    Зачем Трамп перешел в «партию войны» на Украине
    Медведев: Трамп попал в альтернативную реальность
    Венгрия ответила на призыв Трампа отказаться от российской нефти
    На Пугачеву подали в суд из-за слов о Дудаеве
    Минфин предложил изменения в Налоговый кодекс
    Власти объявили о планах продажи доли госпредприятий
    Минфин предложил ввести новый налог на букмекеров
    Путин назначил Гуцана генпрокурором России
    Эксперт объяснил слова Трампа о способности Украины вернуть «всю территорию»
    Сергей Миркин Сергей Миркин Языковой вопрос взорвет Украину изнутри

    Украина как была с 1991–2013 годов разделена по языковому признаку, так разделенной и осталась. Школьники Киева, которые выросли и сформировались в условиях майданной, русофобской пропаганды, продолжают использовать русский язык как основной для коммуникации друг с другом.

    2 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Русский интеллектуал снова рискует попасть в ловушку двоемыслия

    Большинство и в культуре, и в других интеллектуальных сферах по-прежнему занимает нейтральную позицию: моя хата с краю, я занимаюсь чистым искусством (наукой), отстаньте от меня со своей СВО. Для таких людей «кшатрий» равносилен фельдфебелю, которого дали ему в Вольтеры.

    7 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Немцы и оружие несовместимы

    Необходим сильный бундесвер для эффективного сдерживания и обороны, говорит германский канцлер Мерц. Так мы все это проходили. Ну, не мы, конечно, а наши деды-отцы. Хотя все мы, русские люди разных поколений, не понимаем одного – почему немцам вообще после того, что они натворили, позволили снова брать в руки оружие.

    12 комментариев
    24 сентября 2025, 12:57 • Новости дня

    Госдума одобрила законопроект о круглогодичном призыве на срочную военную службу

    Госдума одобрила законопроект о круглогодичном призыве на срочную военную службу
    @ Евгений Епанчинцев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Законопроект о круглогодичном призыве на срочную службу в Вооруженные силы был одобрен в первом чтении депутатами Госдумы.

    Законопроект о круглогодичном призыве на срочную службу был одобрен в первом чтении депутатами Госдумы, передает ТАСС.

    Документ внесли 22 июля председатель комитета по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов.

    Согласно тексту законопроекта, медицинское освидетельствование, психологический отбор и заседания призывной комиссии будут проходить в течение всего календарного года. Однако отправка призывников к месту службы сохранится два раза в год – с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

    Для отдельных категорий граждан предусмотрят специальные сроки отправки. Жители сельской местности, занятые в полевых работах, будут отправляться с 15 октября по 31 декабря, педагогические работники – с 1 мая по 15 июля, жители отдельных районов Крайнего Севера – с 1 мая по 15 июля или с 1 ноября по 31 декабря.

    В пояснительной записке отмечается, что изменения помогут равномерно распределить нагрузку на призывные пункты и улучшить качество призыва.

    Ранее в Минобороны заявили, что военнослужащие срочной службы не будут привлекаться к участию в спецоперации на Украине и будут проходить службу только на территории России.

    В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий право призывать граждан на военную службу в течение всего календарного года.

    Решение об отправке призывника в часть распространили на две призывные кампании. С 1 апреля в России начали действовать новые правила призыва на срочную военную службу.

    22 сентября 2025, 20:32 • Новости дня
    Германия пообещала помощь Украине в ударах по промышленности России

    Германия поддержала разработку вооружений для атаки заводов на территории России

    Германия пообещала помощь Украине в ударах по промышленности России
    @ Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава оборонного комитета бундестага Томас Ревекамп заявил о готовности Германии содействовать Украине в создании вооружений для ударов по российским объектам.

    Германия намерена оказать поддержку Украине в разработке вооружений, необходимых для поражения промышленных объектов на территории России, передает украинский телеканал ТСН. Такое заявление сделал глава комитета по обороне бундестага Томас Ревекамп, уточнив, что речь идет о средствах для атаки на заводы по производству беспилотников и на пусковые установки беспилотников на российской земле.

