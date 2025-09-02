Воспринимать Банк развития ШОС как аналог МВФ – ошибка. МВФ – это инструмент ушедшей глобалистской эпохи. Его кредиты были не про развитие, а про контроль. ШОС такой сценарий не нужен.0 комментариев
Всемирный день кокоса и День российской гвардии отмечается 2 сентября
Второй день осени в России и мире богат на профессиональные праздники и торжества для вдохновения.
День российской гвардии отмечается 2 сентября в стране с 2000-го года, когда указом президента Владимира Путина был учрежден новый праздник в связи с 300-летием гвардейских войск, всегда считавшихся элитой. При Петре I гвардия была создана на базе Преображенского и Семеновского полков, затем распущена в 1918-м году, а во время Великой Отечественной войны воссоздана снова.
Еще один профессиональный праздник во вторник – у необычных психологов – специалистов уголовно-исправительной системы России. Это люди, которые занимаются психологическим сопровождением личного состава, подозреваемых, обвиняемых, осужденных, помогают справляться с непростыми жизненными ситуациями.
А также День патрульно-постовой службы МВД России отмечается в этот вторник в стране. Профессиональный праздник берет начало 2 сентября 1923 года в день утверждения «Инструкции постовому милиционеру».
В мировом масштабе сегодня отмечается Всемирный день кокоса, который учредило Азиатско-Тихоокеанское сообщество кокосовых орехов. Так они стремились показать людям пользу кокосов для здоровья и не только. Помимо Меди, железа и селена, кокос является отличным средством для творчества, из него делают подсвечники, посуду и множество природных безделушек.
При этом США 2 сентября празднуют Дeнь чepничнoгo эcкимo нa пaлoчкe, Тибет – День демократии, Вьетнам – День независимости.
А именинники 2 сентября Caмуил, Ceвиp, Мaкcим, Ивaн, Aлeкcaндp, Влaдимиp, Тимoфeй, Никoлaй, Виктop, Cтeпaн, Федop и Лев.