоружена, зачинщики арестованы, принято решение о переформировании данного соединения», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражено: девять пунктов управления, в том числе 59-й бригады морской пехоты в Николаеве, где размещались иностранные наемники, а также 14-й механизированной бригады в районе Артемовска и штаб-квартира СБУ в городе Краматорске. Уничтожено шесть складов с ракетно-артиллерийским вооружением и боеприпасами в районах населенных пунктов Константиновка, Федоровка Донецкой народной республики (ДНР), Малиевка Днепропетровской области и города Николаева», – отметил Конашенков.
«В рамках контрбатарейной борьбы поражены: батарея реактивных систем залпового огня «Ураган» и батарея самоходных артиллерийских гаубиц «Акация» с радиолокационной станцией контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Зарожное Харьковской области; восемь украинских взводов реактивных систем залпового огня «Град» в районах Звановка, Кирово, Соледар, Красное, Платоновка ДНР, Доброполье Запорожской области и Широкое Николаевской области; девять артиллерийских взводов гаубиц Д-20 и семь артиллерийских взводов орудий Д-30 в районах населенных пунктов Северск, Кирово, Новомихайловка, Константиновка, Клещеевка, Георгиевка ДНР, Новопавловка, Веселое Запорожской области, а также Доброе Николаевской области.
Истребительной авиацией ВКС России в районе Краматорска ДНР сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины.
Кроме того, российскими средствами противовоздушной обороны сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины в районе Первомайское Николаевской области, а также пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Топольское, Дементиевка, Песчаное Харьковской области, Енакиево и Макеевка ДНР. Перехвачено восемь снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган» в районах Чернобаевка, Казачьи Лагери Херсонской области и Каменка Харьковской области», – перечислил представитель Минобороны.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 260 самолетов, 144 вертолета, 1577 беспилотных летательных аппаратов, 356 зенитных ракетных комплексов, 4135 танков и других боевых бронированных машин, 762 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3174 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 4413 единиц специальной военной автомобильной техники», – подытожили в оборонном ведомстве.
Накануне Минобороны сообщило, что ударом «Калибрами» в Одесской области уничтожено более 200 морпехов 35-й бригады ВСУ.
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Израиль намерен направить делегацию в Россию из-за ситуации с «Сохнут»
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Премьер-министр Израиля Яир Лапид провел оперативное совещание в связи с ситуацией вокруг возможной ликвидации в России представительства еврейского агентства «Сохнут», сообщили в канцелярии премьера.
«Было решено отправить совместную делегацию от канцелярии премьер-министра, министерства иностранных дел, министерства юстиции и министерства репатриации и интеграции, чтобы обеспечить продолжение деятельности еврейского агентства в России», – приводит сообщение ТАСС.
Отмечается, что Израиль будет дипломатическим путем добиваться продолжения деятельности агентства в России. «Еврейская община в России имеет глубокие связи с Израилем. Ее важность затрагивается в ходе каждой дипломатической дискуссии с российским руководством. Мы продолжим действовать через дипломатические каналы, чтобы важная деятельность еврейского агентства не прекратилась», – заявил Лапид, слова которого приводит премьерская канцелярия.
В четверг Министерство юстиции России попросило суд ликвидировать еврейское агентство «Сохнут». Беседа по этому иску назначена на 28 июля.
В офисе Зеленского собрались до зимы «переломить» ход военной кампании
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о желании руководства страны еще до зимы «переломить» ход военной кампании против России.
«Важно сейчас не дать русским затянуть нас с войной (так в Киеве называют специальную военную операцию России на Украине) в зиму. Президент [Украины Владимир Зеленский] настроен серьезно и готов делать все для того, чтобы мы освободили наши территории как можно скорее», – передает ТАСС сообщение Ермака.
«Многое зависит от обучения наших воинов. Мы переломим ход этой войны. Скоро будет много сюрпризов», – добавил он.
Ранее Ермак заявил, что санкции следует ввести как против российских военных, участвующих в спецоперации на Украине, так и против их детей. Ермак «хочет, чтобы сегодня каждый солдат», участвующий в спецоперации, «его родственники, его дети, его семья также были в списках на санкции».
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Эксперты назвали причины вероятного закрытия «Сохнут» в России
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«Российско-израильские отношения в последнее время охладились из ситуации на Украине и в Сирии. Но тенденция наметилась давно», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт-международник Андрей Кортунов. В четверг стало известно об иске Минюста РФ о закрытии представительства «Еврейского агентства» в России.
