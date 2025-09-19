ЕК решила выдвинуть новое предложение для использования активов России

Еврокомиссия решила выдвинуть новое предложение об использовании активов России для Киева

Tекст: Дарья Григоренко

Фон дер Ляйен отметила, что речь идет о дополнительном финансировании оборонных нужд Украины. По ее словам, механизм предполагает, что сами российские активы останутся нетронутыми. Вместе с тем глава Еврокомиссии подчеркнула, что риски, связанные с этим инструментом, будет нести весь Европейский союз коллективно, передает ТАСС.

В пятницу министр финансов Австрии Маркус Мартербауэр допустил возможность использования замороженных российских активов для поддержки Украины через предоставление займов под их обеспечение.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ЕС решил выделить киевскому режиму 900 млн евро, полученных от доходов с российских активов. Мария Захарова пообещала жесткий ответ со стороны России на возможное хищение ее активов странами Евросоюза. Бельгия согласилась использовать российские активы при условии гарантий со стороны ЕС.