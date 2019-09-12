Что не так с российским феминизмом

Взгляд
12 сентября, четверг  |  Последнее обновление — 09:52  |  vz.ru
Разделы

Солнце и ветер завели в тупик немецкую энергетику

«Грязная» энергетика даже в Германии оказалась не вреднее «чистой»Фото: Hans Blossey/Global Look Press
Громкие лозунги об «экологически чистой энергетике», столь распространенные сегодня в Европе, оказались пустой болтовней. Переход на ветряки и солнечные электростанции не привел к сокращению выбросов углекислого газа – а ведь ради этого и затевалась крайне дорогостоящая энергетическая реформа в Германии. Чем же вызван такой провал? Подробности...
Перейти а раздел…

История «агента США» Смоленкова отвлекает от более важного

Тот самый особняк в США, который принадлежит мистеру и миссис Oleg & Antonina SmolenkovФото: Bright MLS
Американские СМИ активно раскручивают версию, что в непосредственной близости от высшего руководства России долгое время работал агент ЦРУ. Называется даже имя этого человека и сообщается, что в свое время он был эвакуирован в США. Насколько достоверны подобные спекуляции и на что в связи с этими публикациями стоило бы обратить внимание? Подробности...
Перейти а раздел…

За что снова убили Гуфа

Тимати и Гуф разочаровали поклонниковФото: Тимати/Youtube
Музыкант Тимур Юнусов, больше известный как Тимати, удалил со своего аккаунта на YouTube клип на песню «Москва», которую он записал совместно с Алексеем Долматовым, более известным как Гуф. Почему песня вызвала ярость поклонников этих известных в молодежной среде музыкантов и какие выводы можно сделать из произошедшего? Подробности...
Перейти а раздел…

Британия вступает в состояние полураспада

Отделение Шотландии от Британии на фоне Брексита представляется весьма вероятным сценариемФото: Stewart Kirby/Zuma/ТАСС
Против премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона взбунтовалась судебная власть целого региона – Шотландии, грозя сорвать его интригу по выводу Британии из ЕС. Помимо прочего, это нужно воспринимать как намек: если премьер-министр доведет свою затею до конца, Великобритания рискует лишиться Шотландии и буквально развалиться на части. Подробности...
Перейти а раздел…

Мать объяснила убийство годовалого ребенка кредитом

Почему Тимур стал жертвой собственной матери, еще только предстоит узнатьФото: surb.sledcom.ru
В Башкирии обнаружили тело годовалого Тимура, которого несколько дней искали правоохранители и волонтеры. В убийстве малыша созналась его мать Юлия. В начале года она разошлась с мужем и влезла в долги. Но в последнее время у нее завязались романтические отношения с односельчанином. Что могло стать причиной столь жестокой расправы над собственным сыном? Подробности...
Перейти а раздел…

Что не так с российским феминизмом

Антон Крылов, журналист
Интернет-скандалистки полностью загораживают собой хрупкое тельце нормального, а не экстремального российского феминизма. В результате многие мужчины и женщины не верят, что умные и неагрессивные феминистки в принципе существуют в природе. Подробности...

Мусор заставил забыть про ядерные ракеты

Андрей Кортунов, Генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД)
Что сегодня больше угрожает существованию человечества – стратегические ядерные ракеты или одноразовые пластиковые пакеты? Здравый смысл подсказывает, что все-таки, скорее, ракеты. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Выборы оказались хорошим лекарством для власти

Дмитрий Ольшанский, публицист
Парадокс в том, что московские выборы – с их протестным голосованием, умным голосованием, внезапным проигрышем тех, кто «по плану» должен был победить, – это хорошее лекарство для власти, сплошная польза, а вовсе не яд. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев
    Перейти а раздел…

    Фокус не удался. Шотландия будет свободной. Брексит уничтожит Британию

    Братушки-предатели. Удар по «русофилам». Куда катится Болгария?