    Ревекамп подчеркнул: «Мы сконцентрируемся на поддержке Украины в разработке средств, необходимых для атаки на заводы по производству беспилотников и на пусковые установки беспилотников на российской земле».

    По словам депутата, Германия также заинтересована в обеспечении создания на Украине дальнобойных систем вооружений. В то же время он исключил отправку военных НАТО на Украину во время конфликта, однако допустил размещение немецких войск в будущем для гарантий безопасности, когда закончится вооруженное противостояние.

    Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус пообещал финансировать производство дальнобойных беспилотников на Украине на сумму 300 млн евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Германии во главе с Фридрихом Мерцем установило антирекорд по популярности, и по опросам им удовлетворены не больше четверти немцев. «Альтернатива для Германии» стала самой популярной партией в стране. Канцлер Фридрих Мерц может смениться досрочно.

    Европейские кураторы Украины, в том числе глава Минобороны ФРГ Борис Писториус и руководство бундесвера, заявили, что за атакой БПЛА стоит Москва, а не Киев, и рассмотрели инцидент в Польше как подтверждение угрозы со стороны России. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения об обнаружении у семьи секретаря СНБО Украины Рустема Умерова восьми объектов недвижимости в США.

    Комментарии (28)
    22 сентября 2025, 15:56 • Новости дня
    Путин поручил отслеживать усиление компонентов ПРО США в космосе

    Путин потребовал контроля за планами США разместить ПРО в космосе

    Путин поручил отслеживать усиление компонентов ПРО США в космосе
    @ Александр Казаков/ТАСС

    На совещании с Совбезом РФ президент России уделил внимание подготовке США к размещению средств перехвата в космосе.

    Поручение российских ведомствам следить за наращиванием компонентов системы противоракетной обороны США дал президент Владимир Путин, передает ТАСС. Глава государства подчеркнул важность контроля над деятельностью США по размещению средств перехвата, особенно в контексте стратегических наступательных вооружений.

    Путин заявил: «Прошу профильные ведомства продолжить тщательно отслеживать соответствующую деятельность американской стороны. Прежде всего применительно к арсеналу СНВ. Особое внимание надо также уделить планам наращивания стратегических компонентов системы противоракетной обороны США, включая подготовку к размещению средств перехвата в космосе».

    Президент отметил, что реализация подобных планов способна свести на нет усилия России по поддержанию существующего баланса в сфере стратегических наступательных вооружений. Он подчеркнул, что действия США могут привести к дестабилизации ситуации и необходимости пересмотра подходов к обеспечению безопасности России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генерал космических сил Майкл Гетлейн заявил об окончании разработки проекта воздушно-космической противоракетной обороны «Золотой купол» по инициативе президента США Дональда Трампа. Космическое агентство США (SDA) вывело на орбиту первую группу из 21 спутника системы Proliferated Warfighter Space Architecture для усиления предупреждения о ракетных угрозах и обеспечения быстрой передачи данных.

    Комментарии (0)
    23 сентября 2025, 15:10 • Видео
    «Поворотный момент». Куда выруливает Трамп?

    После церемонии прощания с Чарли Кирком – создателем трамповского «комсомола» – президент США Дональд Трамп написал в социальных сетях, что это «поворотный момент». Америку действительно ждут большие перемены.

    Комментарии (0)
    22 сентября 2025, 04:00 • Новости дня
    WSJ заявила о новой БПЛА-стратегии ВС России
    WSJ заявила о новой БПЛА-стратегии ВС России
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Новая технология беспилотников позволила Москве угрожать потенциальным целям на расстоянии до 20 миль (32 км) от линии фронта, пишет WSJ.

    Эта технология, называемая в ВС России дроны типа «матка» позволяют значительно увеличить дальность поражения целей.

