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    Борис Акимов Борис Акимов Почему в школах надо изучать философию

    Профессия философа на наших глазах в самое ближайшее время превратится в сверхактуальную. Не программисты или дизайнеры (это профессия сегодняшнего дня), а именно философы станут профессионалами будущего.

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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Предатели годятся только на наглядные пособия

    Был в Москве во времена Алексея Михайловича такой подьячий посольского приказа Григорий Карпович Котошихин. Начав блестящую карьеру дипломата, свои дни он закончил учебным пособием для студентов. Совершив предательство, но стал просто чучелом.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Запад боится мирной России, а не ядерной бомбы

    До 2022 года считалось, что в руках Запада имеется всесокрушающая экономическая «бомба». Стоит взорвать ее над Россией – и жизнь в стране остановится. Но после стольких пакетов санкций можно сказать: ну вот, взорвали, а где результат? Нет результата. Страна не похожа на осажденную крепость.

    22 комментария
    11 марта 2024, 15:14 • Новости дня

    Путин утвердил денонсацию соглашения с Британией о рыболовстве

    Путин утвердил денонсацию соглашения с Британией о рыболовстве
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации соглашения с Великобританией о рыболовстве, документ опубликован на портале правовой информации.

    Соответствующий документ лишает недружественную страну возможности вести промысел в Баренцевом море, передает ТАСС.

    Денонсируемое соглашение было подписано СССР и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии в 1956 году и вступило в силу в марте 1957 года. В соответствии с документом, правительство Советского Союза разрешало британским рыболовным судам промысел в определенных зонах Баренцева моря вдоль побережья Кольского полуострова, а также вдоль побережья острова Колгуев.

    Ранее в Госдуме сообщили, что договор между СССР и США о Беринговом проливе также может быть денонсирован вслед за соглашением о вылове Британией рыбы в Баренцевом море.

    10 марта 2024, 04:28 • Новости дня
    Стало известно о тайных переговорах Джонсона с Мадуро об Украине

    Sunday Times сообщила о тайном визите Джонсона в Венесуэлу для обсуждения Украины

    Стало известно о тайных переговорах Джонсона с Мадуро об Украине
    @ Alona_nikolaievych/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В феврале экс-глава правительства Великобритании Борис Джонсон тайно посетил Каракас для обсуждения с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро конфликта на Украине, сообщают СМИ.

    Джонсон из Доминиканской Республики, где проводил отпуск с семьей, на частном самолете прилетел в Каракас и пробыл там менее суток. Визит состоялся на фоне слухов о возможных поставках Венесуэлой оружия и военной техники России, передает ТАСС со ссылкой на Sunday Times.

    Также Джонсон и Мадуро обсудили возможность нормализации отношений Венесуэлы с Великобританией – сейчас Лондон не признает легитимность правительства Мадуро. Sunday Times пишет, что речь шла о «честных и справедливых» выборах в Венесуэле и деэскалации напряженности с Гайаной.

    Представители Джонсона заявили, что глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон был в курсе визита. Также Джонсон общался с временным поверенным в делах Великобритании в Венесуэле Колином Диком. Источники в Форин-оффисе указали, что Джонсон, которому не требовалось разрешение для неофициальной поездки, оповестил Кэмерона уже по пути в Каракас.

    Нет информации о том, кто был инициатором встречи. Визит был оплачен из личных средств Джонсона. Источники заявили, что Джонсон все еще считает Мадуро «нарушителем прав человека». Сообщается, что Джонсон продвигал повестку президента Украины Владимира Зеленского. Через несколько дней после поездки в Венесуэлу Джонсон посетил Киев, где встретился с Зеленским.

    В феврале Мадуро заявил, что Россия побеждает в развязанном США и НАТО конфликте на Украине. Мадуро подчеркнул, что президент России Владимир Путин «полностью контролирует сложившуюся ситуацию», а также напомнил, что «Украине просто не дают разрешения начать мирные переговоры».

