Кириенко посетил Южную Осетию в день 35-летия республики
В день 35-летия Южной Осетии первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко посетил республику и провел рабочую встречу с ее президентом Аланом Гаглоевым. В ходе визита обсуждались вопросы поддержки учителей русского языка. Кириенко также ознакомился с новым досмотровым комплексом в пункте пропуска «Нижний Зарамаг», который ускоряет проверку легковых автомобилей и повышает пропускную способность границы.
В ходе визита Кириенко поздравил руководство и жителей с 35-летием республики, передает Sputnik Южная Осетия. Он выразил главе республики благодарность за приглашение и отметил особую значимость визита: «Большое спасибо за приглашение посетить Южную Осетию в такой день – в день 35-летия республики. Огромная честь – разделить с вами, со всем осетинским народом радость от этого события».
Кириенко подчеркнул, что визит носит не только праздничный, но и деловой характер, включая встречи и совещания, направленные на укрепление и расширение сотрудничества. В знак уважения Кириенко подарил президенту Гаглоеву статуэтку святого Георгия Победоносца, отметив символическое значение этого образа: «Наши народы многое объединяет: вера, история, общие герои – и святые, которых чтят и осетины, и русские. Знаю, что для православных осетин большое значение имеет образ Георгия Победоносца, а многие даже отождествляют его с нартским божеством Уастырджи. Для русских Георгий Победоносец – один из наиболее почитаемых святых, он изображён на гербе нашей столицы».
В рамках рабочей поездки Кириенко провел стратегическую сессию с югоосетинским педагогическим сообществом. Он подчеркнул важность поддержки учителей и анонсировал ключевое нововведение – в каждой школе республики появится ставка советника по воспитательной работе. По его словам, средства на эти должности выделены из личного резервного фонда президента России. Советники будут получать по 40 тыс. рублей в месяц. Все утвержденные кандидаты пройдут обучение во Всероссийском детском центре «Артек», а процедура отбора определится на местах.
Также Кириенко предложил ввести специальные доплаты для учителей русского и осетинского языков, отметив значимость обоих языков для развития и сохранения национальной идентичности. Кроме того, в 2025 году 100 учителей Южной Осетии пройдут обучение на базе центра знаний «Машук», а для советников директоров будут организованы стажировки в «Артеке».
Помимо этого, Кириенко ознакомился с работой нового портального инспекционно-досмотрового комплекса на пункте пропуска «Нижний Зарамаг», который соединяет Северную и Южную Осетию. Комплекс позволяет непрерывно сканировать проезжающие автомобили и выявлять запрещенные предметы, что значительно ускоряет процесс контроля. В среднем через «Нижний Зарамаг» ежедневно проходит до 1,5 тыс. легковых машин, перевозящих около 3-4 тыс. пассажиров.
В Южной Осетии 20 сентября отмечают национальный праздник – 35-летие провозглашения республики. В этот день в 1990 году Совет народных депутатов Юго-Осетинской автономной области принял декларацию о государственном суверенитете Юго-Осетинской советской демократической республики в составе СССР. Документ закреплял верховенство и полноту государственной власти на территории республики, а также независимость во внешнеполитических отношениях.
Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о подготовке встречи глав МИД России, Абхазии и Южной Осетии.