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Путин утвердил денонсацию соглашения с Британией о рыболовстве
Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации соглашения с Великобританией о рыболовстве, документ опубликован на портале правовой информации.
Соответствующий документ лишает недружественную страну возможности вести промысел в Баренцевом море, передает ТАСС.
Денонсируемое соглашение было подписано СССР и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии в 1956 году и вступило в силу в марте 1957 года. В соответствии с документом, правительство Советского Союза разрешало британским рыболовным судам промысел в определенных зонах Баренцева моря вдоль побережья Кольского полуострова, а также вдоль побережья острова Колгуев.
Ранее в Госдуме сообщили, что договор между СССР и США о Беринговом проливе также может быть денонсирован вслед за соглашением о вылове Британией рыбы в Баренцевом море.