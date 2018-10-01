Трамп не пьет из-за боязни «устроить дурдом»

Президент США Дональд Трамп заявил, что не любит алкогольные напитки и никогда в жизни не пробовал пиво.

Такое заявление Трамп сделал, когда комментировал сообщения о склонности к употреблению спиртного у кандидата на пост верховного судьи Бретта Кавано, пишет RT.

«Я не думаю, что он лгал! Я сам не пью, я могу честно признаться, что никогда в жизни не пил пиво. Я не пью. Вы можете себе представить, что было бы, если бы я пил, какой бы дурдом я устроил? Я стал бы худшим в мире, но я никогда не пью», – высказался американский президент.

Трамп отметил, что не исключает сложностей у Кавано в молодости. Однако, по его же словам, пиво в высшей школе пили многие. Трамп сказал, что не хотел бы «охоты на ведьм» вокруг Кавано из-за этого.