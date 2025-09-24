Кабмин решил усилить борьбу с «фирмами-однодневками»

Tекст: Алексей Дегтярев

Правительство предлагает обязать организации начислять страховые взносы с выплат своим руководителям не менее установленного минимального размера оплаты труда, передает ТАСС.

Инициатива направлена на борьбу с «фирмами-однодневками», которые используют фиктивные зарплаты и минимальные начисления для ухода от налогов.

В материалах к проекту федерального бюджета отмечается: «Многие организации занижают официальные выплаты руководителям, оформляя минимальную зарплату или вовсе уходя от начисления страховых взносов, что используется как один из инструментов «фирм-однодневок» для минимизации налоговой нагрузки».

Ожидается, что новая мера поможет перекрыть распространенные схемы ухода от налогов через фиктивные выплаты, а также снизить объемы «серых» схем в корпоративном секторе и выровнять условия конкуренции для честных компаний.

Ранее Министерство финансов предложило выделить дополнительно 230 млрд рублей на поддержку программ льготной ипотеки в 2025 году.

До этого глава Минфина Антон Силуанов заявлял, что бюджет на ближайшие три года призван поддержать смягчение текущей денежно-кредитной политики.