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    Мнения
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    Переформатирование США возможно лишь через очень большой кризис – и это, конечно, повлечет за собой изменение всей политической системы. Та Америка, которую мы знали до сих пор, вряд ли переживет свои судьбоносные выборы.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Греция стала единственной православной страной с однополыми браками

    В Греции нововведение проходит под тем же лозунгом, что и в англоязычном мире: «А вам-то какая беда, если двое гомосексуалистов получат возможность официально называть свои отношения браком?». Но опыт того же англоязычного мира показывает, что действительно беда.

    7 комментариев
    Алексей Фирсов Алексей Фирсов Москва как мягкая сила российской политики

    Какую функцию несет Москва сегодня? Парадоксально, но из роли альтернативы она, как верно заметил Такер Карлсон, начинает выходить на роль лидера глобальной конкуренции территорий.

    29 комментариев
    21 февраля 2024, 14:14 • Новости дня

    Британии запретили ловить рыбу в российской зоне Баренцева моря

    Госдума денонсировала соглашение с Британией о рыболовстве

    Британии запретили ловить рыбу в российской зоне Баренцева моря
    @ Maciej Olszewski/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Государственная дума поддержала денонсацию соглашения, позволяющего британским рыбакам вести промысел в Баренцевом море у побережья Кольского полуострова.

    В пояснительной записке указывается, что соглашение имеет «преимущественно одностороннюю направленность, при этом аналогичные или соразмерные выгоды для Российской Федерации в нем отсутствуют», передает ТАСС.

    Отмечается, что денонсация соглашения не повлечет существенные внешнеполитические и экономические последствия, поскольку в 2022 году Британия приняла решение о прекращении режима наибольшего благоприятствования в двусторонней торговле в отношении России.

    Документ позволял британским рыбакам ловить рыбу в определенных зонах Баренцева моря вдоль побережья Кольского полуострова. Рыболовным судам также разрешалось свободно плавать и становиться на якорь в этих водах.

    Ранее британские СМИ писали, что запрет России на вылов рыбы в Баренцевом море лишит британцев любимого блюда.

    20 февраля 2024, 18:44 • Новости дня
    Путин заявил, что настало время России
    Путин заявил, что настало время России
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российское государство качественно меняется изнутри и укрепляет свой суверенитет, сегодня – время России, заявил глава государства Владимир Путин на форуме АСИ «Сильные идеи для нового времени».

    «Мы качественно меняемся, страна качественно меняется изнутри, становится более самодостаточной, более суверенной, более уверенной в себе. Это время России!» – сказал Путин в ходе своего выступления, передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил о сложном этапе в укреплении суверенитета России.

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    20 февраля 2024, 19:46 • Новости дня
    Путин назвал безрассудством действия ВСУ в Крынках
    Путин назвал безрассудством действия ВСУ в Крынках
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) вели себя безрассудно, один за другим направляя свои отряды на плацдарм в районе Крынок на левом берегу Днепра, заявил президент России Владимир Путин.

    Таким образом ВСУ «лезли и лезли» в ловушку, и эти безрассудные действия могут повториться, сказал глава государства, передает ТАСС.

    «Безусловно, противник осуществляет с военной точки зрения абсолютно безрассудные действия. Это как ловушка: лезли и лезли в эту ловушку, – отметил Путин. – Но как бы там ни было, судя по той практике, которую мы наблюдаем, эти безрассудные действия могут и повториться, поэтому я попрошу вас это иметь в виду».

    Шойгу согласился с Путиным и назвал такие шаги «дорогой в один конец».

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о попытках Украины создать новый плацдарм на Днепре и разбиралась, какие конечные цели преследует командование ВСУ подобными действиями.

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    21 февраля 2024, 03:59 • Новости дня
    Журналист Карлсон пожаловался на вымогательство со стороны Джонсона

    Журналист Карлсон рассказал о вымогательстве 1 млн долларов за интервью с британским экс-премьером Джонсоном

    Журналист Карлсон пожаловался на вымогательство со стороны Джонсона
    @ Ian Davidson/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон потребовал от американского журналиста Такера Карлсона выплатить ему 1 млн долларов за интервью, сообщил сам Карлсон.

