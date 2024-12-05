ВАРПЭ: Британия признала зависимость от российской рыбы

ВАРПЭ: Британия отказалась от новых пошлин на российскую рыбу

Tекст: Дарья Григоренко

Это решение связано с признанием зависимость страны от рыбной продукции из России. Министерство Великобритании по окружающей среде, продовольствию и сельским делам подтвердило отсутствие планов по введению дополнительных ограничений, передает РИА «Новости» со ссылкой на Undercurrent News.

По данным ВАРПЭ, Великобритания продолжит действовать по автономным тарифным квотам, введенным с января 2021 года. Эти квоты позволяют ввозить продукцию из трески и минтая без пошлин. Однако для российской рыбы действует пошлина в 35%, введенная в 2022 году, что почти полностью остановило прямые поставки.

Президент ВАРПЭ Герман Зверев отметил, что значительная часть британского импорта трески и минтая проходит через Китай, где из российского сырья производятся филе и мясо. Санкции привели к росту цен и сложности в доступе к традиционным блюдам, отражая негативное влияние на потребителей.

За первые девять месяцев 2024 года Великобритания импортировала 541,6 тыс. тонн рыбы и морепродуктов на сумму 2,65 млрд фунтов стерлингов. Прямые поставки российской рыбы, несмотря на ограничения, выросли в 2,2 раза, достигнув 168 тонн.

Ранее США и Британия обсудили санкции против России. В мае директор второго европейского департамента МИД Сергей Беляев заявил, что денонсация Россией соглашения о рыбном промысле в Баренцевом море, которое давало британским судам право ловить рыбу в российской зоне, неизбежно негативно скажется на рыбной отрасли Великобритании.

11 марта президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации соглашения с Великобританией о рыболовстве.