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    9 марта 2024, 10:12 • Новости дня
    Боксер Джонсон оценил реакцию в США на интервью Путина Карлсону

    Боксер Джонсон считает, что журналистов в США взбесило интервью Путина Карлсону

    Боксер Джонсон оценил реакцию в США на интервью Путина Карлсону
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным взбесило всех в США, и это сделало его «крутым», заявил в кулуарах Всемирного фестиваля молодежи боксер Кевин Джонсон.

    Джонсон назвал интервью Путина Карлсону хорошим, отметив, что американский журналист сделал блестящий ход, побеседовав с верховным главнокомандующим. По словам боксера, интервью выбесило CNN, CBS, FOX , Карлсон всем новостным каналам поставил шах и мат, передает ТАСС.

    Спортсмен признался, что тот факт, что в Америке негативно отзываются о приезде Карлсона в Россию, заставило боксера посмотреть интервью Путина.

    По словам Джонсона, у Путина были ответы на все, Карлсону не удалось заманить в ловушку своими вопросами президента России.

    Напомним, уроженец США боксер Кевин Джонсон получил паспорт гражданина Российской Федерации в январе 2024 года.

    Интервью Путина Карлсону вышло 8 февраля и набрало более 200 млн просмотров. Напомним, в Кремле ранее отмечали, что эмоциональная реакция западных лидеров на интервью Путина – это не главное, важнее то, что они ознакомились с позицией российского лидера.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что на Западе интервью Путина Карлсону встретили «с остервенением».

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    11 марта 2024, 08:19 • Новости дня
    Британского наемника нашли мертвым после возвращения с Украины

    Telegraph: Британского наемника нашли мертвым после возвращения с Украины

    Tекст: Ольга Никитина

    Воевавшего на стороне Вооруженных сил Украины британского наемника Гарри Грегга, вернувшегося на родину после участия в боевых действиях, обнаружили мертвым, сообщили СМИ.

    Мать наемника рассказала изданию The Telegraph, что ее сын после возвращения страдал от посттравматического расстройства.

    В декабре 2023 года, по ее словам, он должен был отпраздновать с семьей день рождения, но не выходил на связь. А на следующий день его нашли мертвым в собственном доме, передает RT.

    Ранее Киев признал, что в рядах ВСУ воюют наемники из 50 стран.

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    9 марта 2024, 11:14 • Новости дня
    Украинский пленный рассказал о внушении ненависти к русским на обучении в Британии

    Tекст: Вера Басилая

    Во время подготовки в Великобритании психологи внушают украинским военнослужащим ненависть к русским, и настраивают на жестокое обращение с пленными российскими военнослужащими, рассказал пленный военнослужащий 24-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Бучок.

    Бучок рассказал, что когда проходил курс молодого бойца в Британии с ним работали психологи, которые внушали ненависть к русским, и жестокость и нацеливали на убийство пленных, передает ТАСС.

    По его словам, полученная в Британии экипировка была плохого качества: бронеплиты можно было проткнуть ножом, каски были учебные. Кроме того, в бригаде, куда он попал служить, командиры заставляли мародерствовать, а у бойцов был низкий моральный дух.

    Между тем, глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон в интервью газете Sueddeutsche Zeitung выступил против обучения западными специалистами ВСУ на Украине. По его словам, тренировки лучше проводить за ее пределами. Кэмерон уточнил, что в Британии уже было обучено 60 тыс. украинских военных.

    Ранее сообщалось, что Британия и ее союзники подготовили более 38 тыс. украинских военных. Кроме того, в Британии захотели использовать опыт обучения боевиков ВСУ для сограждан.

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    10 марта 2024, 14:39 • Новости дня
    Анонсирован график Путина на следующую неделю

    Путин на следующей неделе встретится с членами правительства и Совбеза

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российский лидер Владимир Путин на следующей неделе вместе со всеми россиянами примет участие в выборах главы государства, встретится с победителями конкурса «Лидеры России», членами кабмина и Совета безопасности, сообщили в телепрограмме «Москва. Кремль. Путин», которая выходит на телеканале «Россия 1».

    Как сообщили в программе, отрывок из которой опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале, Путин на следующей неделе будет участвовать в голосовании на выборах президента России, передает РИА «Новости».

