Фицо сделал Лаврову комплимент

Фицо пожал руки делегатам России и сделал комплимент Лаврову

Tекст: Мария Иванова

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо перед началом двусторонней встречи в Пекине обменялись рукопожатиями с членами делегаций обеих стран, передает ТАСС.

Путин лично поздоровался с каждым словацким представителем, а Фицо, в свою очередь, пожал руку каждому члену российской делегации, приветствуя их на русском языке.

Особое внимание привлек момент, когда премьер Словакии подошел к главе МИД России Сергею Лаврову и сказал: «Вы очень популярны в Словакии». На это Лавров поблагодарил Фицо.

В состав российской делегации на встрече в Пекине, помимо Лаврова, входили генеральный директор Росатома Алексей Лихачев, министр энергетики Сергей Цивилев, замруководителя Администрации президента Максим Орешкин и помощник президента Юрий Ушаков.

Напомним, в начале встречи президент России Владимир Путин с юмором ответил на вопрос о самочувствии во время встречи с премьером Словакии Робертом Фицо.

Роберт Фицо заявил, что Евросоюз напоминает ему «жабу на дне колодца» из-за ограниченного взгляда на происходящее в мире.

Фицо также предложил создать совместную комиссию двух стран в ходе переговоров с Владимиром Путиным.