Кто такая Ника «nixelpixel» Водвуд и чем она известна?

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Польша снова выкручивает руки Газпрому Фото: Stefan Sauer/Global Look Press
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История «агента США» Смоленкова отвлекает от более важного

Тот самый особняк в США, который принадлежит мистеру и миссис Oleg & Antonina SmolenkovФото: Bright MLS
Американские СМИ активно раскручивают версию, что в непосредственной близости от высшего руководства России долгое время работал агент ЦРУ. Называется даже имя этого человека и сообщается, что в свое время он был эвакуирован в США. Насколько достоверны подобные спекуляции и на что в связи с этими публикациями стоило бы обратить внимание? Подробности...
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За что снова убили Гуфа

Тимати и Гуф разочаровали поклонниковФото: Тимати/Youtube
Музыкант Тимур Юнусов, больше известный как Тимати, удалил со своего аккаунта на YouTube клип на песню «Москва», которую он записал совместно с Алексеем Долматовым, более известным как Гуф. Почему песня вызвала ярость поклонников этих известных в молодежной среде музыкантов и какие выводы можно сделать из произошедшего? Подробности...
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Эстонские «нацисты» защитили русский язык

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Мать объяснила убийство годовалого ребенка кредитом

Почему Тимур стал жертвой собственной матери, еще только предстоит узнатьФото: surb.sledcom.ru
В Башкирии обнаружили тело годовалого Тимура, которого несколько дней искали правоохранители и волонтеры. В убийстве малыша созналась его мать Юлия. В начале года она разошлась с мужем и влезла в долги. Но в последнее время у нее завязались романтические отношения с односельчанином. Что могло стать причиной столь жестокой расправы над собственным сыном? Подробности...
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Варшавская мелодия для русских отыграла

Максим Соколов, публицист
Отношения русских и поляков – политические, культурные, бытовые – практически на всем протяжении совместной истории складывались не очень хорошо. Но были и времена полонофилии. Все это поляки с энтузиазмом профукали. Подробности...

Для Лукашенко наступают трудные времена

Глеб Простаков, журналист
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После обмена Зеленский должен сделать второй шаг

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Москва и Киев наконец-то сделали шаг навстречу друг другу – обменялись задержанными и пленными. Оптимисты надеются, что этот шаг будет первым на длинном пути нормализации двусторонних отношений. Подробности...
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              Кто такая Ника «nixelpixel» Водвуд и чем она известна?

              		   11 сентября 2019, 11:10
              Фото: nixelpixel/Youtube
              Текст: Алексей Васильев

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              Вераника (именно так, а не Вероника), или Ника Водвуд – российская феминистка, блогер, иллюстратор, музыкант. А еще киберактивистка, киберфеминистка, профеминистка – как ее только не называют. Прославилась в соцсетях под ником nixelpixel в том числе своими яркими высказываниями, например, о том, как именовать мужчин. Нет, не «кукусиками» – «спермобаком».   

              Вот как Водвуд представляется на своем сайте: «Меня зовут Ника Водвуд, я рисую иллюстрации/комиксы и снимаю видео на YouTube. Также я интерсекциональная феминистка и активистка с аудиторией более полумиллиона человек. Иногда я принимаю участие в комикс-фестивалях, читаю лекции по фем-активизму, иллюстрации, созданию видео, устраиваю концерты. Мне 25 лет, живу в Москве».

              В первую очередь Водвуд – популярный в России блогер, около полумиллиона человек следят за ней в Youtube, еще 145 тысяч – в Instagram. В Twitter nixelpixel пишет редко, но и там у нее 30 тысяч фолловеров. 

