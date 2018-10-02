Политический скандал показал, чем судебная система России лучше американской

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3 октября, среда  |  Последнее обновление — 19:25  |  vz.ru
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Украина не сможет освободиться из плена МВФ почти полсотни лет

Украина снова надеется на чудоФото: Yuri Gripas/Reuters
Еще четыре года назад украинская власть радовалась, что Международный валютный фонд утвердил кредитную программу помощи стране. Ведь западные партнеры обещали экономическое чудо. Однако теперь в украинском правительстве звучат совсем другие слова. Там впервые осознали, что стали заложниками МВФ, а сбежать из долгового плена не так-то просто. Что же пошло не так? Подробности...
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В чем единственное положительное последствие трагедии октября 1993-го

В сентябре 1993-го Борис Ельцин решил силой получить всю полноту властиФото: ТАСС
Исполняется четверть века октябрьскому перевороту – событиям, которые стали неизбежным продолжением развала СССР. Тогда в Москве пролилась кровь наших граждан – а отрешенный от должности президент Ельцин вошел в историю как человек, отдавший приказ стрелять из танков по распущенному им парламенту. Трагедия октября 1993-го никогда не должна повториться – и залогом этому, как ни странно, является Конституция, принятая после окончания двоевластия. Подробности...
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Кто из иерархов РПЦ на Украине согласится предать Москву

Вероятный «патриарх всея Украины» Симеон когда-то служил хранителем резиденции патриарха Алексия в МосквеФото: orthodox.vinnica.ua
Томос Киеву еще не дали, а среди украинских раскольников уже разворачивается схватка за власть в будущей церкви. Без пяти минут «патриархом всея Украины» уже считается митрополит Винницкий Симеон (Шостацкий), любимец президента Петра Порошенко. Правда, пока Симеон публично от РПЦ не отрекался. Сообщается, что просьбу об автокефалии тайно подписали 10 иерархов Украинской православной церкви Московского патриархата. Кто же эти 10 отступников? Подробности...
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Теперь Скрипаль предал и британцев

Так выглядит обложка книги о СкрипалеФото: Henry Holt and Company
Сергей Скрипаль, как оказалось, «бессовестный русский националист», приветствовавший возвращение Крыма и «ненавидевший правительство Ельцина». Британский журналист, который несколько часов беседовал с бывшим полковником ГРУ уже после его отравления, обескуражен. Как же так – он работал на MI6, а ностальгирует по России! Однако поведению Скрипаля все же можно найти объяснение. Подробности...
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Кто ответит за гибель людей в Петербурге

Кипяток из разорвавшейся трубы размыл асфальт, из-за чего пострадали два автомобиляФото: Валентин Егоршин/ТАСС
В первые сутки начала отопительного сезона в разных частях Санкт-Петербурга прорвало теплотрассы с кипятком. В Адмиралтейском районе инцидент привел к гибели двух молодых людей и провалу двух автомобилей во дворе дома. В чем причина трагедии и кто должен ответить перед родственниками погибших молодых людей?  Подробности...
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Украинская автокефалия – это смерч

Дмитрий Ольшанский, публицист
Любая «автокефалия», любая «евроинтеграция», любое вообще антирусское действие имеет в своем основании единственное условие успеха – что медведь не проснется, что Россия ничем не ответит. В этот раз, я подозреваю, так не получится. Подробности...

Почему мир разлюбил голливудские фильмы

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
О том, что было первым – снижение зрительского интереса или падение качества голливудской продукции, можно спорить долго. Факты в том, что происходящее – реальность, а не фантазии дилетантов. И в том, что во всём опять обвинили русских. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев

Слова не могут быть уголовно наказуемы

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Следующий шаг по 282-й должен быть такой: резко ограничить круг экспертов, которые могут признавать материал экстремистским. Лицензировать их, сертифицировать или как-то иначе убирать из этой истории идиотов, признающих пропагандой нацизма пост с кадрами старых советских фильмов. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев
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    Уникальный тягач лишит Лукашенко возможности шантажировать Россию

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      Умер Роман Карцев

      Ушел из жизни советский и российский артист, актер эстрады, театра и кино Роман Карцев. Карцев выступал в дуэте с Виктором Ильченко, снимался в кино и служил в Московском театре миниатюр. Около двух месяцев назад 79-летний артист перенес инсульт
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      Ушел из жизни певец Шарль Азнавур

      Великий французский шансонье Шарль Азнавур умер в возрасте 94 лет. Он до последних дней вел активную концертную деятельность и незадолго до кончины вернулся из турне по Японии. «Печально, что уходят такие гиганты, которые определяли жизнь целого поколения», – сказал певец Лев Лещенко
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      Чудовищное землетрясение и цунами в Индонезии унесли сотни жизней

      Более 830 погибших, тысячи зданий превращены в руины, хаос и разрушения. Так выглядит индонезийский остров Сулавеси после более чем 7-балльного землетрясения, вызвавшего цунами с волнами до пяти метров в высоту
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        На чьей стороне вы были во время событий октября 1993 года?
        • На стороне Ельцина и не жалею об этом

