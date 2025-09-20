Зрители «Интервидения» рассказали, почему этот конкурс лучше «Евровидения»

Tекст: Вера Басилая

Зрители конкурса поделились с газетой ВЗГЛЯД мнением о том, что «Интервидение» важнее политики и объединяет людей разных национальностей.

По их словам, конкурс ориентирован на музыку и искренность, в отличие от «Евровидения», где, как считают зрители, преобладает коммерция и все выступления на английском языке. «Интервидение будет лучше, потому что в нем участвуют певцы разных национальностей, религий и так далее, и конкурс будет намного интереснее, чем «Евровидение», – поделились мнением гости.

Некоторые зрители подчеркнули, что для них участие в «Интервидении» важно не только с культурной, но и с личной точки зрения.

«Это значимое культурное событие, и это очень важно для меня, как для итальянца, находиться здесь и иметь возможность сказать «Россия для меня не враг», – заявил один из гостей из Италии.

Во время конкурса болельщицы Shaman, участвующего от России, исполнили его песню «Я русский» в Live Арена, надев наряды в цветах российского триколора. передает РИА «Новости».

Их выступление снимали журналисты из России и Германии. Перед финалом гости из разных стран исполнили песню Татьяны Куртуковой «Матушка», размахивая флагами и поддерживая дружественную атмосферу мероприятия.

Ранее на красной ковровой дорожке конкурса «Интервидение» прошли участники и гости, а певец Ярослав Дронов (Shaman) появился вместе с участницей от Саудовской Аравии Зейной Имад.

В Москве в субботу состоится финал международного песенного конкурса «Интервидение-2025» на площадке Live Arena, вмещающей около 11 тыс. зрителей. В конкурсе примут участие исполнители из 20 стран, включая Россию, США и Китай.

Российский участник Ярослав Дронов (Shaman) выступит на «Интервидении» под девятым номером.