Всемирный день кокоса и День российской гвардии отмечается 2 сентября

Tекст: Ирма Каплан

День российской гвардии отмечается 2 сентября в стране с 2000-го года, когда указом президента Владимира Путина был учрежден новый праздник в связи с 300-летием гвардейских войск, всегда считавшихся элитой. При Петре I гвардия была создана на базе Преображенского и Семеновского полков, затем распущена в 1918-м году, а во время Великой Отечественной войны воссоздана снова.

Еще один профессиональный праздник во вторник – у необычных психологов – специалистов уголовно-исправительной системы России. Это люди, которые занимаются психологическим сопровождением личного состава, подозреваемых, обвиняемых, осужденных, помогают справляться с непростыми жизненными ситуациями.

А также День патрульно-постовой службы МВД России отмечается в этот вторник в стране. Профессиональный праздник берет начало 2 сентября 1923 года в день утверждения «Инструкции постовому милиционеру».

В мировом масштабе сегодня отмечается Всемирный день кокоса, который учредило Азиатско-Тихоокеанское сообщество кокосовых орехов. Так они стремились показать людям пользу кокосов для здоровья и не только. Помимо Меди, железа и селена, кокос является отличным средством для творчества, из него делают подсвечники, посуду и множество природных безделушек.

При этом США 2 сентября празднуют Дeнь чepничнoгo эcкимo нa пaлoчкe, Тибет – День демократии, Вьетнам – День независимости.

А именинники 2 сентября Caмуил, Ceвиp, Мaкcим, Ивaн, Aлeкcaндp, Влaдимиp, Тимoфeй, Никoлaй, Виктop, Cтeпaн, Федop и Лев.