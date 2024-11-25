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В Луганске заработал Военно-социальный центр Минобороны РФ
Военно-социальный центр Минобороны России открылся в Луганске на базе фонда «Защитники Отечества»
В Луганске начал работу Военно-социальный центр Минобороны РФ, открывшийся на базе фонда «Защитники Отечества». Центр будет заниматься поддержкой участников СВО и их семей.
По сообщению главы ЛНР Леонида Пасечника, оказание квалифицированной помощи участникам специальной военной операции и их семьям является приоритетной задачей властей, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Пасечник подчеркнул, что открытие центра позволит военнослужащим и их семьям получать необходимую помощь в формате одного окна, что ускорит решение их проблем. Центр будет заниматься вопросами денежного довольствия, социальными выплатами, медицинским, жилищным и страховым обеспечением, а также санаторно-курортным лечением и прохождением воинской службы.
Руководитель республиканского филиала фонда Ольга Гонтарева заявила, что основная задача центра – защита гарантий военнослужащих и участников специальных операций. Более 9 тыс. человек относятся к целевой категории фонда в ЛНР, а более 45 тыс. военнослужащих обратились в филиал фонда за помощью.
Военно-социальный центр в Луганске расположен по адресу: улица Новоселова, 2а.