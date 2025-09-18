Лишенному гражданства Украины Амирханяну предъявили обвинение по делу Кивы

Tекст: Ирма Каплан

Следствие предъявило уроженцу Армении Араику Амирханяну обвинение в соучастии в убийстве бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы, совершенном организованной группой, а также в незаконном обороте оружия. В материалах дела отмечается, что Амирханян в ходе допроса не признал вину, передает ТАСС.

«Предъявить Амирханяну Араику Хачиковичу, 02.10.1981 года рождения, уроженцу Армении, гражданину России, обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 ч.2 ст. 105 УК РФ (соучастие в убийстве организованной группой) и ст. 222 УК (незаконный оборот оружия)», – сказано в судебных документах.

По мнению следствия, Амирханян передал сведения о Киве кураторам из Службы безопасности Украины.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Киву убили в коттеджном поселке деревни Супонево Одинцовского городского округа в 2023 году.

Причиной убийства мог стать долг в размере 30 млн рублей. По данным СМИ, друг Кивы Амирханян решил не возвращать деньги и передал сотрудникам СБУ информацию о передвижениях и распорядке дня экс-депутата.

В сентябре суд в Подмосковье арестовал бизнесмена Амирханяна по делу об убийстве Кивы.