    «Один из его советников вернулся и сообщил: «Он поговорит с вами, но это будет стоить миллион долларов ... американскими долларами, золотом или биткоинами», – рассказал Карлсон интернет-изданию Blaze, передает ТАСС.

    При этом Джонсон называл его «орудием Кремля» или чем-то в этом духе».

    Карлсон добавил, что инцидент произошел накануне.

    Ожидалось, что в интервью Джонсон разъяснит позицию в отношении конфликта на Украине.

    «Это делает человек, который полтора года назад по запросу американского правительства единолично помешал мирной договоренности на Украине и который, я считаю, виноват в гибели сотен тысяч человек», – возмутился Карлсон.

    «Я только что взял интервью у Владимира Путина. Я не защищаю его, но Путин не просил у меня миллион долларов», – подчеркнул Карлсон.

    Ранее президент России Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону напомнил, что Борис Джонсон отговорил Украину от заключения мирного договора с Россией.

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    20 февраля 2024, 20:35 • Новости дня
    ВСУ в Крынках впервые использовали транспортные дроны «Баба-Яга»
    ВСУ в Крынках впервые использовали транспортные дроны «Баба-Яга»
    @ wikimedia.org

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые задействовали большие дроны-октокоптеры для снабжения своего подразделения в Крынках, сообщил глава Министерства обороны России Сергей Шойгу.

    В ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным Шойгу доложил главе государства, что выдавить ВСУ из Крынок было непросто – российские позиции постоянно подвергались обстрелу с правого берега, противник активно использовал FVP-дроны и беспилотники, передает ТАСС.

    «Пожалуй, впервые мы здесь увидели и доставку боеприпасов не только лодками – и боеприпасов, и продовольствия, и медикаментов – но и большими <…> октокоптерами, кто-то их называет «Баба-Яга», по-разному», – сказал министр.

    Ранее Путин назвал безрассудством действия ВСУ в Крынках.

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    21 февраля 2024, 10:14 • Новости дня
    ФСБ раскрыла работу британской разведки в Херсонской области

    ФСБ: «Британский совет» ведет разведдеятельность в Херсонской области в интересах Киева

    ФСБ раскрыла работу британской разведки в Херсонской области
    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Британская разведка ведет работу в интересах киевского режима на территории Херсонской области через правительственную организацию «Британский совет», сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

    Под влияние «Британского совета», по информации ФСБ, попал житель поселка Новая Маячка россиянин Сергей Чебукин, ранее разделявший ультранационалистические взгляды. Мужчина, по сообщению российской спецслужбы, вовремя осознал, что его втягивают в преступную деятельность, после этого он обратился в правоохранительные органы, передает ТАСС.

    ФСБ начала проверку работы «Британского совета» и лиц, которые с ним сотрудничали.

    Накануне в ФСБ сообщили, что жительница Лос-Анджелеса, имеющая гражданства России и США, арестована в Екатеринбурге по делу о госизмене.

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    21 февраля 2024, 03:22 • Новости дня
    Британия неудачно запустила стратегическую ракету Trident II D5

    Испытательный пуск британской стратегической ракеты Trident II D5 завершился неудачей

    Британия неудачно запустила стратегическую ракету Trident II D5
    @ U.S. Navy

    Tекст: Денис Тельманов

    ВМС Великобритании провели неудачный испытательный пуск баллистической ракеты Trident II D5 с прошедшей ремонт атомной подводной лодки HMS Vanguard.

    После пуска ракета уклонилась от курса и упала рядом с субмариной. В этот момент на борту лодки находились министр обороны Соединенного Королевства Грант Шэппс и первый морской лорд (глава ВМС) адмирал Бен Ки, передает ТАСС со ссылкой на газету The Sun.

    Ожидалось, что Trident II D5 пролетит почти 6 тыс. км, и поразит цель в центральной части Атлантического океана между Бразилией и Западной Африкой.