    «Украинские военные заявили, что в последние месяцы российские силы начали применять новую тактику: тяжелые беспилотники типа «матка» вылетают далеко за линию контроля и выпускают более мелкие взрывоопасные дроны, которые затем атакуют украинскую технику», – цитирует «Газета.Ru» материал Wall Street Journal (WSJ).

    Там уточняется, что дрон-матка служит еще и ретрансляционной антенной, что позволяет поддерживать связь дронов с пилотами.

    Эти дроны ВС России точнее бьют по целям и работают на расстоянии до 30 км от линии фронта, отметила газета WSJ.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в марте 2024 года в зоне СВО заметили российский дрон-матку, работающий как ретранслятор. В воздухе «матка» работает как ретранслятор для других аппаратов, таким образом существенно возрастает дальность действия дронов-камикадзе.

    Лазерный комплекс для уничтожения дронов LazerBuzz решили испытать в зоне СВО.

    Комментарии (2)
    21 сентября 2025, 14:10 • Новости дня
    РБК: Генерал Лапин покинул армию

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Генерал-полковник Александр Лапин якобы завершил военную карьеру, источники сообщили, что он якобы начнет работу в аппарате главы Татарстана.

    Бывший командующий Ленинградским военным округом Александр Лапин уволен с военной службы, сообщили источники РБК.

    Лапин якобы вскоре станет помощником раиса Татарстана Рустама Минниханова, пишет «Татар-информ».

    Официальные представители руководства Татарстана пока не прокомментировали данную информацию.

    В новой должности Лапин будет курировать вопросы сопровождения участников спецоперации и их семей, оформление контрактной службы, а также заниматься социальной и медицинской реабилитацией, интеграцией бойцов в гражданскую жизнь.

    Лапин родился в Казани в 1964 году. Он занимал пост начальника штаба российской группировки в Сирии в 2017 году, после чего возглавил Центральный военный округ. В период с октября 2018 по январь 2019 года вновь командовал российскими войсками в Сирии.

    В августе сообщалось, что генерал-полковник Евгений Никифоров стал новым командующим группировкой войск «Север», сменив на этом посту Александра Лапина.

    Комментарии (2)
    22 сентября 2025, 21:50 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении еще двух беспилотников под Москвой

    Силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника на подлете к Москве

    Собянин сообщил об уничтожении еще двух беспилотников под Москвой
    @ РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Мэр столицы рассказал, что системы противовоздушной обороны нейтрализовали два аппарата, следовавших в направлении города, пострадавших и разрушений нет.

    Два украинских беспилотника были уничтожены на подлете к Москве, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем официальном канале, передает ТАСС. По его словам, средства ПВО Минобороны сбили цели, и, согласно предварительной информации, повреждений инфраструктуры и пострадавших граждан не зафиксировано.

    Собянин также отметил, что экстренные службы продолжают работу на местах падения беспилотников. Отмечается, что инцидент не повлиял на жизнедеятельность города, и ситуация находится под контролем городских и федеральных ведомств.

    Ранее утром мэр сообщал о семи других сбитых беспилотниках, которые также пытались атаковать столицу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в аэропорту Шереметьево введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Силами противовоздушной обороны Минобороны России уничтожены семь беспилотных летательных аппаратов ВСУ, атаковавших Москву. Силы противовоздушной обороны Минобороны России отражают атаку беспилотников ВСУ на Москву.

    Комментарии (0)
    22 сентября 2025, 03:45 • Новости дня
    Лазерную систему дистанционного разминирования испытали в зоне СВО

    Tекст: Ирма Каплан

    В зоне спецоперации лазерная система дистанционного разминирования (проект «Посох») прошла успешные испытания, сообщили в компании-разработчике LazerBuzz.

    «Лазерная система дистанционного разминирования в рамках проекта «Посох» прошла успешную апробацию в зоне спецоперации. Мы подтвердили заявленные характеристики и получили положительное заключение Минобороны России», –  цитирует разработчика ТАСС.