              Известна она стала в 2016 году, когда решила переключить свой рядовой во всех смыслах видеоблог на тему феминизма. Первое же видео – «Феминистки ненавидят мужчин?», стало довольно популярным. Аудиторию привлекло, что девушка обратилась к базовым понятиям феминизма, поскольку значительная часть молодежи на тот момент только краем уха слышала об этом термине. Nixelpixel вроде бы нащупала удачную нишу – в России феминизм еще никто не пытался популяризировать посредством видеоблога, тем более «с человеческим лицом». Но с течением времени высказывания Водвуд становились все более вызывающими. Например (орфография и пунктуация автора сохранены):

              «Я иногда по пять дней одну и ту же футболку ношу и мне бывает неохота мыться или просто трудно встать с кровати, отчего у меня потом на спине и груди прыщики маленькие.

              Потом я себя ругаю и меняю футболку чаще, но это все равно случается! Ещё я голыми ногами по земле ходить люблю, отчего они потом все пыльные. Иногда мне лень всю сперму с живота вытирать и я остатки просто растираю руками и иду по делам».

              «Я никогда не носила каблуки, короткие юбки, открытую одежду. Не красилась. Часто после пробуждения даже не причёсывалась и прям сразу шла на работу в том же, в чём легла спать. Я никогда не скрывала, что у меня есть парень. В чём там ещё меня могут обвинить в комментариях, если я скажу, что до меня домогался начальник? Как ещё мне предложат взять на себя ответственность за ЕГО поведение? Что я недостаточно чётко просила его перестать? Что я слишком долго сидела в кресле, боясь пошевелиться и сказать что-то не то?»  

              Через некоторое время пользователи стали упрекать Водвуд в претенциозности и безапеляционности, а особо рьяные, в первую очередь посетители анонимного форума «Двач», даже запустили кампанию по ее травле. Ситуацию усугубляло и поведение самой блогерши – она начала массово банить подписчиков за любые негативные высказывания, грубить просившим совета и выяснять отношения с различными сайтами, где обсуждали ее деятельность. Когда ее упрекали в «зачистке» своих соцсетей, Водвуд объясняла это тем, что хочет создать место для нормального общения: «Я удаляю высказывания с дискриминацией и ненавистью, поэтому мои социальные сети - это альтернатива токсичной среде, которую мы хотим изменить. Я не хочу давать площадку для высказывания тем, с чьими взглядами и практиками мы боремся». Конечно, идея о том, что «здоровая» среда – это та, где нет несогласных, тоже мгновенно подверглась критике. 

              Были проблемы и с качеством контента. Многие пользователи чесали затылки от терминов вроде «интерсекциональный феминизм» и «обратный сексизм», которыми оперировала Ника, однако вскоре ее заподозрили в том, что и сама она, судя по всему, тоже не до конца их понимает. Как минимум, не может внятно объяснить их смысл. Кроме того, за слишком сложными зачастую формулировками пользователи начали замечать шаблонные мысли, фактические и логические ошибки, подмену понятий. 

              В итоге Вормвуд столкнулась с волной жесткой критики. Комментаторы заявляли, что она

              «дискредитировала феминизм по всем фронтам до уровня маргинальной озлобленной субкультуры реваншисток и женских супремасисток»,

              «позорит смысл феминизма» и сводит его «в откровенную мизандрию и полную дискриминацию мужчин».

              В последний год практически каждая дискуссия Водвуд с кем-либо в соцсетях быстро превращалась в конфликт – причем без разницы, кто был в оппонентах – даже, казалось бы, с единомышленниками-блогерами nixelpixel смогла переругаться.

              В конечном итоге 5 сентября Водвуд выступила в Facebook с «прощальным» постом, в котором написала, что устала от постоянной травли и хочет отдохнуть: «Никакого больше активизма, пока мое состояние не изменится и я не захочу им заниматься. Может быть, что-то и будет проскакивать - понятия не имею, что будет дальше, но не просите меня сделать репост, снять вам видео, написать пост. Не трогайте меня с активизмом, пожалуйста. Прямо сейчас мне хочется её расстрелять с концами, но окей, Ника-активистка идёт спать. Когда она проснётся, я не знаю, но если это случится, я обязательно везде об этом скажу».

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