        • На стороне Ельцина, жалею об этом

        • На стороне Верховного Совета и не жалею об этом

        • На стороне Верховного Совета, жалею об этом

        В правительстве обсуждается идея повысить возраст продажи алкоголя с 18 до 20-21 года. Вы с этим согласны?
        • Да, нужно повысить

        • Нет, нужно оставить как есть

        • Нет, нужно убрать ограничения продажи алкоголя по возрасту

        В каких случаях вы готовы защищаться вплоть до убийства нападающего на вас преступника?
        • При угрозе моей жизни

        • При угрозе жизни моих близких

        • При угрозе моему имуществу

        • При угрозе любым другим людям

        • Не готов(а) никого убивать в любом случае

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          Политический скандал показал, чем судебная система России лучше американской

          Скандал вокруг судьи Кавано (на фото он плачет во время слушаний в Сенате США) обнажил большие проблемы американской судебной системы   3 октября 2018, 18:30
          Фото: MICHAEL REYNOLDS/Zuma/ТАСС
          Текст: Антон Крылов

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          «Это очень страшная ситуация». Такими словами Дональд Трамп описал свои впечатления по поводу главного политического скандала, сотрясающего Соединенные Штаты последние несколько недель. Кандидат на пост члена Верховного суда страны обвинен в сексуальных домогательствах, происходивших 35 лет назад. И сама эта история обнажила две важнейших проблемы судебной системы США.

          Президент США Дональд Трамп поддержал своего сына, Дональда-младшего, высказавшего опасения, что из-за движения #MeToo он больше боится за своих сыновей, чем за дочерей.

          «Тяжелые вещи происходят. Вы можете быть образцовым человеком на протяжении 35 лет, и вдруг появляется кто-то и говорит, что ты сделал то-то и то-то, и называют трех свидетелей, а они, в свою очередь, пока не подтверждают ее слова. Это очень страшная ситуация, когда ты виновен до того, как доказана твоя невиновность», – отметил Трамп-старший. Он назвал это «сложным стандартом», указав, что в реальности всегда должна работать формула «невиновен до того, пока не доказана твоя вина».

          Срок в 35 лет Трамп назвал не случайно. Именно тогда, в начале 80-х годов, произошли «преступления», в которых обвиняют претендента на пост члена Верховного суда Бретта Кавано.

          Напомним, как развивались события. Президент Трамп после добровольной отставки Верховного судьи Энтони Кеннеди (не родственник экс-президента) выдвинул кандидатуру Бретта Кавано на освободившееся место. Члены Верховного суда в США утверждаются Сенатом. Незадолго до слушаний в СМИ «утекло» (скорее всего, преднамеренно) письмо доктора психологии Кристин Блейзи Форд, которая обвинила Кавано в сексуальных домогательствах, имевших место еще в 1982 году. Затем появились ещё две женщины. Одна заявила, что Кавано где-то в те же годы тыкал ей в лицо членом (собственным), а также кинул в неё членом (резиновым). Другая – что он присутствовал в комнате при групповом изнасиловании (сам не участвовал).

          В результате доктора Форд пригласили на слушания в Сенат, и она рассказала следующее: «Бретт и Марк были заметно пьяными. В самом начале вечеринки я поднялась по лестнице на второй этаж в туалет. Когда я оказалась наверху, меня втолкнули в спальню. Я не видела, кто толкнул меня в спину. Бретт и Марк зашли в спальню и заперли дверь. В комнате уже играла музыка. Кто-то из двоих прибавил громкость, когда мы все трое были там. Меня толкнули на кровать, и Бретт залез на меня сверху. Он шарил руками по моему телу и сжимал его бедрами. Я кричала, надеялась, что кто-нибудь внизу меня услышит, пыталась вырваться, но он был слишком тяжелый. Бретт трогал меня за интимные места и пытался снять с меня одежду. У него не получалось, потому что он был слишком пьян и потому что под одеждой у меня был сплошной купальник. Я была уверена, что он собирается изнасиловать меня. Я пыталась звать на помощь. Бретт закрыл рукой мне рот. И это напугало меня больше всего и запомнилось надолго. Мне было трудно дышать, и я подумала, что Бретт может нечаянно убить меня», – цитирует Форд радио «Свобода». По словам женщины, этот инцидент «способствовал возникновению чувства тревоги и посттравматического расстройства», в частности, аэрофобии.

          В ходе слушания Форд была допрошена прокурором Рейчел Митчелл, которая специализируется на преступлениях против половой неприкосновенности. Выяснилось, что несмотря на аэрофобию, Форд регулярно летает самолетом и в последние годы отдыхала на Гавайях, в Коста-Рике, на тихоокеанских островах и во Французской Полинезии. Кроме того, на вопрос про «посттравматическое расстройство» она, будучи дипломированным психологом, признала, что «возникновению тревоги и посттравматического расстройства способствует много факторов» и в её случае были и другие причины для этого явления.

          В результате утверждение Кавано не состоялось, а Дональд Трамп дал ФБР поручение в течение недели разобраться в вопросе – действительно ли есть доказательства виновности Кавано в тех преступлениях, в которых его обвиняют. При этом и президент, и его кандидат в Верховный суд активно отвергают все обвинения.