    В LazerBuzz уточнили, что в настоящее время ведется поиск массовых производителей мобильных подвижных средств, роботизированных тележек и мобильных шасси для установки лазерной системы на подвижные комплексы.

    По словам разработчика, изделие на финальной стадии доработки, после которой отправится в зону СВО для выполнения задач.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, лазерный комплекс для уничтожения дронов LazerBuzz решили испытать в зоне СВО.

    Комплект обмундирования «Новатор» от концерна «Калашников» успешно прошел испытания в зоне спецоперации, показав высокие защитные и терморегуляционные свойства.

    Комментарии (0)
    22 сентября 2025, 16:12 • Новости дня
    Силы ПВО сбили 13 украинских БПЛА над двумя областями

    В Минобороны сообщили об уничтожении девяти БПЛА над Белгородской, четырех – над Курской

    Tекст: Денис Тельманов

    В Минобороны рассказали о ликвидации тринадцати украинских беспилотников самолетного типа в небе над Белгородской и Курской областями в течение трех часов.

    Силы противовоздушной обороны уничтожили девять украинских беспилотников над Белгородской областью и четыре над Курской, передает ТАСС. В Минобороны России отметили, что инцидент произошел с 12:00 до 15:00 по московскому времени 22 сентября.

    В ведомстве уточнили: «Двадцать второго сентября в период с 12:00 до 15:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: девять БПЛА – над территорией Белгородской области и четыре БПЛА – над территорией Курской области».

    Информация о пострадавших или разрушениях в результате перехвата беспилотников не приводится. Оперативные службы продолжают мониторинг воздушной обстановки в приграничных регионах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате удара беспилотников по школе и санаторию в поселке Форос в Крыму были госпитализированы 12 человек, четверо из них находятся в тяжелом состоянии, а двое переведены в реанимацию.

    В ночь на понедельник три беспилотника были уничтожены при попытке подлета к Ярославлю, пострадавших и разрушений не зафиксировано.

    В ночь на 22 сентября российские силы ПВО уничтожили 114 украинских беспилотников, большинство из которых были сбиты над Ростовской областью и Краснодарским краем.

    Комментарии (0)
    24 сентября 2025, 08:10 • Новости дня
    Ростех передал армии новые истребители Су-35С

    Ростех передал Минобороны новые Су-35С после заводских испытаний

    Tекст: Мария Иванова

    Истребители Су-35С, прошедшие все необходимые проверки, были отправлены в войска для дальнейшего использования по назначению.

    Ростех передал в войска новые истребители Су-35С, сообщает Ростех в своем Telegram-канале. Объединенная авиастроительная корпорация осуществила поставку после завершения наземных и летных заводских испытаний самолетов.

    Су-35С разработан для завоевания господства в воздухе, включая работу в сложных погодных условиях и на значительном удалении от аэродромов базирования. Эта модель считается переходным звеном к авиационным комплексам пятого поколения.

    В Ростехе подчеркнули, что заводы корпорации работают на полную мощность и обеспечивают стабильные темпы поставки боевых самолетов.

    Представители госкорпорации заявили: «Су-35С сочетает мощь современных вооружений, передовую электронику и уникальную маневренность, что делает его универсальным солдатом для выполнения самых сложных боевых задач – от прикрытия авиационных групп и наземных объектов до поражения воздушных и наземных целей противника».

    Напомним, 21 августа Объединенная авиастроительная корпорация передала войскам новую партию истребителей Су-35С.

    Самолеты Су-35С, оснащенные сверхдальнобойными ракетами, обеспечивают прикрытие и не допускают появления вражеских самолетов вблизи зон применения оружия.