    Шведский путь к спасению. Самоедство в буквальном смысле. От викингов к трупоедам

      Перейти а раздел…

      Во Франкфурте открывается ежегодный автомобильный салон

      Во Франкфурте-на-Майне открывается крупнейший ежегодный автосалон, где гиганты автомобильной индустрии представят свои разработки. Например, немецкая компания Audi покажет несколько новинок, одна из которых – электровнедорожник Audi e-tron AI:Trail
      Подробности...

      Вечный огонь с Могилы Неизвестного солдата загорелся в Словении

      Вечный огонь с Могилы Неизвестного Солдата в Москве зажгли в воскресенье в столице Словении Любляне в память о воинах России и Советского Союза. Частица Вечного огня была помещена в специальную лампаду и привезена в Словению спецбортом Министерства обороны России
      Подробности...

      В Жуковском открылся авиасалон МАКС

      Владимир Путин лично продемонстрировал турецкому лидеру Тайипу Эрдогану российский истребитель пятого поколения Су-57. Это произошло на ежегодном авиасалоне МАКС в Жуковском. Ранее Турция проявила интерес к этому самолету после отказа США продавать Анкаре свой новейший истребитель F-35
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «WriteTight»: Подписи для уверенных в себе людей

        «Манюни»: Все для комфортного путешествия с детьми

        «Два брата»: Услуги, в которых нуждаются все

          Перейти а раздел…
          Какой теории происхождения человека вы придерживаетесь?
          • Теории эволюции Дарвина

          • Теории креационизма (Божьим промыслом)

          • Теории Палеоконтакта (гипотеза древних космонавтов)

          • Другой (указать в комментарии)

          Как вы относитесь к решению суда выпустить Кокорина и Мамаева из колонии по УДО?
          • Одобряю

          • Не одобряю

          • Мне безразлично

          Какая славянская страна является для России самой дружественной?
          • Белоруссия

          • Болгария

          • Сербия

          • Украина

            Перейти а раздел…

            Как обманывают российских автомобилистов

            Обсуждение: 4 комментария

            Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властями

            Российским водителям готовят ряд жестких мер

            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
            Обсуждение: 118 комментариев

            Владимир Путин на отечественном лимузине Aurus заехал прямо на территорию немецкого завода

            Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию

            Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
            Обсуждение: 12 комментариев
              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Британия назвала самое опасное оружие России
              Теща и первая жена рассказали о «шпионе» СмоленковеБритания назвала самое опасное оружие РоссииВ Британии стали готовиться к дефициту продуктов и медикаментов Встреча Земана с русинами напугала Киев
              Блогер раскрыл детали неудачной вылазки на предприятие РоскосмосаСтал известен разработчик легкого самолета на замену Ан-2ОБСЕ зафиксировала новые траншеи ВСУ у жилых домов в ДонбассеAmnesty International в России оказалась в «неприятной ситуации»
              Верховный суд отменил все решения о продлении ареста ХорошавинаУмер исполнитель главной роли мюзикла «Иисус Христос – суперзвезда»Лига арабских государств задумалась о возвращении СирииРоссияне перечислили хитрости для ухода с работы пораньше

              Главная тема


              Британия вступает в состояние полураспада

              крылатая ракета


              Разведка США назвала сроки поставки в войска России «Буревестника»

              «разговариваем на равных»


              Нетаньяху сказал, что позволило предотвратить столкновение ВВС Израиля и России в Сирии

              достоинство нации


              Грузия выступит против американского колониализма

              Видео

              война газопроводов


              Польша сделала Украине подарок за счет России

              рекорд на YouTube


              За что снова убили Гуфа

              личная власть


              Зеленский превращается в диктатора Украины

              американский курс


              За что Трамп уволил самого антироссийского члена своей команды

              викторина


              Кто совершал преступления в космосе?

              Не братья-славяне


              Максим Соколов: Варшавская мелодия для русских отыграла

              С жиру бесятся


              Сергей Мардан: Москва со своими протестами стала похожа на Шарикова

              Союз нерушимый


              Глеб Простаков: Для Лукашенко наступают трудные времена

              на ваш взгляд


              Какой теории происхождения человека вы придерживаетесь?


