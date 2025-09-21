Америка не скрывает цели: переразметить мировой энергетический спрос в пользу своих производителей. Китай и Индия борются за новые дисконты. Россия, будучи одновременно изолируемой и необходимой, продолжает употреблять искусство возможного во благо своей экономики...3 комментария
Дженнифер Энистон отказалась называть Риз Уизерспун ее настоящим именем
Звезда утреннего шоу актриса Дженнифер Энистон была шокирована, узнав настоящее имя своей партнерши, Риз Уизерспун, которую отказалась называть иначе чем Риз.
Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун дружат несколько десятилетий, поэтому для экс-звезды сериала «Друзья» стало неожиданностью реальное имя Уизерспун, пишет журнал Hello!
Дженнифер осталась в недоумении после того, как Риз раскрыла свое настоящее имя, когда они играли в «Знаешь ли ты меня?» Настоящее имя Риз – Лора Джин Риз Уизерспун, но она сократила его до девичьей фамилии матери до того, как начала актерскую карьеру в 90-х годах прошлого века.
Изумленная Дженнифер воскликнула: «Лора?! Кто такая Лора? Кто, черт возьми, такая Лора? Я не буду тебя так называть! Откуда Риз взялась?»
«Это мое второе имя. Я Лора Джин Риз», – ответила актриса и продюсер, привыкшая к шокированным ее откровение коллегам.
Когда Дженнифер спросила ее, почему она использует Риз в качестве сценического псевдонима, актриса объяснила, что всегда носила это имя. Она также не единственная, кто взял себе сценический псевдоним.
К примеру, настоящее имя Эммы Стоун – Эмили Джин Стоун. Эмма Стоун была названа Эмили Джин Стоун, но ей пришлось отказаться от этого имени после того, как она вступила в Гильдию киноактеров и узнала, что есть еще одна девушка с таким именем.
Звезду франшизы «Миссии невыполнима» Тома Круза полностью зовут Томас Круз Мапотер IV, в честь его отца Томаса Мапотера III, но он сократил имя до того, как началась его голливудская карьера.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, рассуждения актрисы и продюсера Риз Уизерспун об ИИ разозлили поклонников. В сентябре россияне назвали самую красивую актрису.