    Комментарии (0)
    22 сентября 2025, 05:00 • Новости дня
    Подполье сообщило об ударе по цехам сборки БПЛА ВСУ в Борисполе

    Tекст: Ирма Каплан

    В Борисполе в Киевской области Украины удары нанесены по цехам сборки БПЛА, по складам, сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

    «Борисполь под атакой... Известно, что прилетело в цех по сборке БПЛА, в тренировочную базу и по складам», – рассказал он РИА «Новости».

     Лебедев уточнил, что удары шли сериями, слышится детонация.

    В ночь на понедельник в Киеве и семи областях Украины была объявлена воздушная  тревога.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава Полтавской военной администрации Владимир Когут сообщил о повреждении некоего предприятия около Полтавы и возгорании на его территории.

    Днем ранее в восточном пригороде Полтавы был атакован крупный военный объект с разветвленной инфраструктурой, где были замечены истребители F-16, сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Комментарии (0)
    22 сентября 2025, 10:59 • Новости дня
    «Рособоронэкспорт» решил показать танк Т-90МС в Сербии

    «Рособоронэкспорт» решил показать танк Т-90МС и новейшее стрелковое оружие в Сербии

    Tекст: Мария Иванова

    Российская экспозиция на «Партнер-2025» в Белграде включает танк Т-90МС, современные стрелковые системы и новейшие комплексы противовоздушной обороны.

    Россия представит на международной выставке вооружения и военной техники «Партнер-2025» в Белграде ряд новинок, включая обновленный танк Т-90МС, противотанковый ракетный комплекс «Корнет-ЭМ» с дистанционным управлением и последние модели стрелкового оружия, передает ТАСС.

    Среди экспонатов – автомат АК-15, ручные пулеметы РПЛ-7 и РПЛ-20, снайперская винтовка Чукавина, а также боевой модуль «Бережок». Для военно-воздушных сил планируется продемонстрировать модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М и легкий тактический самолет пятого поколения Checkmate.

    Главными экспонатами стенда станут разработки предприятий Ростеха – военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А, боевой вертолет Ми-28НЭ и зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1М». Посетителям также покажут зенитный ракетный комплекс «Тор-М2КМ» от концерна ВКО «Алмаз-Антей».

    «Представленные зенитные комплексы успешно доказали свои характеристики в реальных условиях при противодействии крылатым и баллистическим ракетам, реактивным снарядам систем залпового огня, а также БПЛА различного размера», – сообщили в компании. Отмечается, что системы могут интегрироваться в национальную ПВО и обеспечивать защиту важных объектов.

    Для противодействия беспилотникам и высокоточному оружию Россия предложит посетителям выставки современные средства радиоэлектронного подавления, такие как модули «Поле-21Э», автоматизированная станция Р-330Ж и изделие РБ-504П-Э. Кроме того, будут представлены разведывательные БПЛА и барражирующие боеприпасы «Ланцет-Э» и «Куб-2Э».

    Глава Рособоронэкспорта Александр Михеев подчеркнул, что компания традиционно участвует в выставке и с гордостью демонстрирует новейшие разработки российской оборонной промышленности, учитывающие опыт современных военных конфликтов. Он заверил, что Россия готова всесторонне поддерживать Сербию в вопросах укрепления суверенитета и независимости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Уралвагонзавод» предложил зарубежным партнерам модернизированный танк Т-90МС.

    Ранее компания решила продемонстрировать новые разработки на выставке MILEX 2025 в Минске.

    Между тем правительство России одобрило участие страны в выставке «Экспо-2027» в Белграде.

    Комментарии (0)
    22 сентября 2025, 17:46 • Новости дня
    Сийярто предупредил об эскалации конфликта из-за заявлений НАТО

    Сийярто заявил об опасности призывов НАТО к агрессивным ответам России

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел Венгрии выразил обеспокоенность призывами некоторых членов НАТО ужесточить реакцию на инциденты с Россией, что может усилить конфликт.

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС, что призывы ряда стран НАТО к более агрессивному ответу на инциденты с нарушением воздушного пространства ведут к дальнейшей эскалации.

