Израильские политики осудили решение Британии официально признать Палестину

Tекст: Вера Басилая

Великобритания официально признала государство Палестина, что вызвало резкую реакцию среди израильских политиков и общества, передает Al Jazeera.

Новость о решении британского премьер-министра Кира Стармера стала поводом для обсуждения и негодования как среди сторонников правительства Биньямина Нетаньяху, так и среди его оппонентов.

Израильская политическая элита, включая крайне правого министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира, выступила за немедленную аннексию Западного берега и демонтаж Палестинской автономии. Бен-Гвир назвал признание «наградой для убийц», имея в виду боевиков ХАМАС, и пообещал внести на следующее заседание правительства предложение о распространении суверенитета на спорные территории.

Оппозиционный политик Бенни Ганц заявил, что признание Палестины только укрепит позиции ХАМАС, усугубит ситуацию с заложниками и может отдалить возможность их освобождения. По его словам, западные лидеры должны оказывать максимальное давление на ХАМАС для передачи заложников, а не идти на уступки.

В то же время левый депутат Офер Кассив назвал шаг Британии «правильным направлением», подчеркнув, что признание – лишь первый шаг, за которым должны последовать реальные меры, включая эмбарго на поставки оружия Израилю ради прекращения «геноцида в Газе». Кассив ранее поддержал иск ЮАР против Израиля в Международном суде ООН, за что был временно отстранён от работы в кнессете.

Среди израильтян, опрошенных журналистами, мнения разделились: одни считают решение Британии незначительным и символическим, другие видят в нем поддержку врагов Израиля. Некоторые отмечают, что внешнее признание Палестины не изменит положения дел на местах, а подобные жесты воспринимаются как политические игры, не влияющие на безопасность и повседневную жизнь граждан.

Ранее Канада, Австралия и Британия признали государственность Палестины.

Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас пообещал провести реформы после решения Британии.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал бороться против признания Палестины государством.