    Также Путин на следующей неделе проведет совещания с постоянными членами Совбеза и с правительством, а также встретится с победителями конкурса «Лидеры России».

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    9 марта 2024, 10:25 • Новости дня
    Британия выразила готовность помочь Германии в вопросе возможных поставок Taurus Киеву

    Tекст: Кристина Цыцура

    Британия готова помочь Германии в решении вопроса о возможных поставках крылатых ракет Taurus Киеву, заявил глава МИД страны Дэвид Кэмерон в интервью газете Sueddeutsche Zeitung.

    «Мы готовы рассмотреть все варианты, чтобы добиться максимального эффекта для Украины. Но я не буду приводить детали», – передает ТАСС слова Кэмерона.

    Также глава МИД заявил, что не считает обострением конфликта поставки ракет Украине. По его словам, ракеты служат делу обороны страны. Кэмерон отметил, что Лондон доверяет обещаниям украинской стороны по поводу использования переданных Киеву ракет.

    Говоря об утечке разговора немецких военных, глава МИД Британии призвал выносить уроки из подобных ситуаций.

    Ранее в Берлине назвали поставку Taurus Украине крайней чертой.

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    11 марта 2024, 12:07 • Новости дня
    ВЦИОМ: За Путина готовы проголосовать более 80% россиян, ожидаемая явка – 70%

    Tекст: Ольга Никитина

    Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в понедельник представил результаты электорального расчета к предстоящим выборам президента России.

    Согласно электоральному расчету, самовыдвиженец Владимир Путин лидирует с показателем 82%. «Голоса между другими кандидатами распределились следующим образом: Н. Харитонов (КПРФ) – 6%, В. Даванков (партия «Новые люди») – 6%, Л. Слуцкий (ЛДПР) – 5%», – говорится в сообщении на сайте ВЦИОМ.

    Расчетный показатель явки на предстоящих выборах президента России, по данным социологов, составляет 71%.

    Актуальный электоральный расчет ВЦИОМ проводился по заказу Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) 6 марта на основе опросных данных – всероссийского телефонного опроса. Итоговый результат получается в ходе совмещения двух комплексных блоков: расчет явки и расчет голосования.

    В расчетной модели учитываются следующие показатели: 1) Информированность о дате выборов («Знаете ли Вы, когда состоятся следующие выборы президента России? Если знаете, пожалуйста, назовите месяц, год»); 2) Явка или вероятность участия в выборах («Скажите, Вы примете участие в выборах президента, которые состоятся в марте 2024 года, или не примете?»); 3) Мотивы голосования («Почему Вы планируете принять участие в выборах? Пожалуйста, назовите причину»; 4) Декларируемое голосование («Если бы выборы президента состоялись в ближайшее воскресенье и список выглядел бы следующим образом, то за кого из этих кандидатов Вы бы, скорее всего, проголосовали? Вы можете дать один ответ»); 5) Уверенность в выборе («В какой степени Вы уверены, что будете голосовать именно так на выборах президента в этом году?»); 6) Вероятность голосования, если кандидат не примет участия («Если выбранный Вами кандидат по каким-либо причинам не будет участвовать в выборах, за кого из этого списка Вы, скорее всего, проголосуете?»); 7) Допустимое голосование за кандидатов («Я еще раз перечислю Вам имена российских политиков. По каждому из них скажите, Вы в принципе допускаете или не допускаете для себя возможность проголосовать на президентских выборах за этого кандидата?»); 8) Информированность о том, где находится избирательный участок («Знаете ли Вы, где расположен ваш избирательный участок?»); 9) Ретроспективная электоральная активность («Пожалуйста, вспомните прошлые выборы президента России в 2018 году. За какого кандидата Вы тогда голосовали?»).

    Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента России.

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    11 марта 2024, 12:15 • Новости дня
    Путин поручил проработать нацпроект по воспитанию

    Путин поручил проработать нацпроект по воспитанию на основе традиционных ценностей

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин поручил подготовить предложения по нацпроекту по воспитанию «гармонично развитой личности» на основе традиционных российских ценностей к 1 июля.