«Ликвидация российского представительства «Еврейского агентства» (также известного под ивритским наименованием «Сохнут») происходит в условиях неустойчивой ситуации в российско-израильских отношениях», – отметил гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. По словам эксперта, Яир Лапид, занявший в начале июля пост и.о. премьера Израиля, продолжает жестко прозападный курс своего предшественника Нафтали Беннета, в кабинете которого Лапид был главой МИД Израиля.
«Российско-израильские отношения в последнее время охладились из ситуации на Украине и в Сирии. Но тенденция наметилась давно», – отметил Кортунов. По мнению собеседника, действия российского Минюста в отношении «Сохнута» и ответ на эти действия со стороны правительства Лапида показывают степень охлаждения отношений России и Израиля. Впрочем: эксперт не ожидает, что сам по себе запрет работы «Еврейского агентства» в России приведет к катастрофическому ухудшению этих отношений.
Как дальше будет развиваться ситуация, покажут итоги выборов в Кнессет в ноябре этого года, говорит Кортунов. По итогам выборов будет сформирован очередной кабинет министров.
«Если премьером Израиля останется Яир Лапид, то российско-израильские отношения точно не потеплеют. Если в кресло премьера вернется Биньямин Нетаньяху, то ситуация может быть иной. У Нетаньяху с Владимиром Путиным давно сложились доверительные отношения, можно рассчитывать на какие-то подвижки», – подчеркнул эксперт.
В четверг стало известно, что в Басманный суд Москвы поступил иск столичного главка Минюста о ликвидации автономной некоммерческой организации «Поддержка связей с еврейской диаспорой «Еврейское агентство «Сохнут». Беседа по иску должна состояться ровно через неделю. Вечером в четверг премьер-министр Лапид провел оперативное совещание, по итогам которого решено отправить правительственную делегацию в Москву, «чтобы обеспечить продолжение деятельности еврейского агентства в России».
«Сохнут» – крупнейшая в мире еврейская неправительственная организация со штаб-квартирой в Иерусалиме. Основная задача – обеспечение алии (репатриации евреев в Израиль) и помощь новым иммигрантам. «Сохнут» финансируется Еврейскими федерациями Северной Америки, другими НПО и частными лицами, а также «Керен ха-Йесод» – израильской госструктурой по сбору пожертвований для еврейского государства. С июля «Сохнут» возглавляет отставной генерал-майор израильской армии Дорон Альмог.
«Сохнут» давно работает криво и косо, вследствие этого должен передать свои функции официальным израильским организациям», – сказал газете ВЗГЛЯД президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский. Он полагает, что у российского минюста могут быть претензии к юридическому оформлению организации и работы российского представительства «Сохнута». Эксперт напомнил: АНО «Сохнут» зарегистрировалась в России в начале 1990-х годов, в те годы иностранные организации часто регистрировались и работали в России с нарушениями российского законодательства.
«Российская организация «Сохнут» представляет центральное «Еврейское агентство для Израиля». Весь совет директоров «Еврейского агентства» – креатуры США, – подчеркнул Сатановский. – Вопрос о закрытии в России «Сохнут» обсуждается уже давно, и в самом «Сохнуте» это осознавали. Им надо было понимать, что надо что-то делать в связи с этим, а не ждать, что все само собой решится. Например, АНО «Сохнут» должна была урегулировать вопрос с репатриацией россиян в Израиль с властями Израиля. У России с Израилем - прямые дипломатические отношения, следовательно, вопрос репатриации должен решаться дипломатическим путем, а не через «Сохнут».
Как отмечала газета ВЗГЛЯД, сообщения о намерении Москвы закрыть работу «Сохнута» в России появились в израильской прессе в начале июля. «Русские говорят о том, что Еврейское агентство незаконно собирает данные о гражданах РФ. Мы поднимем вопрос о судьбе агентства в ходе бесед с представителями России на уровне посольства», – сообщил изданию Jerusalem Post источник в МИД Израиля.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, что сообщения о возможном закрытии «Сохнута» свидетельствуют о трещине в российско-израильских отношениях, в которых до этого момента удавалось сохранить баланс.
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Стивен Кинг поспешил оправдаться за восхваление Бандеры
Американский писатель Стивен Кинг заявил, что не восхвалял украинского националиста Степана Бандеру в беседе с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым (Вованом и Лексусом).
«Чистая чушь. Дерьмо троллей. В этом нет правды», – написал он в своем Twitter, передает RT.
При этом ранее в беседе с пранкерами Кинг заявлял, что «Бандера – великий человек».
Также он утвердительно отвечал на вопрос о необходимости «запрета русских как нации».
