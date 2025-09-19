ЕС на четверть увеличил импорт российских морепродуктов

Tекст: Вера Басилая

Импорт морепродуктов из России в страны Евросоюза вырос на 25,5% за период с января по июль, передает РИА «Новости».

За этот срок Россия поставила в ЕС продукции на сумму 444 млн евро. Основная часть импорта пришлась на филе и мясо рыбы – 293,3 млн евро, а также мороженую продукцию на 125,6 млн евро.

Также европейские страны покупали у российских поставщиков сушеную, соленую или копченую рыбу (22,7 млн евро) и свежую, охлажденную рыбу (два млн евро). В июле объемы поставок снизились на 3,4% как по сравнению с июнем, так и с июлем прошлого года. По итогам месяца объем экспорта достиг минимального значения с декабря прошлого года – 59,4 млн евро.

