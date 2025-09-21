Дженнифер Энистон отказалась называть Риз Уизерспун ее настоящим именем

Tекст: Ирма Каплан

Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун дружат несколько десятилетий, поэтому для экс-звезды сериала «Друзья» стало неожиданностью реальное имя Уизерспун, пишет журнал Hello!

Дженнифер осталась в недоумении после того, как Риз раскрыла свое настоящее имя, когда они играли в «Знаешь ли ты меня?» Настоящее имя Риз – Лора Джин Риз Уизерспун, но она сократила его до девичьей фамилии матери до того, как начала актерскую карьеру в 90-х годах прошлого века.

Изумленная Дженнифер воскликнула: «Лора?! Кто такая Лора? Кто, черт возьми, такая Лора? Я не буду тебя так называть! Откуда Риз взялась?»

«Это мое второе имя. Я Лора Джин Риз», – ответила актриса и продюсер, привыкшая к шокированным ее откровение коллегам.

Когда Дженнифер спросила ее, почему она использует Риз в качестве сценического псевдонима, актриса объяснила, что всегда носила это имя. Она также не единственная, кто взял себе сценический псевдоним.

К примеру, настоящее имя Эммы Стоун – Эмили Джин Стоун. Эмма Стоун была названа Эмили Джин Стоун, но ей пришлось отказаться от этого имени после того, как она вступила в Гильдию киноактеров и узнала, что есть еще одна девушка с таким именем.

Звезду франшизы «Миссии невыполнима» Тома Круза полностью зовут Томас Круз Мапотер IV, в честь его отца Томаса Мапотера III, но он сократил имя до того, как началась его голливудская карьера.

