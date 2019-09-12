Что не так с российским феминизмом

Классический либерализм – это великое политическое учение. Большинство прав и свобод, которыми современный человек пользуется, даже не замечая их, стали возможны благодаря либерализму. Вы можете выйти из дома и поехать в любую точку мира, ни у кого не спрашивая разрешения? Спасибо либерализму. Никто не может прийти и выселить вас из квартиры без решения суда? Спасибо либерализму. Ваши дети ходят в школу, а родители получают пенсию? Спасибо либерализму. Вы можете оставить любой комментарий к этой статье, за исключением матерного и призывающего к насильственному свержению власти? Спасибо либерализму.

Современный западный либерализм – это имперская тоталитарная идеология, основная цель которой ничем не отличается от цели раковой опухоли – захватить и переиначить весь мир на свой лад. Права меньшинств важнее прав большинства, обратная дискриминация отрицается, право наций на исторические традиции не признается, любое отличное от либерализма мнение объявляется преступным, причем для признания кого-то врагом народа даже не нужно решения суда – достаточно голословного обвинения.

Либерализм в России – это неприятная секта, которая считает, что мнение ее членов важнее, чем позиция всех остальных граждан страны, а главная задача этих самых граждан, а точнее, «населения» – обеспечение материального благополучия либералов. Либералы не умеют слушать и слышать, а разговаривать способны только с собственными единомышленниками, но и эти дискуссии, как правило, приводят лишь к скандалам и размежеванию.

Классический феминизм – это великое социальное учение. Большинство прав и свобод, которыми современная женщина пользуется, даже не замечая их, стали возможны благодаря феминизму. Вы можете выйти из дома без разрешения мужа или отца? Спасибо феминизму. Муж или отец не могут безнаказанно избить вас и выгнать на улицу в чем мать родила? Спасибо феминизму. Ваша дочь ходит в школу, а мать вышла на пенсию на 5 лет раньше отца? Спасибо феминизму. Вы умеете читать и писать? Спасибо феминизму.

Современный западный феминизм – неотъемлемая часть современного западного либерализма. Реальная борьба с половой дискриминацией и сексуальным насилием тонет в скандалах в стиле «30 лет назад мы вместе напились, и он ущипнул меня за задницу, теперь за это его должны уволить и желательно посадить». Да, доводы противниц назначения Бретта Кавано в Верховный суд США звучали именно так.

При этом, как и либерализм, западный феминизм обладает очень избирательной оптикой. Всех волнуют нарушения прав геев и лесбиянок в России, но никому нет дела до Саудовской Аравии, где однополая связь карается смертной казнью. То же самое с правами женщин – за чьи-то нарушенные права западные феминистки готовы бороться до последней капли крови, а чьи-то просто остаются без внимания.

Феминизм в России – это даже не секта. Это несколько истеричных (личная оценка) и депрессивных (опубликованный ими самими медицинский диагноз) женщин разного возраста, которые регулярно выступают от лица всего российского феминизма. Когда произносится слово «феминистка», в первую очередь почему-то вспоминаются не те, кто открывает центры помощи женщинам, пережившим насилие, и не те, кто реально борется за внесение в законодательство исключающих половую дискриминацию норм.

Нет, первые ассоциации – это небритые ноги и подмышки, корявое слово «авторка», вездесущая реклама вибраторов и готовность закатить истерику по любому поводу и без повода.

Православные люди отлично понимают, что на каждого отца Дмитрия Смирнова с его ультраконсервативными домостроевскими взглядами в РПЦ приходится по несколько священников с либеральными убеждениями. Собственно, для того чтобы это понять, достаточно почитать сайт «Православие и мир».

Мусульманам очевидно, что террористы из ИГИЛ* и другие радикалы не говорят от лица всей уммы.

А вот со стороны это отнюдь не аксиома. Людям, увы, свойственно судить о целом, исходя из наиболее экстремистского частного, просто потому что оно наиболее заметно.

Но слово «extremus» недаром переводится с латыни как последний или крайний. Это то же самое, что судить о слоне по хоботу или даже хвосту, не замечая всей остальной туши.

Проблема в том, что в случае с мировыми религиями эта туша огромна и очевидна, не заметить ее сложно, хотя некоторые умудряются.

А вот в случае с российским феминизмом, мощные интернет-скандалистки вроде Ники Водвуд , Татьяны Никоновой или Беллы Раппопорт полностью загораживают собой то хрупкое тельце, которое представляет из себя нормальный, а не экстремальный российский феминизм. В результате многие мужчины и женщины не верят, что умные и неагрессивные феминистки в принципе существуют в природе.

Безусловно, они есть, и их много. И либералы, которые выступают за свободу, а не за диктатуру либерализма, тоже реальны. Вот только найти и услышать тех и других не так уж просто. Да и кому интересны их высказывания в стиле Капитана Очевидность, когда есть Никсельпиксель с ее «спермобаками».

Но будущее России, безусловно, за либерализмом и феминизмом. В хорошем смысле слова.