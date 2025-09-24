Украина как была с 1991–2013 годов разделена по языковому признаку, так разделенной и осталась. Школьники Киева, которые выросли и сформировались в условиях майданной, русофобской пропаганды, продолжают использовать русский язык как основной для коммуникации друг с другом.5 комментариев
В Подмосковье определили сильнейших юных гольфистов России и Белоруссии
Белорусские юниоры выиграли международный матч по гольфу в Подмосковье
В среду на полях гольф-клуба «Дмитров Гольф Резорт» состоялся VIII детский турнир «Лига будущих чемпионов». В соревновании приняли участие 17 школьных команд Подмосковья и 32 юниора, среди которых – девять спортсменов из Белоруссии.
Турнир прошел в гольф-клубе «Дмитров Гольф Резорт». Он собрал 17 школьных команд Подмосковья и 32 юниора, включая делегацию из девяти спортсменов из Белоруссии. Главной новацией стал первый официальный матч между сборными России и Белоруссии среди юниоров, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Победителя матч-турнира определяли по сумме пяти лучших результатов каждой национальной команды из девяти участников. Со счетом 101:85 победила команда Белоруссии, переходящий кубок хранится у белорусской стороны до следующей встречи. Организаторы подчеркнули, что главная победа турнира – укрепление дружбы и духа соперничества между странами.
«Второй год подряд турнир выходит на международный уровень, и мы гордимся первым матчем с братской Белоруссией. Это важный опыт для юных спортсменов», – заявили организаторы.
В школьном командном зачете победу одержала МОУ Деденевская СОШ из Дмитрова с результатом 111 ударов. Второе место заняла МАОУ Медвежье-Озерская СОШ №19, на третьем – ШСК «ОЛИМПИОНИК» Власовская СОШ №13.
В личном зачете среди юниоров, учитывавшем гандикап, победила Анастасия Сухова с 23 очками.
Второе и третье места с 22 очками поделили Ева Браславская и Анна Ермашова. Лучший результат без гандикапа показала Алина Акимжанова (14 очков).
Лучшим тренером признан Алексей Хромов из Щелково, показавший 39 ударов на второй девятке и получивший переходящий кубок.