    На сайте Кремля указано, что правительство и заинтересованные федеральные госорганы обязаны подготовить и представить предложения о разработке и реализации национального проекта, направленного на воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

    Также Росмолодежи поручено к 1 мая представить предложения «о вовлечении работающей молодежи в общественно-государственную деятельность, в том числе о привлечении к воспитательной работе в молодежных общественных объединениях».

    Ранее стало известно, что в России начали формировать структуру нацпроекта «Кадры».

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    11 марта 2024, 12:05 • Новости дня
    Анонсирована встреча Путина с главой Роскосмоса Борисовым

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В понедельник президент Владимир Путин намерен провести рабочую встречу с гендиректором Роскосмоса Юрием Борисовым, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Борисов доложит президенту о делах государственной корпорации, сказал Песков, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что Роскосмос – чрезвычайно важная корпорация.

    Также он добавил, что график работы главы государства в понедельник будет «достаточно спокойным», без крупных публичных мероприятий.

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    11 марта 2024, 12:36 • Новости дня
    ФОМ: Путина на выборах готовы поддержать более 80% россиян, ожидаемая явка около 70%

    Tекст: Ольга Никитина

    Самовыдвиженца Владимира Путина на предстоящих президентских выборах готовы поддержать более 80% российских граждан, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

    ФОМ на своем сайте представил последний опрос перед выборами президента России.

    Так, 80,8% из тех, кто, согласно принятой модели интерпретации данных опроса, придет на избирательные участки, готовы проголосовать за Путина. На втором месте – кандидат от КПРФ Николай Харитонов (5,7%). Далее Леонид Слуцкий (ЛДПР), который набирает 5,6%, следом Вячеслав Даванков («Новые люди») – 4,6%. Еще 3,3% ФОМ относит к «недействительным бюллетеням».

    Явка, по данным социологов, составит 69,8%.

    Еженедельный всероссийский поквартирный опрос «ФОМнибус» проводился 4–6 марта 2024 года в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктов, среди 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%. По данным исследований ООО «инФОМ» в рамках заказа Фонда «Общественное мнение» (проект ФОМ-ОМ).

    Кроме того, свой электоральный расчет представило ООО «Институт социального маркетинга».

    По данным ИНСОМАР, за Путина проголосуют 80,2% избирателей. На втором месте – Харитонов (6,3%), на третьем – Слуцкий (5,6%), далее – Даванков (5,1%). К испорченным бюллетеням отнесли 2,8%.

    Расчетная явка, согласно подсчетам института, составит 71–73%.

    Инициативное исследование ООО «Институт социального маркетинга» проводилось 6–7 марта 2024 года методом телефонного интервью среди 3 тыс. респондентов в возрасте 18 лет и старше по общероссийской выборке. Максимально возможная статистическая погрешность составляет 1,78%.

    По данным ВЦИОМ, за Путина готовы проголосовать более 80% россиян, ожидаемая явка превысит 70%.

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    11 марта 2024, 13:35 • Новости дня
    Путин поздравил Асифа Али Зардари с избранием на пост президента Пакистана

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин поздравил главу парламентской фракции Пакистанской народной партии Асифа Али Зардари с избранием на пост президента Пакистана, сообщает пресс-служба посольства.

    По информации российского диппредставительства, Путин поздравил Асифа Али Зардари с избранием президентом Пакистана, подчеркнув дружественный характер российско-пакистанских отношений и выразив уверенность в их дальнейшем последовательном развитии, передает ТАСС.

    В начале марта председателя Пакистанской мусульманской лиги (Н) Шахбаза Шарифа, возглавлявшего страну в 2022-2023 годах, избрали новым премьер-министром Пакистана.

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    11 марта 2024, 13:12 • Новости дня
    На «Госуслугах» анонсирован раздел с информацией о мерах поддержки бойцов СВО

    На «Госуслугах» появится раздел с информацией о мерах поддержки бойцов СВО

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин поручил правительству России принять меры для открытия на портале госуслуг раздела, информирующего участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей о мерах поддержки.

