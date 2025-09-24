Госдума одобрила законопроект о круглогодичном призыве на срочную военную службу

Tекст: Вера Басилая

Законопроект о круглогодичном призыве на срочную службу был одобрен в первом чтении депутатами Госдумы, передает ТАСС.

Документ внесли 22 июля председатель комитета по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов.

Согласно тексту законопроекта, медицинское освидетельствование, психологический отбор и заседания призывной комиссии будут проходить в течение всего календарного года. Однако отправка призывников к месту службы сохранится два раза в год – с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Для отдельных категорий граждан предусмотрят специальные сроки отправки. Жители сельской местности, занятые в полевых работах, будут отправляться с 15 октября по 31 декабря, педагогические работники – с 1 мая по 15 июля, жители отдельных районов Крайнего Севера – с 1 мая по 15 июля или с 1 ноября по 31 декабря.

В пояснительной записке отмечается, что изменения помогут равномерно распределить нагрузку на призывные пункты и улучшить качество призыва.

Ранее в Минобороны заявили, что военнослужащие срочной службы не будут привлекаться к участию в спецоперации на Украине и будут проходить службу только на территории России.

Решение об отправке призывника в часть распространили на две призывные кампании. С 1 апреля в России начали действовать новые правила призыва на срочную военную службу.