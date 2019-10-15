Россия оказалась на 50 месте в рейтинге наиболее безопасных для женщин стран

В рейтинге стран, которые являются безопасными и удобными для проживания женщин, Россия разделила с Грецией 50-е место, сообщает американский журнал National Geographic.

Рейтинг Women, Peace, and Security Index (WPS Index) составляется с 2017 года. Составлением рейтинга занимался National Geographic, Джорджтаунский институт по вопросам женщин, мира и безопасности, а также Институт исследований проблем мира в Осло, сообщает РИА «Новости».

Учитывались три основные показателя: вовлеченность в общественно-политическую и экономическую жизнь, безопасность и справедливость, под которой подразумевается отсутствие дискриминации.

В рейтинг вошли 167 стран мира. На первом месте стоит Норвегия, затем Швейцария и Финляндия, в пятерке лидеров также оказались Дания и Исландия.

Россия и Греция расположены на 50 месте, Украина занимает 105-е место. Сирия, Афганистан и Йемен заняли последние строчки рейтинга.

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