              Антон Крылов

              Что не так с российским феминизмом

              Антон Крылов
              журналист
              		 12 сентября 2019, 09:06

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Классический либерализм – это великое политическое учение. Большинство прав и свобод, которыми современный человек пользуется, даже не замечая их, стали возможны благодаря либерализму. Вы можете выйти из дома и поехать в любую точку мира, ни у кого не спрашивая разрешения? Спасибо либерализму. Никто не может прийти и выселить вас из квартиры без решения суда? Спасибо либерализму. Ваши дети ходят в школу, а родители получают пенсию? Спасибо либерализму. Вы можете оставить любой комментарий к этой статье, за исключением матерного и призывающего к насильственному свержению власти? Спасибо либерализму.

              Современный западный либерализм – это имперская тоталитарная идеология, основная цель которой ничем не отличается от цели раковой опухоли – захватить и переиначить весь мир на свой лад. Права меньшинств важнее прав большинства, обратная дискриминация отрицается, право наций на исторические традиции не признается, любое отличное от либерализма мнение объявляется преступным, причем для признания кого-то врагом народа даже не нужно решения суда – достаточно голословного обвинения. 

              Либерализм в России – это неприятная секта, которая считает, что мнение ее членов важнее, чем позиция всех остальных граждан страны, а главная задача этих самых граждан, а точнее, «населения» – обеспечение материального благополучия либералов. Либералы не умеют слушать и слышать, а разговаривать способны только с собственными единомышленниками, но и эти дискуссии, как правило, приводят лишь к скандалам и размежеванию.

              Классический феминизм – это великое социальное учение. Большинство прав и свобод, которыми современная женщина пользуется, даже не замечая их, стали возможны благодаря феминизму. Вы можете выйти из дома без разрешения мужа или отца? Спасибо феминизму. Муж или отец не могут безнаказанно избить вас и выгнать на улицу в чем мать родила? Спасибо феминизму. Ваша дочь ходит в школу, а мать вышла на пенсию на 5 лет раньше отца? Спасибо феминизму. Вы умеете читать и писать? Спасибо феминизму.

              Современный западный феминизм – неотъемлемая часть современного западного либерализма. Реальная борьба с половой дискриминацией и сексуальным насилием тонет в скандалах в стиле «30 лет назад мы вместе напились, и он ущипнул меня за задницу, теперь за это его должны уволить и желательно посадить». Да, доводы противниц назначения Бретта Кавано в Верховный суд США звучали именно так.

              Фото: ANATOLY MALTSEV/EPA/ТАСС

              При этом, как и либерализм, западный феминизм обладает очень избирательной оптикой. Всех волнуют нарушения прав геев и лесбиянок в России, но никому нет дела до Саудовской Аравии, где однополая связь карается смертной казнью. То же самое с правами женщин – за чьи-то нарушенные права западные феминистки готовы бороться до последней капли крови, а чьи-то просто остаются без внимания.

              Феминизм в России – это даже не секта. Это несколько истеричных (личная оценка) и депрессивных (опубликованный ими самими медицинский диагноз) женщин разного возраста, которые регулярно выступают от лица всего российского феминизма. Когда произносится слово «феминистка», в первую очередь почему-то вспоминаются не те, кто открывает центры помощи женщинам, пережившим насилие, и не те, кто реально борется за внесение в законодательство исключающих половую дискриминацию норм.

              Нет, первые ассоциации – это небритые ноги и подмышки, корявое слово «авторка», вездесущая реклама вибраторов и готовность закатить истерику по любому поводу и без повода.

              Православные люди отлично понимают, что на каждого отца Дмитрия Смирнова с его ультраконсервативными домостроевскими взглядами в РПЦ приходится по несколько священников с либеральными убеждениями. Собственно, для того чтобы это понять, достаточно почитать сайт «Православие и мир».

              Мусульманам очевидно, что террористы из ИГИЛ* и другие радикалы не говорят от лица всей уммы.

              А вот со стороны это отнюдь не аксиома. Людям, увы, свойственно судить о целом, исходя из наиболее экстремистского частного, просто потому что оно наиболее заметно.

