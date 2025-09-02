Чукотка признана самым безопасным регионом России за 2024 год

Tекст: Алексей Дегтярев

Из всех субъектов страны именно на Чукотке зафиксировали наименьшее количество преступлений – всего 865 за год. Следом идет Ненецкий автономный округ, где зафиксировали 877 правонарушений, передает РИА «Новости» со ссылкой на статистику МВД.

В пятерку самых спокойных регионов по количеству преступлений также вошли Ингушетия с 1938 случаями, Магаданская область с 2499, а также Чечня, где зарегистрировали 2583 правонарушения.

Наибольшее количество преступлений, согласно статистике МВД, зафиксировано в Центральном федеральном округе – более 418 тыс. случаев. Всего в России за 2024 год зарегистрировано более 1,9 млн преступлений.

В 2019 году Нижний Новгород признавали одним из самых безопасных городов в мире. Он был на 53-м месте соответствующего рейтинга по версии исследовательского сервиса Numbeo.

Также в 2019 году Россия наряду с Грецией заняла 50-е место в рейтинге стран, которые являются безопасными и удобными для проживания женщин.