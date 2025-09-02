Историк заявил о копировании нацистами действий Британии в колониях

Историк Дементьев: Третий рейх копировал Британскую империю

Tекст: Елизавета Шишкова

Третий рейх заимствовал методы управления и эксплуатации, применявшиеся Британской империей, заявил в спецпроекте газеты ВЗГЛЯД «Время удивительных историй» историк Дементьев. По словам эксперта, Адольф Гитлер открыто восхищался устройством Британии, а ее колониальная политика служила для нацистов примером эффективного государственного управления и экономического процветания.

Гитлер отмечал, что Англия смогла подчинить миру с помощью расового превосходства, жесткости и организации. Немецкая пропаганда превозносила жестокость британцев в Индии и Судане, а колониальные принципы и опыт управляющих колоний тщательно изучались германскими властями. Принципы «цивилизаторской миссии» и беспощадности к местным народам легли в основу плана «Ост» по закреплению господства нацисткой Германии в Восточной Европе.

Историк напомнил, что британцы массово применяли концентрационные лагеря еще во время Англо-бурской войны, а нацисты включили этот опыт в свою политику.

«Германия, в отличие от Великобритании, после Версальского договора не имела заморских колоний. Поэтому нацисты избрали стратегию «завоевания жизненного пространства» (Lebensraum) на востоке. Украина (зерно, уголь) и Кавказ (нефть) должны были стать ресурсной базой рейха. Славяне объявлялись «расово неполноценными», а их земли – «пустующими». Это повторяло британский нарратив о terra nullius (ничьей земле) в Австралии и Африке. Иначе говоря, нацисты не с нуля изобрели учение о расовом превосходстве и тотальном насилии над «неполноценными». Все эти образцы им продемонстрировала британская имперская практика. Разница лишь в том, что нацистский рейх перенес колониальные приемы в самое сердце Европы и довел их до крайней жестокости», – заключает Дементьев.