    Он отметил: «Да, мы абсолютно обеспокоены событиями, которые могут привести к дальнейшей эскалации этого конфликта. С самого начала, три с половиной года назад, мы очень четко дали понять, что худшим вариантом будет прямая конфронтация между НАТО и Россией. А прямая конфронтация между НАТО и Россией равносильна очень серьезному риску начала войны. А этого мы не хотим».

    Сийярто подчеркнул, что Венгрия выступает против прямого столкновения НАТО с Россией и считает такие сценарии крайне опасными.

    Власти Эстонии недавно обратились к странам НАТО с официальным запросом о проведении консультаций после сообщения о якобы нарушении воздушного пространства страны тремя российскими истребителями МиГ-31.

    В Минобороны России заявили, что плановый перелет трех истребителей МиГ-31 из Карелии в Калининградскую область был осуществлен по согласованному маршруту и не сопровождался нарушением воздушного пространства Эстонии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна отказался отвечать на вопрос о готовности к прямым переговорам с Москвой по поводу инцидента с военными самолетами.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что страна не будет самостоятельно уничтожать объекты, нарушающие ее воздушное пространство. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что заявления эстонских властей о якобы нарушении российскими МиГ-31 воздушного пространства не имеют оснований.

    Комментарии (0)
    22 сентября 2025, 13:00 • Новости дня
    В Минобороны рассказали о применении электронных повесток в ходе осеннего призыва

    Минобороны: Электронные повестки будут применяться в ходе осеннего призыва

    Tекст: Вера Басилая

    Оповещения о призыве будут рассылаться через электронные повестки в личный кабинет на портале госуслуг, при этом бумажные уведомления сохранят юридическую силу, заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России Владимир Цимлянский.

    Замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России Владимир Цимлянский заявил, что для информирования призывников осенью 2025 года будут использоваться электронные повестки. Он отметил, что информация о направлении таких повесток будет размещаться в общедоступном реестре направленных и врученных повесток, передает ТАСС.

    Уведомления об отправке электронной повестки, а также о введении или отмене временных ограничительных мер, будут поступать гражданам в личный кабинет на портале государственных и муниципальных услуг. При этом, по словам Цимлянского, от бумажных повесток пока не отказались – они сохраняют юридическую силу.

    Вице-адмирал разъяснил, что если гражданин не явится по электронной повестке в установленные сроки, то спустя 20 календарных дней к нему начнут применять временные ограничительные меры. Эти меры предусмотрены федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» и направлены на обеспечение явки призывника в военкомат.

    В России решение об отправке призывника в часть распространили на две призывные кампании.

    С 1 апреля в России начали действовать новые правила призыва на срочную военную службу. В прошлом году работал сайт реестра электронных повесток с информацией обо всех направленных повестках.

    Генштаб заявил об освобождении призывников от задач спецоперации на Украине в новых регионах.

    Комментарии (0)
    22 сентября 2025, 14:35 • Новости дня
    Священник на западе Украины посвятил уклониста в дьяконы

    Священник на Волыни получил 10 тыс. долларов за посвящение уклониста в дьяконы

    Tекст: Денис Тельманов

    Житель Волынской области заплатил священнику значительную сумму за посвящение в дьяконы с целью избежать мобилизации.

    Священник из Волынской области, как уточняет РИА «Новости», за 10 тыс. долларов провел обряд посвящения мужчины призывного возраста в дьяконы, чтобы тот смог избежать мобилизации.

    Представитель спецпрокуратуры Юлия Шевченко рассказала, что для придания случаю видимости законности священник предлагал приобрести специальную церковную одежду и рекомендовал изучить определенные библейские тексты.

    По словам Шевченко, часть взятки в размере 80 тысяч гривен была перечислена на банковскую карту, оставшиеся восемь тысяч долларов мужчина передал лично во время встречи, сообщает украинское издание Zaxid.net.

