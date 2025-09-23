Песков назвал голословными обвинения Запада против России

Песков: Голословные обвинения от Запада уже не принимаются во внимание

Tекст: Вера Басилая

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о появлении дронов в Дании и Норвегии и заявления о возможной причастности России, отметил, что западные страны продолжают выдвигать необоснованные обвинения, однако такие заявления больше не воспринимаются серьезно, передает ТАСС.

Песков добавил, что серьезной и ответственной стороне не следовало бы регулярно высказываться с необоснованными обвинениями. По его словам, Россия неоднократно сталкивалась с подобной риторикой.

Ранее Дания и Норвегия начали расследование появления беспилотников над аэропортами Копенгагена и Осло.

До этого аэропорт Копенгагена приостановил вылеты и прием рейсов до утра вторника из-за появления дронов.

Также аэропорт Осло закрыл воздушное пространство после обнаружения беспилотника.