Путин указал на сокращение товарооборота между Россией и Пакистаном

Tекст: Валерия Городецкая

В ходе встречи с пакистанским премьером Шахбазом Шарифом в Пекине Путин сообщил, что объем торговли снизился незначительно, однако этот факт является сигналом для обеих стран пересмотреть подходы и улучшить ситуацию, передает ТАСС.

Путин подчеркнул, что необходимо проанализировать причины снижения и совместно над этим работать. «К сожалению, в силу ряда объективных обстоятельств все-таки торговый оборот у нас несколько снизился. Буквально там на незначительную величину, но тем не менее это для нас хороший сигнал, чтобы проанализировать ситуацию и поработать над этим», – сказал он.

В то же время Шариф заявил, что по итогам прошлого года объем товарооборота между странами вырос. Он пояснил, что причиной стало увеличение поставок российской нефти в Пакистан, что отразилось на положительной динамике торговли.

Напомним, во вторник Путин встретился с премьер-министром Пакистана в Пекине.

Российский лидер заявил о прогрессе в отношениях России и Пакистана.