    Сейчас началось расследование причин неудачного пуска и поиск обломков ракеты.

    Несмотря на это британское Минобороны заявило, что тестовый пуск «подтвердил эффективность ядерного сдерживания Великобритании, в котором мы абсолютно уверены».

    HMS Vanguard проходила ремонт в течение семи лет и должна была подтвердить способность совершать ракетные пуски, чтобы вернуться в состав ВМС.

    Предыдущий пуск британскими ВМС ракеты Trident II D5 в 2016 году также завершился неудачей.

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    20 февраля 2024, 19:02 • Новости дня
    Путин рассказал о хаотичном бегстве ВСУ из Авдеевки
    Путин рассказал о хаотичном бегстве ВСУ из Авдеевки
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) издало приказ об отводе войск из Авдеевки, чтобы прикрыть хаотичное бегство своих военнослужащих из этого населенного пункта, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Минобороны Сергеем Шойгу.

    Глава государства сообщил, что руководство ВСУ приказало войскам покинуть Авдеевку, когда украинские военные уже бежали из города, передает ТАСС.

    «Доложили о том, что происходит в Авдеевке вот это хаотичное бегство. К этому времени, я так понимаю, и руководство Вооруженных сил Украины издало приказ об отводе своих вооруженных сил, когда они уже были в движении и покидали этот населенный пункт. Ну, я так понимаю, что сделано это было по политическим соображениям, чтобы прикрыть этот ход и придать ему видимость организованного вывода. Мы знаем, что это не так, что это было на самом деле бегство в прямом смысле этого слова», – сказал Путин.

    Он также отметил вклад группы «Ветераны» в освобождение Авдеевки.

    Ранее Минобороны опубликовало видео бегства подразделений ВСУ из Авдеевки.

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    20 февраля 2024, 17:23 • Новости дня
    Жога сообщил о завершении зачистки Авдеевки от украинских военных

    Председатель парламента ДНР Жога сообщил о полной зачистке Авдеевки от украинских военных

    Жога сообщил о завершении зачистки Авдеевки от украинских военных
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Председатель парламента Донецкой народной республики Артем Жога сообщил, что российская армия провела зачистку территории Авдеевки от украинских войск.

    По словам Жоги, зачистку города от украинских военных подтвердили в батальоне «Спарта», передает ТАСС.

    «Авдеевку наконец-то зачистили, я сегодня с ребятами говорил из батальона [«Спарта»], мне сказали: «Командир, там все в порядке, все хорошо», – сообщил он на XI съезде Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России».

    На прошлой неделе ВС России освободили Авдеевку. Газета ВЗГЛЯД писала, что успех в Авдеевке дал российским войскам преимущество на других участках фронта.

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    20 февраля 2024, 22:33 • Новости дня
    Премьер Грузии заявил в Брюсселе о желании мирного урегулирования с Россией

    Премьер-министр Грузии заявил в Брюсселе о желании мирного урегулирования с Россией

    Tекст: Корр Александров, Грузия

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, который впервые посещает Брюссель с зарубежным визитом, заявил о желании мирного урегулирования с Россией, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Урегулирование конфликта (с Россией) должно произойти с использованием очень важных инструментов, при соблюдении принципа мира. И это важно для мира на месте», – заявил Кобахидзе. По его словам, «мир даст нам возможность для большей стабильности, для прогресса страны и региона, для того, чтобы достичь наших общих целей в плане европейского благополучия».

    Кобахидзе провел встречи с руководством Евросоюза и нацелен также на переговоры в НАТО. Он назвал Грузию «надежным партнером ЕС в регионе» и сообщил о цели начать переговоры о вступлении в это объединение.

    В декабре прошлого года Грузия получила статус кандидата в ЕС. Глава правительства Грузии пообещал, что его страна к 2030 году будет готова к вступлению в Евросоюз лучше, чем другие страны-кандидаты.

