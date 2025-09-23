Необходим сильный бундесвер для эффективного сдерживания и обороны, говорит германский канцлер Мерц. Так мы все это проходили. Ну, не мы, конечно, а наши деды-отцы. Хотя все мы, русские люди разных поколений, не понимаем одного – почему немцам вообще после того, что они натворили, позволили снова брать в руки оружие.5 комментариев
Бесконечная череда голословных обвинений от западных стран приводит к тому, что они уже не принимаются во внимание, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о появлении дронов в Дании и Норвегии и заявления о возможной причастности России, отметил, что западные страны продолжают выдвигать необоснованные обвинения, однако такие заявления больше не воспринимаются серьезно, передает ТАСС.
Песков добавил, что серьезной и ответственной стороне не следовало бы регулярно высказываться с необоснованными обвинениями. По его словам, Россия неоднократно сталкивалась с подобной риторикой.
Ранее Дания и Норвегия начали расследование появления беспилотников над аэропортами Копенгагена и Осло.
До этого аэропорт Копенгагена приостановил вылеты и прием рейсов до утра вторника из-за появления дронов.
Также аэропорт Осло закрыл воздушное пространство после обнаружения беспилотника.