    «При участии государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» принять меры, направленные на создание в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» раздела, обеспечивающего информирование участников специальной военной операции и членов их семей о полагающихся им мерах социальной поддержки, помощи и услугах», – говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

    Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин, срок исполнения указан – 1 мая 2024 года.

    Ранее Путин заявил, что с 1 марта для участников спецоперации начнется прием заявок на кадровую программу «Время героев», благодаря которой бойцы СВО смогут получить высшее образование и гражданскую специальность в ведущих вузах.

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    11 марта 2024, 13:55 • Новости дня
    Путин обсудил с главой Роскосмоса подготовку к новой миссии на МКС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин обсудил с главой Роскосмоса Юрием Борисовым подготовку к новой миссии на Международной космической станции.

    «Юрий Иванович, знаю, идет подготовка к новой миссии на МКС. Как идет работа? Давайте с этого начнем», – сказал российский лидер в начале встречи, передает ТАСС.

    Борисов в свою очередь cообщил, что Роскосмос намерен провести ряд встреч с представителями космических ведомств стран БРИКС.

    «Будем встречаться с коллегами из национальных космических агентств. Мы плотно с ними работали в прошлом году, есть огромные перспективы», – сказал глава Роскосмоса.

    Россия председательствует в БРИКС с 1 января 2024 года, это продлится до конца года.

    Ранее Борисов заявил, что Роскосмос и NASA продолжат сотрудничество в сфере пилотируемой космонавтики даже после окончания работы МКС.

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    11 марта 2024, 14:42 • Новости дня
    В Латвии решили проверять вид на жительство у голосующих на выборах россиян

    В Латвии решили проверять вид на жительство у голосующих на выборах президента России россиян

    Tекст: Александра Юдина

    Латвийская полиция проверит участников голосования на выборах президента России в посольстве в Риге, на предмет наличия у них права на пребывание в прибалтийской республике, пишет портал rus.lsm.lv.

    По данным издания, доступ к посольству будет контролироваться, также будут созданы пункты проверки видов на жительство и виз, передает ТАСС.

    Агентство при этом приводит слова главы Госполиции Латвии Армандса Рукса, который заявил, что в отношении нарушивших правила пребывания в стране лиц возможен запуск процедуры выдворения.

    По данным ВЦИОМ, за Владимира Путина готовы проголосовать более 80% россиян, ожидаемая явка превысит 70%.

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    11 марта 2024, 14:31 • Новости дня
    Борисов подарил Путину портрет Гагарина

    Борисов подарил Путину портрет Гагарина в честь 90-летия со дня рождения космонавта

    Tекст: Ольга Никитина

    Глава Роскосмоса Юрий Борисов подарил президенту России Владимиру Путину портрет Юрия Гагарина в честь 90-летия со дня рождения легендарного космонавта.

    Борисов в ходе встречи с президентом в Кремле сказал, что портрет является символом павильона космонавтики, который после реконструкции глава государства открывал в 2018 году, передает ТАСС.

    «Смотря на этот портрет, хотелось бы, чтобы вы наполнялись оптимизмом и уверенностью, что у нас все получится», – пожелал глава Роскосмоса.

    Путин обсудил с Борисовым подготовку к новой миссии на Международной космической станции.

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      Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил отправить западных военных на Украину воевать с Россией. Но в списке самоубийц оказался только Макрон, но не как самый смелый, а как самый глупый. Другие западные лидеры предпочли не «макронить».

    • Первый «Абрамс» сожжен российскими войсками

      Еще один символически значимый образец западных вооружений уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации. На этот раз подбит и сожжен знаменитый американский танк «Абрамс». В Кремле уже заявили, что американские танки, несмотря на то, что являются серьезным оружием, будут гореть на полях сражений, как и все остальные.

    • Россия бананами остановила поставки оружия ВСУ

      Эквадор отказался отправлять вооружения Украине через США, хотя несколько недель назад планировал сделать это под видом металлолома. Ожидаемое недовольство Москвы было подкреплено решением России запретить поставку бананов из Эквадора. А для усмирения Эквадора потребовались считанные дни.

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