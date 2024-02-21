Плохое зрение носорога – это не его проблемы. Русская культура настолько огромна, глубока и способна к затягиванию, что все то, что предлагается украинскими националистами, она зашибет и не заметит. То есть для украинствующих она опасна просто тем, что она есть.3 комментария
В Госдуме допустили денонсацию территориального договора с США
Депутат Госдумы Чемерис допустила денонсацию соглашения между СССР и США о разграничении Берингова пролива
Договор между СССР и США о Беринговом проливе также может быть денонсирован вслед за соглашением о вылове Британией рыбы в Баренцевом море, заявила депутат Госдумы, член комитета по международным делам Роза Чемерис.
Как указала Чемерис на заседании Госдумы, речь идет о документе, который был заключен в 1990 году между Шеварднадзе и госсекретарем США Джеймсом Бейкером, передает «Московский комсомолец».
Отмечается, что в договоре были прописаны сферы экономических интересов двух стран и площадь континентального шельфа для каждой из сторон в проливе.
Напомним, в среду Госдума поддержала денонсацию соглашения, позволяющего британским рыбакам вести промысел в Баренцевом море у побережья Кольского полуострова.