Фицо сравнил ЕС с жабой на дне колодца c ограниченным взглядом на мир

Tекст: Мария Иванова

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сравнил Евросоюз с «жабой на дне колодца», которая не видит происходящего вокруг, передает ТАСС. Такое заявление он сделал в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в Пекине.

«Наверное, СМИ будут смеяться. Но вашему пресс-секретарю я начал рассказывать одну историю о жабе. Иногда у меня такое впечатление, что мы в Евросоюзе, как эта жаба, которая сидит на дне колодца. И мы не видим, что находится наверху», – сказал Фицо, обратившись к российскому лидеру.

Таким образом, словацкий премьер выразил критику по поводу ограниченного мировоззрения внутри Евросоюза и намекнул на необходимость более широкого взгляда на международные события.

В ходе встречи Фицо также обсудил с Путиным актуальные вопросы двусторонних отношений.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо также заявил, что поддерживает европейские устремления Киева при условии выполнения всех требований Евросоюза.

Президент России Владимир Путин отметил, что российская сторона не возражала против участия Украины в Европейском союзе.



