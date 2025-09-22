Пентагон уведомил СМИ о новых правилах работы, которые некоторые назвали цензурой

Пентагон уведомил СМИ о новых правилах работы в ведомстве

Tекст: Ирма Каплан

Министр обороны США Пит Хегсет ранее написал в соцсети X: «Пентагоном управляет не «пресса», а народ».

В пятницу журналистам была разослана памятка об изменениях, в которой говорилось, что «информация должна быть одобрена для публичного распространения соответствующим уполномоченным должностным лицом, прежде чем она будет опубликована, даже если она не является секретной», передает телеканал Sky News.

«Прессе больше не разрешено бродить по коридорам охраняемого объекта. Носите бейдж и соблюдайте правила или уходите домой», – сказано в памятке.

Согласие с новыми правилами журналисты должны подписать в специальном формуляре, иначе их пресс-карта будет аннулирована.

Журналистские организации заявили, что это опасный шаг, который серьезно ограничит их возможности привлекать к ответственности должностных лиц министерства обороны.

Национальный пресс-клуб назвал это «прямым нападением на независимую журналистику в том самом месте, где независимый контроль наиболее важен: в вооруженных силах США».

Сообщество профессиональных журналистов заявило, что эта новинка «лишает американский народ прозрачности и ответственности, которых он заслуживает».

«Эта политика отдает предварительным ограничением – грубейшим нарушением свободы прессы, гарантированной Первой поправкой, – и является опасным приближением к государственной цензуре», – говорится в заявлении журналистов.

Там отметили, что попытки заставить прессу замолчать под предлогом «безопасности» являются частью тревожной тенденции к росту неприятия правительством прозрачности и демократических норм.

В ответ Пентагон, недавно переименованный в Министерство обороны, заявил, что «по-прежнему привержен принципам прозрачности для обеспечения подотчетности и общественного доверия».

Однако раскрытие информации, даже несекретной, без согласия представляет потенциальную угрозу национальной безопасности, пояснили в ведомстве.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп 4 сентября заявил о намерении подписать указ о переименовании оборонного ведомства так, как они с главой минобороны Питом Хегсетом хотели прежде – вместо Министерства обороны станет Военное министерство или Министерство войны. Соответствующий указ Трамп подписала два дня спустя.

Также американист Дудаков в беседе с газетой ВЗГЛЯД пояснил, что переименовать Минобороны США гораздо проще, чем проводить реформы.