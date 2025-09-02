Рассуждая о темпах, которыми будет двигаться процесс создания более справедливого мирового устройства после саммита ШОС, следует помнить, что мирный путь не может быть быстрым, но он позволяет избежать колоссальных человеческих жертв и страданий.0 комментариев
Путин указал на сокращение товарооборота между Россией и Пакистаном
Президент России Владимир Путин заявил о снижении торгового оборота между Россией и Пакистаном.
В ходе встречи с пакистанским премьером Шахбазом Шарифом в Пекине Путин сообщил, что объем торговли снизился незначительно, однако этот факт является сигналом для обеих стран пересмотреть подходы и улучшить ситуацию, передает ТАСС.
Путин подчеркнул, что необходимо проанализировать причины снижения и совместно над этим работать. «К сожалению, в силу ряда объективных обстоятельств все-таки торговый оборот у нас несколько снизился. Буквально там на незначительную величину, но тем не менее это для нас хороший сигнал, чтобы проанализировать ситуацию и поработать над этим», – сказал он.
В то же время Шариф заявил, что по итогам прошлого года объем товарооборота между странами вырос. Он пояснил, что причиной стало увеличение поставок российской нефти в Пакистан, что отразилось на положительной динамике торговли.
Напомним, во вторник Путин встретился с премьер-министром Пакистана в Пекине.
Российский лидер заявил о прогрессе в отношениях России и Пакистана.