    Комментируя отношения с Украиной, Кобахидзе напомнил о заявлениях официальных лиц Киева, предлагавших Грузии открыть «второй фронт» против России. Премьер-министр Грузии заявил в Брюсселе о «твердой политической поддержке Украины», оказании этой стране гуманитарной помощи и об «особых дружеских отношениях с украинским народом». При этом Кобахидзе подчеркнул, что у Грузии есть свои «сильные аргументы», почему она не вводит двусторонние санкции против России.

    Премьер-министр Грузии подчеркнул, что Грузия не используется для обхода антироссийских санкций. «Это – сильная позиция, и мы ее продолжим», – сказал он.

    Ранее сообщалось, что лидер парламентского большинства «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе призвал президента Грузии Саломе Зурабишвили быть осторожнее в поспешных высказываниях о возможном вмешательстве России в октябрьские выборы в парламент Грузии.

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    20 февраля 2024, 22:18 • Новости дня
    ГУР МО Украины: Перебежчик Кузьминов уехал в Испанию с разрешения Киева

    В ГУР МО Украины заявили, что перебежчику Кузьминову Киев выдал разрешение на переезд в Испанию

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский летчик-перебежчик Максим Кузьминов, который в 2023 году похитил российский военный вертолет Ми-8 и перегнал его на Украину, уехал в Испанию с разрешения украинских властей, сообщил официальный представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов.

    По словам Юсова, Кузьминову разрешили уехать в Испанию после того, как он сдался украинским властям, передает ТАСС со ссылкой на материал Financial Times.

    Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов сообщил изданию «Украинская правда», что власти Украины предлагали Кузьминову остаться в стране

    Напомним, Кузьминов в 2023 году угнал российский военный вертолет Ми-8 и переправил его на Украину. Итальянский ресурс Il Corrispondente со ссылкой на собственный источник в Гражданской гвардии Испании сообщил, что Кузьминов был убит 13 февраля 12 выстрелами, после этого его тело киллеры переехали на автомобиле.

    19 февраля испанское информационное агентство EFE подтвердило со ссылкой на источники, знакомые с расследованием, смерть Кузьминова в провинции Аликанте. Факт смерти также подтвердило Главное управление разведки Минобороны Украины.

    При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль в настоящий момент не располагает информацией о якобы убийстве в Испании летчика Максима Кузьминова, угнавшего российский военный вертолет.

    Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что Кузьминов, о предположительном убийстве которого накануне поступили сообщения из Испании, стал моральным трупом, когда только планировал угнать вертолет. Нарышкин назвал угон «грязным и страшным преступлением».

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    20 февраля 2024, 14:51 • Новости дня
    Задержанного в Лондоне Овсянникова освободили под залог

    Задержанного в Лондоне экс-губернатора Севастополя Овсянникова освободили под залог

    Tекст: Валерия Городецкая

    Королевский суд лондонского района Сазерк отпустил под залог бывшего губернатора Севастополя и экс-главу Минпромторга Дмитрия Овсянникова, задержанного по подозрению в нарушении санкций.

    Условия залога предполагают сдачу обвиняемым своих российского и британского паспортов, ежедневную отметку в полицейском участке Брикстона, запрет на выезд за рубеж, а также на оформление необходимых для этого документов, передает ТАСС.

    Кроме того, ему запрещается приближаться к портам, аэропортам и вокзалам, откуда можно выехать из страны. Обвиняемому также нельзя покидать свой дом с 21.00 до 5.00, он обязан носить электронный браслет.

    Рассмотрение дела Овсянникова по существу назначено на 10 марта. В марте, апреле, мае и июне планируются дополнительные процедурные слушания.

    В начале февраля стало известно о задержании в Лондоне экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова. Эксперт допустил выдачу задержанного в Лондоне Овсянникова Киеву.

