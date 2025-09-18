Ожидается, что к концу 2025 года в России будет производиться до 1 млн различных гражданских дронов. Происходящее позволяет говорить о настоящей беспилотной революции в России. И очевидно, что главным ее катализатором выступила СВО.0 комментариев
Украинский бизнесмен Амирханян оказался единственным фигурантом по делу Кивы
Украинский бизнесмен Араик Амирханян оказался единственным подозреваемым по делу об убийстве бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы.
По информации источника, знакомого с ходом следствия, Амирханян был объявлен в розыск на Украине по обвинению в мошенничестве. На данный момент он арестован и проходит по делу как единственный установленный фигурант, передает РИА «Новости».
Напомним, Киву убили в коттеджном поселке деревни Супонево Одинцовского городского округа в 2023 году.
Причиной убийства, по данным СМИ, мог стать долг в размере 30 млн рублей, а Амирханян решил не возвращать деньги и передал сотрудникам СБУ информацию о передвижениях экс-депутата. В сентябре суд в Подмосковье арестовал бизнесмена Амирханяна по данному уголовному делу.
Позже Амирханяну предъявили обвинение по делу об убийстве бывшего депутата Рады Ильи Кивы.