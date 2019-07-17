Российский город признан одним самых безопасных в мире

Нижний Новгород признан одним из самых безопасных городов в мире – он оказался на 53-м месте соответствующего рейтинга по версии исследовательского сервиса Numbeo.

Всего рассматривались 328 городов, указывается на сайте сервиса.

Нижнему Новгороду присвоили индекс безопасности 72,97 балла, что позволило ему занять 53-е место в списке.

Также в рейтинге числятся Санкт-Петербург (133-е место), Москва (143-е место), Екатеринбург (198-е место) и Новосибирск (204-е место).

Самым безопасным городом мира оказался Абу-Даби (ОАЭ), за ним следуют Доха (Катар) и Квебек (Канада).

В десятку самых опасных городов вошли Каракас (Венесуэла), Питермарицбург (ЮАР), Порт Морсби (Папуа – Новая Гвинея), Сан-Педро-Сула (Гондурас), три южноафриканских города – Претория, Дурбан и Йоханнесбург, а также три бразильских города – Форталеза, Сальвадор и Рио-де-Жанейро.

Ранее были названы города России с самыми агрессивными жителями.