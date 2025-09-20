Герой Советского Союза оценил перемены в ЛНР после воссоединения с Россией

Сибирячка рассказала о жизни в «Хилокском гетто» с мигрантами

Жительница «Хилокского гетто» рассказала о жизни в мигрантском районе Новосибирска

Tекст: Татьяна Косолапова

Во время встречи президента России Владимира Путина с лидерами парламентских фракций глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий рассказал, что посетил микрорайон на окраине Новосибирска, который сами жители называют «Хилокское гетто», посколько его стремительно заселяют мигранты, усугубляя социальные проблемы района.



«Мы в шоке и одновременно рады, что на проблемы нашего района обратили внимание. Огромная благодарность Леониду Эдуардовичу [Слуцкому], что в свой визит в Новосибирск не только услышал о проблемах «Хилокского гетто», но и открыто рассказал о нас президенту. Сейчас у нас возникли большие надежды на положительные изменения. Надеемся, что все структуры власти и правоохранительных органов, начнут работать с нашим микрорайоном в усиленном режиме», – говорит Олейникова.

Она рассказывает, что расположенные в этом окраинном районе Новосибирска дачные общества практически полностью уничтожены и непригодны более для ведения садоводческой деятельности. Там сейчас гражданами Средней Азии ведется коммерческая деятельность: созданы хостелы, сауны, стоянки фур, общежития, склады. А бездомные мигранты, промышляющие сбором мусора и отходов, превращают территорию в свалку. Вместе с ними в этих антисанитарных условиях живут и их дети.



«С мигрантами обстановка двоякая. С одной стороны, есть наши добрые соседи, которые получили гражданство, живут с нами в мире и согласии, поддерживают наше стремление навести порядок. К ним нет и не было претензий», – делится собеседница. –

«Но есть и другая категория – так называемые сезонные мигранты. Каждый год их едет все больше и больше, и вот с ними уже устали воевать».

Эти мигранты, по словам Олейниковой, ведут нелегальную торговлю. А в частном секторе микрорайона они разводят баранов, коз и других животных, за исключением свиней. В результате живущие по соседству люди задыхаются как от вони самих животных, за которыми нет должного ухода, так и от гнилостного запаха останков.

«Жители на Хилокской улице уже привыкли видеть в своих мусорных баках окровавленные головы коров, баранов, их останки, шкуры, копыта. Зрелище жуткое. Но это еще и сопутствующий запах, и падальные мухи. Они кишмя кишат по этим останкам, а потом разлетаются квартирам жилмасива. В итоге людям приходится прятать все вещи дома, жить с закрытыми окнами, чтобы насекомые не залетали в квартиру», – делится жительница района.

Ухудшает ситуацию и находящаяся поблизости свалка, которую должны закрыть только к концу 2026 года. Неподалеку расположено еще и предприятие по уничтожению медицинских отходов, где регулярно сжигаются отходы, а черный едкий дым застилает улицы района.

«У нас нет никакой социальной инфраструктуры, нет как таковых сетевых магазинов. На все гетто одна аптека, где не всегда есть нужные лекарства. Нет почтового отделения, нет даже ни одного банкомата.

И самое главное: у нас в 2020 году снесли детский сад, обещали начать строительство нового в 2022, но по сей день там огромный помойный пустырь. Наши дети продолжают каждое утро испытывать стресс, передвигаясь в переполненном мигрантами автобусе по одному из самых опасных участков дороги в Новосибирске, стоя в часовой пробке», – подчеркивает собеседница.



При этом она признает, что обстановка в районе в результате действия общественников все-таки начала меняться в лучшую сторону, но все равно остается недостаточно благоприятной. При этом жители не намерены никуда переезжать. «Бесконечно бегать с места на место, по принципу «перееду туда где лучше», тоже не получится, потому что нет гарантий, что лучшее место рано или поздно не превратится в худшее. Добиваться своего права на комфортную жизнь нужно всегда. Это право нам дано Конституцией РФ и никто не смеет его у нас отнять. Мне бы очень хотелось, чтобы люди глядя на сплоченную работу коллектива общественников и жителей «Хилокского гетто», брали с нас пример. Чтобы видя результаты нашей работы, поняли, что нет ничего невозможного, нужно лишь запастись терпением и желанием менять свою жизнь к лучшему», – заключила собеседница.