Названы ключевые признаки подростков под влиянием экстремистских идей

В МВД назвали признаки влияния экстремизма на подростков

Tекст: Мария Иванова

Основные признаки, позволяющие определить влияние экстремистской идеологии на подростков, перечислены в материалах МВД, сообщает ТАСС.

К настораживающим факторам специалисты ведомства относят изменение манеры поведения, проявление грубости и резкости, а также появление в речи ненормативной или жаргонной лексики.

Как отмечается в материалах, среди дополнительных признаков выделяются резкая смена стиля одежды и ориентация на субкультурные правила, сохранение на компьютере ссылок и файлов с экстремистскими материалами. Также сигналами могут служить появление непонятной атрибутики, в том числе нацистской символики, и предметов, способных быть использованными как оружие.

Подростки, оказавшиеся под влиянием экстремизма, начинают проводить много времени за компьютером, изучая не связанные с учебой материалы, а также чаще обсуждают политические и социальные темы, проявляя нетерпимость. У них могут появиться вредные привычки и крайние суждения.

В МВД советуют родителям при подозрении на вовлеченность ребенка в экстремистскую среду не переходить к осуждению, а постараться выяснить причину изменений, обсудить мотивы и последствия таких взглядов.

В материалах подчеркивается, что экстремизм характеризуется радикализмом, нетерпимостью и убежденностью в собственной исключительности. Молодежный экстремизм отличается спонтанностью, слабой организованностью и большей жестокостью по сравнению со взрослым, поскольку молодые люди менее боятся последствий своих поступков.

Напомним, летом в Волгограде полиция задержала группу подростков, поджигавших автомобили мигрантов.

Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин выступил с инициативой усилить ответственность за публичную демонстрацию преступлений в интернете и СМИ.