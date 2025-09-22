Амбиции европейских политиков, готовых воевать с Россией, сильно превосходят реальные возможности их армий. И что не менее важно, превосходят желание вступать в бой самих военных. Служить они еще готовы. Но воевать – нет.7 комментариев
Приставы арестовали имущество фигуранта дела Кивы бизнесмена Амирханяна
Имущество лишенного гражданства Украины бизнесмена Араика Амирханяна арестовано судебными приставами, следует из судебных и других материалов дела об убийстве экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы, которое произошло в декабре 2023 года в Московской области.
Судебные приставы Арбитражного суда Московской области получили материалы, на основании которых в отношении Араика Амирханяна открыли исполнительное производство, предусматривающее арест имущества, передает ТАСС.
Напомним, экс-депутата Верховной рады Илью Киву убили в коттеджном поселке деревни Супонево Одинцовского городского округа в 2023 году.
Причиной убийства, по данным СМИ, мог стать долг в размере 30 млн рублей, а Амирханян решил не возвращать деньги и передал сотрудникам СБУ информацию о передвижениях экс-депутата.
В сентябре суд в Подмосковье арестовал бизнесмена Амирханяна по данному уголовному делу, затем ему предъявили обвинение по делу Кивы. По данному делу Амирханян оказался единственным фигурантом.