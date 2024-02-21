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Британии запретили ловить рыбу в российской зоне Баренцева моря
Госдума денонсировала соглашение с Британией о рыболовстве
Государственная дума поддержала денонсацию соглашения, позволяющего британским рыбакам вести промысел в Баренцевом море у побережья Кольского полуострова.
В пояснительной записке указывается, что соглашение имеет «преимущественно одностороннюю направленность, при этом аналогичные или соразмерные выгоды для Российской Федерации в нем отсутствуют», передает ТАСС.
Отмечается, что денонсация соглашения не повлечет существенные внешнеполитические и экономические последствия, поскольку в 2022 году Британия приняла решение о прекращении режима наибольшего благоприятствования в двусторонней торговле в отношении России.
Документ позволял британским рыбакам ловить рыбу в определенных зонах Баренцева моря вдоль побережья Кольского полуострова. Рыболовным судам также разрешалось свободно плавать и становиться на якорь в этих водах.
Ранее британские СМИ писали, что запрет России на вылов рыбы в Баренцевом море лишит британцев любимого блюда.