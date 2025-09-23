Решетников заявил о замедлении темпов роста экономики России

Решетников: Экономика России показала признаки мягкой управляемой посадки

Tекст: Елизавета Шишкова

Российская экономика продолжит расти, но темпы роста станут более сдержанными, передает ТАСС.

Министр экономического развития Максим Решетников на заседании комитета Совета Федерации охарактеризовал эту ситуацию как «мягкую управляемую посадку».

Он пояснил: «Экономика растет и продолжит расти в этом году, но, конечно, более скромными темпами, чем в последние два года. Это управляемая мягкая посадка для снижения инфляционного давления и для выхода на сбалансированные и устойчивые темпы роста».

Кроме того, Решетников отметил важность вовлечения в экономическую активность молодежи и граждан старшего возраста. По его словам, такой подход позволит сделать рынок труда более гибким и повысить производительность. Министр также указал на необходимость снятия законодательных барьеров, в частности касающихся ограничений на сверхурочную работу, чтобы граждане могли трудиться больше за дополнительную плату.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что угроза рецессии в России в ближайшее время отсутствует.

Поддержание макроэкономической стабильности позволит эффективно обеспечивать выполнение социальных обязательств и укреплять обороноспособность страны.

Россия сохраняет первое место в Европе по размеру экономики, а на новые нацпроекты до 2030 года власти планируют выделить около 40 трлн рублей.