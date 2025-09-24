Жданова обвинила Запад в системной кампании милитаризации против России

Tекст: Елизавета Шишкова

Такое заявление на заседании Форума ОБСЕ по безопасности в Вене сделала глава российской делегации Юлия Жданова. Она подчеркнула, что антироссийская истерия становится инструментом формирования общественного запроса на милитаризацию и подготовку к войне против России, передает ТАСС.

Жданова отметила, что любые действия России на Западе трактуются как намеренное усиление напряженности, хотя истинная цель этих действий – оправдать милитаризацию. Она заявила: «Раскручивание Западом антироссийской истерии все более принимает форму системной кампании по внушению населению Европы идеи о неминуемом прямом военном конфликте с Россией. Там целенаправленно трактуют любые действия России как преднамеренное нагнетание напряженности. При этом истинная суть их стратегии – формирование общественного запроса на милитаризацию, на войну против России».

Также Жданова прокомментировала обвинения Польши и Эстонии в нарушении воздушного пространства, подчеркнув, что доказательств причастности России представлено не было. Она указала, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о продолжающемся расследовании инцидента в Польше и не представил улик, а разрушение дома в Люблинском воеводстве оказалось следствием ошибки пилота F-16. По словам Ждановой, ни один из найденных в Польше дронов не был снабжен взрывчаткой, и не представлял опасности для граждан. Она также добавила, что Россия не получила ни публичных опровержений, ни извинений за ложные обвинения.

По утверждениям Эстонии о нарушениях с российской стороны, Жданова отметила, что оценить подлинность представленных Таллином снимков и радарных данных невозможно, а серьезные доказательства вновь не были предоставлены.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что против Российской Федерации ведется война, и сейчас проходит самый острый ее этап. Песков подчеркнул, что цели спецоперации связаны с гарантией безопасности страны и устранением причин конфликта с Украиной.