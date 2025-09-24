Большинство и в культуре, и в других интеллектуальных сферах по-прежнему занимает нейтральную позицию: моя хата с краю, я занимаюсь чистым искусством (наукой), отстаньте от меня со своей СВО. Для таких людей «кшатрий» равносилен фельдфебелю, которого дали ему в Вольтеры.3 комментария
Кабмин решил усилить борьбу с «фирмами-однодневками»
В правительстве обсуждается инициатива по обязательному исчислению страховых взносов для руководителей компаний, исходя как минимум из размера МРОТ.
Правительство предлагает обязать организации начислять страховые взносы с выплат своим руководителям не менее установленного минимального размера оплаты труда, передает ТАСС.
Инициатива направлена на борьбу с «фирмами-однодневками», которые используют фиктивные зарплаты и минимальные начисления для ухода от налогов.
В материалах к проекту федерального бюджета отмечается: «Многие организации занижают официальные выплаты руководителям, оформляя минимальную зарплату или вовсе уходя от начисления страховых взносов, что используется как один из инструментов «фирм-однодневок» для минимизации налоговой нагрузки».
Ожидается, что новая мера поможет перекрыть распространенные схемы ухода от налогов через фиктивные выплаты, а также снизить объемы «серых» схем в корпоративном секторе и выровнять условия конкуренции для честных компаний.
