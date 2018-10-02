Политический скандал показал, чем судебная система России лучше американской

«Это очень страшная ситуация». Такими словами Дональд Трамп описал свои впечатления по поводу главного политического скандала, сотрясающего Соединенные Штаты последние несколько недель. Кандидат на пост члена Верховного суда страны обвинен в сексуальных домогательствах, происходивших 35 лет назад. И сама эта история обнажила две важнейших проблемы судебной системы США.

Президент США Дональд Трамп поддержал своего сына, Дональда-младшего, высказавшего опасения, что из-за движения #MeToo он больше боится за своих сыновей, чем за дочерей.

«Тяжелые вещи происходят. Вы можете быть образцовым человеком на протяжении 35 лет, и вдруг появляется кто-то и говорит, что ты сделал то-то и то-то, и называют трех свидетелей, а они, в свою очередь, пока не подтверждают ее слова. Это очень страшная ситуация, когда ты виновен до того, как доказана твоя невиновность», – отметил Трамп-старший. Он назвал это «сложным стандартом», указав, что в реальности всегда должна работать формула «невиновен до того, пока не доказана твоя вина».

Срок в 35 лет Трамп назвал не случайно. Именно тогда, в начале 80-х годов, произошли «преступления», в которых обвиняют претендента на пост члена Верховного суда Бретта Кавано.

Напомним, как развивались события. Президент Трамп после добровольной отставки Верховного судьи Энтони Кеннеди (не родственник экс-президента) выдвинул кандидатуру Бретта Кавано на освободившееся место. Члены Верховного суда в США утверждаются Сенатом. Незадолго до слушаний в СМИ «утекло» (скорее всего, преднамеренно) письмо доктора психологии Кристин Блейзи Форд, которая обвинила Кавано в сексуальных домогательствах, имевших место еще в 1982 году. Затем появились ещё две женщины. Одна заявила, что Кавано где-то в те же годы тыкал ей в лицо членом (собственным), а также кинул в неё членом (резиновым). Другая – что он присутствовал в комнате при групповом изнасиловании (сам не участвовал).

В результате доктора Форд пригласили на слушания в Сенат, и она рассказала следующее: «Бретт и Марк были заметно пьяными. В самом начале вечеринки я поднялась по лестнице на второй этаж в туалет. Когда я оказалась наверху, меня втолкнули в спальню. Я не видела, кто толкнул меня в спину. Бретт и Марк зашли в спальню и заперли дверь. В комнате уже играла музыка. Кто-то из двоих прибавил громкость, когда мы все трое были там. Меня толкнули на кровать, и Бретт залез на меня сверху. Он шарил руками по моему телу и сжимал его бедрами. Я кричала, надеялась, что кто-нибудь внизу меня услышит, пыталась вырваться, но он был слишком тяжелый. Бретт трогал меня за интимные места и пытался снять с меня одежду. У него не получалось, потому что он был слишком пьян и потому что под одеждой у меня был сплошной купальник. Я была уверена, что он собирается изнасиловать меня. Я пыталась звать на помощь. Бретт закрыл рукой мне рот. И это напугало меня больше всего и запомнилось надолго. Мне было трудно дышать, и я подумала, что Бретт может нечаянно убить меня», – цитирует Форд радио «Свобода». По словам женщины, этот инцидент «способствовал возникновению чувства тревоги и посттравматического расстройства», в частности, аэрофобии.

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В ходе слушания Форд была допрошена прокурором Рейчел Митчелл, которая специализируется на преступлениях против половой неприкосновенности. Выяснилось, что несмотря на аэрофобию, Форд регулярно летает самолетом и в последние годы отдыхала на Гавайях, в Коста-Рике, на тихоокеанских островах и во Французской Полинезии. Кроме того, на вопрос про «посттравматическое расстройство» она, будучи дипломированным психологом, признала, что «возникновению тревоги и посттравматического расстройства способствует много факторов» и в её случае были и другие причины для этого явления.

В результате утверждение Кавано не состоялось, а Дональд Трамп дал ФБР поручение в течение недели разобраться в вопросе – действительно ли есть доказательства виновности Кавано в тех преступлениях, в которых его обвиняют. При этом и президент, и его кандидат в Верховный суд активно отвергают все обвинения.

Кавано в ответ на заявление Форд сказал следующее: «Этот процесс утверждения превратился в национальный позор. Конституция отводит Сенату важную роль в процессе. Но вы подменили формулу «по совету и с согласия» формулой «найти и уничтожить». С момента моего назначения в июле левые исступленно искали возможность заблокировать мое утверждение. Вскоре после того, как я был назначен, лидер демократов в Сенате заявил, что он будет препятствовать моему утверждению чем только сможет. Сенатор-демократ из числа членов этого комитета назвал меня злом. Злом. Задумайтесь над этим словом. Другой сенатор-демократ сказал на заседании комитета: «Судья Кавано – ваш худший кошмарный сон».

