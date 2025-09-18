Украинский бизнесмен Амирханян оказался единственным фигурантом по делу Кивы

Tекст: Вера Басилая

По информации источника, знакомого с ходом следствия, Амирханян был объявлен в розыск на Украине по обвинению в мошенничестве. На данный момент он арестован и проходит по делу как единственный установленный фигурант, передает РИА «Новости».

Напомним, Киву убили в коттеджном поселке деревни Супонево Одинцовского городского округа в 2023 году.

Причиной убийства, по данным СМИ, мог стать долг в размере 30 млн рублей, а Амирханян решил не возвращать деньги и передал сотрудникам СБУ информацию о передвижениях экс-депутата. В сентябре суд в Подмосковье арестовал бизнесмена Амирханяна по данному уголовному делу.

Позже Амирханяну предъявили обвинение по делу об убийстве бывшего депутата Рады Ильи Кивы.