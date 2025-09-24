Украина как была с 1991–2013 годов разделена по языковому признаку, так разделенной и осталась. Школьники Киева, которые выросли и сформировались в условиях майданной, русофобской пропаганды, продолжают использовать русский язык как основной для коммуникации друг с другом.5 комментариев
Общественные наблюдатели признали итоги ЕДГ-2025 полностью легитимными
Завершившийся Единый день голосования 2025 года охватил 81 регион и сопровождался масштабной работой общественных наблюдателей, которые не выявили нарушений закона, заявил председатель ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) Александр Брод в ходе брифинга в Москве.
Вопрос легитимности прошедших выборов подвел председатель ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Александр Брод, передает «Интерфакс». Он заявил: «Ассоциация «НОМ», опираясь на сообщество электоральных экспертов, мониторинг всех стадий избирательного процесса, наблюдение независимых общественных наблюдателей, приходит к выводу, что выборы в Единый день голосования прошли в полном соответствии с законодательством Российской Федерации».
С 12 по 14 сентября в 81 регионе страны прошли выборы различных уровней, включая губернаторские кампании в 20 субъектах и формирование законодательных собраний в 11 регионах. В 24 регионах работала федеральная платформа для дистанционного электронного голосования, в Москве открывались экстерриториальные участки для выборов губернаторов 19 регионов, где также применялась электронная система голосования.
Брод подчеркнул, что по итогам голосования происходит «масштабная профессионализация наблюдательного корпуса», активно внедряются современные методики контроля, развивается инфраструктура общественного наблюдения и уже создан кадровый резерв из десятков тысяч подготовленных специалистов. Он отметил, что проделанная работа стала важным этапом в подготовке к будущим выборам, включая кампанию в Госдуму в 2026 году.
