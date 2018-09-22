На твит Трампа в Сети отреагировали печальным флешмобом

Пользователи соцсетей запустили флешмоб после твита президента США Дональда Трампа в поддержку судьи Бретта Кавано, обвиненного в сексуальных домогательствах.

Американка Блези Форд обвинила Кавано в изнасиловании, произошедшем в 1980-х годах. «Не сомневаюсь, что, если бы все было так серьезно, как утверждает Форд, она или ее родители сразу же обратились бы в местные правоохранительные органы», – написал Трамп в Twitter.

Пользователи соцсети решили ответить Трампу и запустили флешмоб с тегом #WhyIDidntReport (почему я не сообщил). Они рассказывают о том, почему не обратились в полицию после пережитого насилия, передает РИА «Новости».

«Потому что не думала, что мне кто-либо поверит. Потому что я была напугана», – объяснила @booksandbowie.

«Не хотел быть жертвой», – написал @IinPatriot.

Другие участники флешмоба рассказали, что не стали обращаться в полицию, потому что хотели забыть о произошедшем, не видели в этом смысла или из опасений, что их будут стыдить.