Кроме того, Кинг пообещал помочь с созданием истории о «жестоких русских», которую можно было бы выдать за настоящую, после того как пранкеры от имени Зеленского обратились к писателю и попросили его помочь в информационной войне.
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Турбина для «Северного потока» прибыла в Германию
Турбина для газопровода «Северный поток», отправленная Канадой, прибыла в Германию, о ее передаче «Газпрому» сообщат по факту, заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек.
«У нас тесные контакты с Siemens, но мы говорим о том, что уже было сделано. Турбина, это я могу сказать, в начале неделе была в Германии. Когда она достигнет российской территории и будет передана «Газпрому», мы сообщим», – передает РИА «Новости» слова Хабека.
В среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что турбина для газопровода «Северный поток» находится в пути и вернется из Канады вовремя.
В субботу Газпром затребовал от Siemens документы, которые позволяют вывезти газотурбинный двигатель для «Северного потока» в Россию. По данным СМИ, Канада 17 июля отправила в Германию отремонтированную газовую турбину Siemens Energy, используемую для подачи газа по газопроводу «Северный поток» из России в Германию.
Путин отмечал, что запуск «Северного потока – 2» является одним из способов увеличить поставки российского газа в Европу, хотя половина мощностей этого трубопровода уже зарезервирована на внутреннее потребление.
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Названы способы защиты Антоновского моста в Херсоне от ВСУ
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«Сейчас ВСУ пытаются разрушить мост, а затем, скорее всего, начнут наносить удары по Каховской дамбе», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Рожин, комментируя ночные попытки украинских военных обстрелять Антоновский мост в Херсонской области. Позже стало известно, что ПВО сбила 12 украинских ракет, которыми планировалось поразить мост.
«Это один из двух крупнейших мостов, который идет через Днепр к Херсону. По нему, соответственно, идет снабжение нашей группировки войск, которая действует на Правобережье», – рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.
«Если сооружение будет разрушено, тогда нарушатся цепочки поставок. В качестве альтернативного пути можно, конечно, использовать Каховскую дамбу. Это уже проверенный нами маршрут, который работает. Но в таком случае нам приходится делать немалый крюк в более чем 200 км», – заметил собеседник.
Эксперт также высказал уверенность в том, что ВСУ не остановятся на разрушении моста. «В скором времени они наверняка попытаются нанести удары по Каховской дамбе, чтобы нарушить снабжение наших войск на правом берегу Днепра», – пояснил он.
«Вместе с тем нам пока удается защищать Антоновский мост, что видно из последней атаки, которая была отбита. Но, само собой, России в этом районе необходимо на постоянной основе иметь ремонтные мощности и достаточное количество инженерных войск, чтобы мы могли оперативно восстанавливать повреждения. Это же касается насыщения региона системами ПВО», – заключил Рожин.
Ранее замглавы Военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов сообщил, что украинская сторона ночью вновь пыталась обстрелять Антоновский мост в Херсонской области, все 12 ракет сбиты системой ПВО. «Было громко, работала [система] ПВО. Летело 12 ракет опять на мост, но не долетело ничего – все сбили, упало в Днепр. И обратно пошла ответка – отработали РСЗО. По городу разрушений нет, все нормально», – передает ТАСС его слова.
Также Стремоусов сообщал, что Антоновский мост через Днепр фактически разрушен после обстрелов со стороны ВСУ, если удары продолжатся, он может рухнуть.
Депутат Госдумы Игорь Кастюкевич, отвечающий за гуманитарную помощь, жителям Херсонской области в своем Telegram-канале сообщил, что центр гуманитарной помощи в Херсоне приостановит свою работу до понедельника. Это связано с угрозой разрушения моста и невозможности провозить по нему грузы. Парламентарий отметил, что необходимо перестраивать логистику и выразил уверенность, что ситуацию получится уладить в ближайшее время.
Первые сообщения об обстрелах вооруженными силами Украины моста через Днепр в Херсонской области из американских ракетных систем залпового огня HIMARS стали поступать во вторник. После чего властями региона было принято решение усилить прикрывающие мост через Днепр системы ПВО.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как защитить инфраструктурные объекты, в том числе мосты, от РСЗО HIMARS. В частности, у системы ПВО должна быть единая автоматизированная система управления, которая состоит из комплексов разных типов действия: дальнего, среднего и ближнего, то есть так называемая многоэшелонированная система. Для надежной обороны Антоновского моста на случай массированной атаки противника необходимо не менее четырех комплексов ПВО.
Также необходимо отслеживать перемещение установок HIMARS и уничтожать их с помощью высокоточного оружия: комплексов «Искандер» или авиационными ракетами класса «воздух – поверхность».
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