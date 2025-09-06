Трамп подписал указ о появлении в США Министерства войны

Tекст: Ирма Каплан

«Думаю, это название более подходящее, с учетом того, в каком состоянии сейчас пребывает мир», – сказал Трамп на церемонии подписания указа, которую транслировал YouTube-канал Белого дома.

Перед тем, как подписать документ, Трамп дал слово главе Пентагона Питу Хегсету, которого называет военным министром.

Тот заявил, что возвращение прежнего названия наверняка позволит его ведомству «решительно сражаться», не допуская «бесконечных конфликтов».

Хегсет заверил, что Министерство войны будет сражаться за победу, а не «ради того, чтобы не проиграть».

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп 4 сентября заявил о намерении подписать указ о переименовании оборонного ведомства так, как они с главой минобороны Питом Хегсетом хотели прежде – вместо Министерства обороны станет Военное министерство или Министерство войны.

Также американист Дудаков в бечеде с газетой ВЗГЛЯД пояснил, что переименовать Минобороны США гораздо проще, чем проводить реформы.