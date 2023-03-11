Глава Минстроя заявил о пристальном внимании к новым регионам России

Министр Файзуллин: Новые российские регионы, Крым и Севастополь находятся под пристальным вниманием Минстроя

Новые российские регионы, а также Республика Крым и город Севастополь находятся под пристальным вниманием Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России, сообщил глава ведомства Ирек Файзуллин.

Файзуллин, слова которого приводятся в Telegram-канале Совета Федерации, заявил, что уже многое сделано для восстановления Мариуполя, Северодонецкой агломерации и Волновахи, однако аварийные строительные бригады продолжают свою работу.

Министр в ходе Парламентского диалога проинформировал о программе социально-экономического развития четырех новых территорий, подготовленной по поручению президента России. Он отметил, что сейчас идет работа по ее реализации со всеми органами исполнительной власти и регионами. По словам главы ведомства, в 2022 году 56 субъектов РФ помогали муниципальным образованиям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

«Сегодня таких регионов стало больше. Они принимают участие во всей общественно-политической, социально-культурной и технической жизни наших регионов. Здесь хочу сказать коллегам из регионов слова огромной благодарности», – сообщил Файзуллин.

Так, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что власти города приняли решение расширить помощь городу-побратиму Мариуполю. По его словам, будет увеличено число объектов, в восстановлении которых Петербург поможет Мариуполю.

В частности, уже начата реконструкция Мариупольского городского Центра детского и юношеского творчества (Дворца пионеров). Там планируется предусмотреть комплекс из двух бассейнов – 25 и 11 метров, которые заработают уже осенью 2023 года.

В свою очередь премьер-министр ДНР Виталий Хоценко сообщил, что благодаря помощи со стороны Магаданской области в Ждановке преобразился сквер ветеранов – это излюбленное место, куда приходят жители всех возрастов.

Кроме того, строители Ямала помогают восстановить разрушенный в результате обстрелов храм в Волновахе. Работы там завершены уже наполовину, сообщает «Ямал-медиа». Завершить работы планируют в этом году.

В рамках помощи ЛНР со стороны Москвы продолжаются ремонтные работы на тепловых сетях Луганска. Специалисты из российской столицы совместно с сотрудниками управления «ЛуганскТепло» ГУП «ЛУГАНСКГАЗ» проводят замену участка тепловой сети протяженностью 779 метров. Замена участка теплотрассы позволит обеспечить бесперебойную подачу тепловой энергии жителям Артемовского района города Луганска, сообщает правительство ЛНР.

В начале марта сообщалось, что в новых регионах России появятся выездные медицинские бригады и многофункциональные госпитали, на это направлено более 1 млрд рублей.