          Кавано в ответ на заявление Форд сказал следующее: «Этот процесс утверждения превратился в национальный позор. Конституция отводит Сенату важную роль в процессе. Но вы подменили формулу «по совету и с согласия» формулой «найти и уничтожить». С момента моего назначения в июле левые исступленно искали возможность заблокировать мое утверждение. Вскоре после того, как я был назначен, лидер демократов в Сенате заявил, что он будет препятствовать моему утверждению чем только сможет. Сенатор-демократ из числа членов этого комитета назвал меня злом. Злом. Задумайтесь над этим словом. Другой сенатор-демократ сказал на заседании комитета: «Судья Кавано – ваш худший кошмарный сон».

          Бывшая глава Национального комитета Демократической партии заявила: «Судья Кавано будет угрожать жизни миллионов американцев в течение ближайших десятилетий».

          В завершение своего выступления юрист обратился к сенаторам: «Ваши слова имеют значение. Вас внимательно слушают миллионы американцев. Зная подобные высказывания, стоит ли удивляться, что моя семья получает угрозы физической расправы, что против меня и моих друзей выдвигаются всевозможные обвинения, чтобы заставить меня сорваться и выбить из колеи. Вы посеяли ветер на десятилетия вперед. Боюсь, вся страна пожнет бурю».

          Действительно, слушания длились 8 часов, их прямую трансляцию посмотрели 20,4 миллиона человек. Как отмечает «Коммерсант», при этом за недавней церемонией вручения самых престижных телевизионных премий «Эмми» следили лишь 10,2 млн американцев – то есть ровно в два раза меньше.

          Дональд Трамп, в свою очередь, заявил: «Судья Кавано – выдающаяся личность, и я целиком и полностью поддерживаю его. Посмотрим, как пойдет дело в Сенате, что покажет голосование. Думаю, существует вероятность того, что это самое нечестное, самое несправедливое, что только может случиться с кандидатом на должность. Люди вдруг появляются через 36 лет, рассказывают то, о чем они никогда прежде не говорили, – с моей точки зрения, это чистая политика».

          Пока ФБР ведет расследование, продолжают выясняться детали про обвинителей Кавано. Например, выяснилось, что обвиняющая его в сексуальных домогательствах американка Джулия Светник ранее была уличена во лжи и нарушении корпоративных правил. По данным газеты Oregonian, Светник обвиняла своих коллег в ненадлежащем поведении сексуального характера в отношении клиентов компании. При этом сама она была замечена в недопустимом поведении с двумя коллегами-мужчинами.

          Дональд Трамп во время одного из выступлений поиздевался над доктором Форд: «Я не помню, я не помню. Сверху? Снизу? Где это было? Я не помню. Я выпила одно пиво. Это всё, что я помню», – передразнил её показания президент США.

          Это, разумеется, стало поводом для нового скандала. Адвокат Форд Майкл Бромвич назвал это выступление Трампа «порочным, мерзким и бездушным». Газета «Вашингтон Пост» детально рассказала об этом скандале. 

          В результате ФБР просто боится оглашать решение по ситуации с Кавано. Как передает CBS со ссылкой на бывших высокопоставленных сотрудников ведомства, в ФБР опасаются «политической бури» независимо от того, к каким выводам придут следователи. Если они признают Кавано виновным – возмутятся республиканцы и Трамп. Если невиновным – то будут неистовствовать демократы и их сторонники, а также активисты #MeToo.

          Причины же сложившейся ситуации крайне просты.

          Это, в первую очередь, отказ от базового принципа юриспруденции – презумпции невиновности. Каждый обвиненный в сексуальных домогательствах становится «злом» и «чудовищем» не после судебного решения, а в тот же самый момент, когда прозвучало обвинение. Безусловно, все насильники должны сидеть в тюрьме, но всё-таки в тюрьму их должно отправлять не общественное мнение, а правосудие. И домогательство и даже швыряние в кого-то резиновым членом – это очень нехорошо с моральной точки зрения, но это совсем не изнасилование.

          А, во-вторых, это отсутствие в американской юриспруденции сроков давности. Точнее, в законах некоторых штатов этот термин есть, но на федеральном уровне – никаких сроков давности.

          В России, для примера, срок давности даже по особо тяжким преступлениям – 15 лет. Исключение делается только для терроризма, запрещенных методов войны, геноцида и других преступлений против человечества и человечности.

          Сторонники отмены срока давности за изнасилование говорят о том, что жертве насилия бывает сложно сразу пойти в полицию и многие потом жалеют об этом. Но всё-таки когда обвинения в домогательствах (даже не изнасиловании) совпадают с назначением или избранием человека на высокую должность через 35 и более лет после возможного инцидента – это имеет крайне мало общего с борьбой за половую неприкосновенность как женщин, так и людей в целом.

          Поэтому опасения обоих Трампов понятны и объяснимы. Инквизиция тоже сжигала ведьм не из-за пристрастия к жареной человечине, а из-за желания обезопасить человечество от последствий колдовства. Потом выяснилось, что колдовства не существует, но тысячи жизней было уже не вернуть.


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