              Но слово «extremus» недаром переводится с латыни как последний или крайний. Это то же самое, что судить о слоне по хоботу или даже хвосту, не замечая всей остальной туши.

              Проблема в том, что в случае с мировыми религиями эта туша огромна и очевидна, не заметить ее сложно, хотя некоторые умудряются.

              А вот в случае с российским феминизмом, мощные интернет-скандалистки вроде Ники Водвуд, Татьяны Никоновой или Беллы Раппопорт полностью загораживают собой то хрупкое тельце, которое представляет из себя нормальный, а не экстремальный российский феминизм. В результате многие мужчины и женщины не верят, что умные и неагрессивные феминистки в принципе существуют в природе.

              Безусловно, они есть, и их много. И либералы, которые выступают за свободу, а не за диктатуру либерализма, тоже реальны. Вот только найти и услышать тех и других не так уж просто. Да и кому интересны их высказывания в стиле Капитана Очевидность, когда есть Никсельпиксель с ее «спермобаками».

              Но будущее России, безусловно, за либерализмом и феминизмом. В хорошем смысле слова.

              * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

              Другие мнения

              Мусор заставил забыть про ядерные ракеты

              Андрей Кортунов, Генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД)
              Что сегодня больше угрожает существованию человечества – стратегические ядерные ракеты или одноразовые пластиковые пакеты? Здравый смысл подсказывает, что все-таки, скорее, ракеты. Подробности...
              Обсуждение: 6 комментариев

              Выборы оказались хорошим лекарством для власти

              Дмитрий Ольшанский, публицист
              Парадокс в том, что московские выборы – с их протестным голосованием, умным голосованием, внезапным проигрышем тех, кто «по плану» должен был победить, – это хорошее лекарство для власти, сплошная польза, а вовсе не яд. Подробности...
              Обсуждение: 9 комментариев

              Москва со своими протестами стала похожа на Шарикова

              Сергей Мардан, публицист
              Когда базовые потребности удовлетворены, человеку всегда хочется чего-нибудь этакого. Это совсем не плохо. Я только предлагаю, чтобы базовые потребности в Москве не удовлетворялись опережающими темпами. Давайте как в остальной России. Подробности...
              Обсуждение: 55 комментариев

              Варшавская мелодия для русских отыграла

              Максим Соколов, публицист
              Отношения русских и поляков – политические, культурные, бытовые – практически на всем протяжении совместной истории складывались не очень хорошо. Но были и времена полонофилии. Все это поляки с энтузиазмом профукали. Подробности...
              Обсуждение: 53 комментария

              Для Лукашенко наступают трудные времена

              Глеб Простаков, журналист
              Белоруссия стремительно теряет позицию посредника между Россией и Украиной – Москва и Киев начали договариваться напрямую. Это бьет как по экономическим, так и по политическим интересам Белоруссии. Подробности...
              Обсуждение: 18 комментариев

              После обмена Зеленский должен сделать второй шаг

              Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
              Москва и Киев наконец-то сделали шаг навстречу друг другу – обменялись задержанными и пленными. Оптимисты надеются, что этот шаг будет первым на длинном пути нормализации двусторонних отношений. Подробности...
              Обсуждение: 11 комментариев

              Любыми революциями рулят психопаты

              Сергей Худиев, публицист, богослов
              Воодушевление протеста очень эффективно, как наркотик – подавляет и нравственное чувство, и здравый смысл. А избавиться от этого упоения очень трудно. Но это необходимо сделать – и сделать быстро, пока вас не затянуло. Подробности...
              Обсуждение: 278 комментариев

              В украинских тюрьмах еще остается немало русских

              Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
              Поздравим тех, кто вышел на свободу. Кирилла Вышинского, Евгения Мефедова и еще 33 обменянных русских – вне зависимости от того, красные у них паспорта или синие. Но важно понимать, что это далеко не все украинские политзаключенные. Подробности...
              Обсуждение: 9 комментариев

              Chevrolet Camaro – внешность на миллион долларов

              Дмитрий Шутов, дизайнер, автомобильный эксперт
              Подробности...

              Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............