    В отношении священника возбуждено уголовное дело по статье о получении неправомерной выгоды за влияние на должностных лиц, сопряженное с вымогательством. Санкция по данной статье предусматривает наказание до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правоохранительные органы Молдавии задержали руководителя одного из секторов пограничной полиции по подозрению в хищении и перевозке на Украину граждан, уклоняющихся от мобилизации.

    Украинские пограничники отметили двукратное увеличение числа мужчин, пытавшихся незаконно пересечь границу с Белоруссией. Пожилая жительница села Бабчинцы скончалась в больнице после избиения сотрудниками территориального центра комплектования, обвинившими ее в поддержке уклонистов.

    Комментарии (0)
    22 сентября 2025, 06:14 • Новости дня
    АПЛ «Архангельск» поразила условного противника ракетой «Оникс»

    Северный флот провел успешный пуск «Оникса» с подлодки «Архангельск»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Атомная подводная лодка «Архангельск» Северного флота успешно выполнила пуск крылатой ракеты «Оникс» по морской мишени на расстоянии около 200 километров, сообщили в пресс-службе флота.

    Новейшая атомная подводная лодка «Архангельск» из состава Северного флота произвела успешный пуск крылатой ракеты «Оникс» по морской мишени в Баренцевом море, передает ТАСС. Стрельба проходила в рамках плановых мероприятий боевой подготовки. Пуск был выполнен из подводного положения, а цель – мишень, имитирующая надводный корабль условного противника на расстоянии около 200 километров – была поражена прямым попаданием.

    В пресс-службе Северного флота уточнили, что район проведения ракетной стрельбы заранее закрыли для гражданского судоходства и авиации. Безопасность обеспечивали корабли Кольской флотилии разнородных сил.

    «Командующий Северным флотом адмирал Константин Кабанцов отметил, что в ходе подготовки и проведения стрельбы экипаж проявил профессионализм и морскую выучку», – сообщили в пресс-службе флота.

    АПЛ «Архангельск» построена по проекту 885М «Ясень-М», который разработан в бюро «Малахит». Лодка была заложена в 2015 году, спущена на воду в ноябре 2023 года и принята в состав ВМФ России в декабре 2024 года. Главным вооружением субмарины являются крылатые ракеты «Оникс» и «Калибр-ПЛ».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Николай Патрушев заявил, что российские атомные подводные лодки способны «охладить пыл» Запада. Северный флот стал важнейшей военно-морской опорой страны. Атомная подводная лодка «Архангельск» провела успешные стрельбы крылатыми ракетами «Калибр».

    Комментарии (0)
    23 сентября 2025, 22:53 • Новости дня
    ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду, есть пострадавшие

    В результате обстрела Белгорода ранены пять человек, повреждено предприятие

    Tекст: Денис Тельманов

    Ракетный обстрел со стороны ВСУ привел к ранениям пяти мирных жителей в Белгороде, пожар вспыхнул на коммерческом объекте.

    Обстрел Белгорода был зафиксирован утром 23 сентября, сообщил губернатор региона в своем канале в Mах. По данным оперативных служб, ракета ВСУ попала по территории коммерческого объекта, где вспыхнул пожар в одном из зданий. Возгорание было ликвидировано пожарными расчетами.

    Пострадали пять мирных жителей: трое мужчин и женщина получили осколочные ранения рук и ног, их доставили в городскую больницу № 2 Белгорода. Еще один мужчина с осколочными ранениями ног и артериальным кровотечением помещен в областную клиническую больницу. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

    В результате обстрела у социального объекта, расположенного рядом с местом происшествия, повреждено остекление. Все оперативные службы работают на месте, информация о последствиях инцидента уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате обстрелов со стороны ВСУ на территории ДНР погибла женщина и получили ранения пять мирных жителей. Ракетный обстрел со стороны Украины в Киевском районе Донецка повредил Республиканский травматологический центр и вывел из строя трансформаторную подстанцию.

    Комментарии (0)