Бывшая глава Национального комитета Демократической партии заявила: «Судья Кавано будет угрожать жизни миллионов американцев в течение ближайших десятилетий».

В завершение своего выступления юрист обратился к сенаторам: «Ваши слова имеют значение. Вас внимательно слушают миллионы американцев. Зная подобные высказывания, стоит ли удивляться, что моя семья получает угрозы физической расправы, что против меня и моих друзей выдвигаются всевозможные обвинения, чтобы заставить меня сорваться и выбить из колеи. Вы посеяли ветер на десятилетия вперед. Боюсь, вся страна пожнет бурю».

Действительно, слушания длились 8 часов, их прямую трансляцию посмотрели 20,4 миллиона человек. Как отмечает «Коммерсант», при этом за недавней церемонией вручения самых престижных телевизионных премий «Эмми» следили лишь 10,2 млн американцев – то есть ровно в два раза меньше.

Дональд Трамп, в свою очередь, заявил: «Судья Кавано – выдающаяся личность, и я целиком и полностью поддерживаю его. Посмотрим, как пойдет дело в Сенате, что покажет голосование. Думаю, существует вероятность того, что это самое нечестное, самое несправедливое, что только может случиться с кандидатом на должность. Люди вдруг появляются через 36 лет, рассказывают то, о чем они никогда прежде не говорили, – с моей точки зрения, это чистая политика».

Пока ФБР ведет расследование, продолжают выясняться детали про обвинителей Кавано. Например, выяснилось, что обвиняющая его в сексуальных домогательствах американка Джулия Светник ранее была уличена во лжи и нарушении корпоративных правил. По данным газеты Oregonian, Светник обвиняла своих коллег в ненадлежащем поведении сексуального характера в отношении клиентов компании. При этом сама она была замечена в недопустимом поведении с двумя коллегами-мужчинами.

Дональд Трамп во время одного из выступлений поиздевался над доктором Форд: «Я не помню, я не помню. Сверху? Снизу? Где это было? Я не помню. Я выпила одно пиво. Это всё, что я помню», – передразнил её показания президент США.

Это, разумеется, стало поводом для нового скандала. Адвокат Форд Майкл Бромвич назвал это выступление Трампа «порочным, мерзким и бездушным». Газета «Вашингтон Пост» детально рассказала об этом скандале.

В результате ФБР просто боится оглашать решение по ситуации с Кавано. Как передает CBS со ссылкой на бывших высокопоставленных сотрудников ведомства, в ФБР опасаются «политической бури» независимо от того, к каким выводам придут следователи. Если они признают Кавано виновным – возмутятся республиканцы и Трамп. Если невиновным – то будут неистовствовать демократы и их сторонники, а также активисты #MeToo.

Причины же сложившейся ситуации крайне просты.

Это, в первую очередь, отказ от базового принципа юриспруденции – презумпции невиновности. Каждый обвиненный в сексуальных домогательствах становится «злом» и «чудовищем» не после судебного решения, а в тот же самый момент, когда прозвучало обвинение. Безусловно, все насильники должны сидеть в тюрьме, но всё-таки в тюрьму их должно отправлять не общественное мнение, а правосудие. И домогательство и даже швыряние в кого-то резиновым членом – это очень нехорошо с моральной точки зрения, но это совсем не изнасилование.

А, во-вторых, это отсутствие в американской юриспруденции сроков давности. Точнее, в законах некоторых штатов этот термин есть, но на федеральном уровне – никаких сроков давности.

В России, для примера, срок давности даже по особо тяжким преступлениям – 15 лет. Исключение делается только для терроризма, запрещенных методов войны, геноцида и других преступлений против человечества и человечности.

Сторонники отмены срока давности за изнасилование говорят о том, что жертве насилия бывает сложно сразу пойти в полицию и многие потом жалеют об этом. Но всё-таки когда обвинения в домогательствах (даже не изнасиловании) совпадают с назначением или избранием человека на высокую должность через 35 и более лет после возможного инцидента – это имеет крайне мало общего с борьбой за половую неприкосновенность как женщин, так и людей в целом.

Поэтому опасения обоих Трампов понятны и объяснимы. Инквизиция тоже сжигала ведьм не из-за пристрастия к жареной человечине, а из-за желания обезопасить человечество от последствий колдовства. Потом выяснилось, что колдовства не существует, но тысячи жизней было уже не вернуть.