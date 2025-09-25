Песков увидел мирный настрой США по урегулированию на Украине

Песков заявил о сохранении США курса на мирное урегулирование на Украине

Tекст: Вера Басилая

По словам Пескова, в Вашингтоне звучит разная риторика, но «пока Кремль исходит из того, что Вашингтон сохраняет политическую волю и президент США Дональд Трамп сохраняет политическую волю на то, чтобы продолжать прилагать усилия в плане мирного регулирования на Украине», передает ТАСС.

Песков уточнил, что Кремль поддерживает эти усилия и Россия остается открытой для выхода на трек мирных переговоров.

Пресс-секретарь президента заявил также, что заявления Вашингтона о последствиях для России в случае отказа от добросовестных переговоров не противоречат заявляемому желанию США урегулировать конфликт дипломатическим путем.

Ранее Трамп назвал действия России на Украине «бесцельными» и охарактеризовал Россию как «бумажного тигра».

Глава МИД России Сергей Лавров подтвердил готовность устранить причины украинского кризиса совместно с США. Дмитрий Песков объяснил высказывание Трампа о России влиянием встречи с Владимиром Зеленским.

