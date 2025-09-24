Украина как была с 1991–2013 годов разделена по языковому признаку, так разделенной и осталась. Школьники Киева, которые выросли и сформировались в условиях майданной, русофобской пропаганды, продолжают использовать русский язык как основной для коммуникации друг с другом.4 комментария
Кремль: Путин в четверг выступит на Глобальном атомном форуме
Президент России Владимир Путин выступит на Глобальном атомном форуме, приуроченном к 80-летию российской атомной промышленности.
Как сообщает Кремль в Telegram-канале, мероприятие состоится 25 сентября, в нем также примут участие президент Белоруссии Александр Лукашенко, исполняющий обязанности президента Мьянмы Мин Аун Хлайн, премьер-министр Армении Никол Пашинян и премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед. Участие подтвердил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
На форуме будут присутствовать представители Ирана, Узбекистана, Египта, Нигера и ряда специализированных международных организаций.
После завершения основной программы Путин планирует провести отдельные встречи с руководителями иностранных делегаций.
Ранее Путин определил приоритетные задачи для атомной отрасли России.