Необходим сильный бундесвер для эффективного сдерживания и обороны, говорит германский канцлер Мерц. Так мы все это проходили. Ну, не мы, конечно, а наши деды-отцы. Хотя все мы, русские люди разных поколений, не понимаем одного – почему немцам вообще после того, что они натворили, позволили снова брать в руки оружие.6 комментариев
Прокуратура начала проверку задержки рейсов в Шереметьево
Начата проверка по факту задержки 48 рейсов в аэропорту Шереметьево, сообщили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре.
К утру 23 сентября на вылет в Шереметьево задерживались 48 рейсов, указали в ведомстве, передает ТАСС.
Прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров, включая предоставление услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами, добавили там.
Ночью во вторник Росавиация вводила ограничения на прием и вылет самолетов в столичном аэропорту Шереметьево.