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    20 февраля 2024, 19:56 • Новости дня
    Путин назвал операцию «Ветеранов» в Авдеевке особой страницей в истории боевых действий
    Путин назвал операцию «Ветеранов» в Авдеевке особой страницей в истории боевых действий
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бойцы группы «Ветераны», которые скрытно зашли в тыл ВСУ в Авдеевке через подземную трубу, внесли особый вклад в освобождение Авдеевки, их действия не должны остаться незамеченными, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Минобороны Сергеем Шойгу.

    «Что касается «Ветеранов», то, конечно, в данном случае – это особая ситуация. Диаметр этой трубы, как мне докладывал командир этого подразделения, 1 м 10 см – 1 м 20 см, они, здоровые мужики, по этой трубе, не зная куда идти, идут», – сказал глава государства, передает ТАСС.

    Путин отметил, что таким образом бойцы преодолели более трех километров и вышли фактически в тыл противнику. «Прошли свыше трех километров, вышли фактически в неизвестное место, захватили сразу там 19 строений, несколько суток держались там, когда их заблокировали. И потери у них есть», – добавил он.

    Путин назвал эту операцию особой страницей в истории боевых действий. «Поэтому прошу обратить на них внимание», – поручил он Шойгу.

    Ранее Путин рассказал о хаотичном бегстве ВСУ из Авдеевки.

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    21 февраля 2024, 04:36 • Новости дня
    В МИД назвали воровством попытки отчуждения российских активов

    МИД России пригрозил ответными зеркальными мерами в случае конфискации активов

    Tекст: Денис Тельманов

    Российская сторона примет зеркальные меры, если Киев конфискует ее активы, сообщил замглавы МИД Михаил Галузин.

    «Любые попытки отчуждения нашей собственности в недружественных странах являются нелегитимными и представляют собой не что иное, как воровство чужого имущества», –  сказал Галузин РИА «Новости», комментируя решение Рады об изъятии собственности и планах Киева конфисковать два самолета Ан-148.

    Галузин подчеркул: в МИД рассматривают «все варианты защиты  законных прав и интересов в случае конфискации активов, принадлежащих РФ». «Не исключаем применения ответных мер зеркального характера, а также вариантов судебного обжалования», – подчеркнул Галузин.

    Минюст Украины подал иск в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) о конфискации в доход государства двух амолетов Ан-148-100Е, принадлежащих российской лизинговой компании ОАО «Ильюшин Финанс Ко».

    В итоге ВАКС частично удовлетворил иск к российскому ПАО «Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина» о конфискации части активов компании на Украине.

    В августе 2022 года кабмин Украины согласовал указ Владимира Зеленского о конфискации имущества и активов России на украинской территории, речь о 903 объектах, вырученные средства направят на оборону и восстановление Украины.

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    20 февраля 2024, 18:01 • Новости дня
    Сенатор: О невнятных высказываниях Борреля можно забыть

    Сенатор Долгов прокомментировал «заботу» Борреля о российском народе

    Сенатор: О невнятных высказываниях Борреля можно забыть
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Жозепу Боррелю стоит инициировать расследование обстоятельств гибели мирных жителей Белгорода, погибших при обстреле ВСУ. Влезать же во внутрироссийские дела ему впредь не следует. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Константин Долгов. Ранее в России раскритиковали инициативы Борреля в связи со смертью Алексея Навального.

    «Жозеп Боррель знаменит своими абсурдными высказываниями и заявлениями. Он привык регулярно выступать с различными требованиями по отношению к России. Непонятно, почему до него до сих пор не дошло, что Москва не собирается идти у него на поводу», – сказал сенатор Константин Долгов.

    «В этот раз глава европейской дипломатии решил добиться от нашей страны проведения международного расследования обстоятельств смерти Навального (внесен в список террористов и экстремистов). Просьба совершенно абсурдная и глупая. Сделать с ней можно лишь одно: смыть в унитаз и надолго забыть о невнятных высказываниях обнаглевшего Борреля», – подчеркивает собеседник.

    «Вообще, его раздутая якобы человеколюбивая позиция вызывает откровенное недоумение. Когда ВСУ бьют по мирным объектам Белгорода, сознательно целясь в супермаркет и школьный стадион, он не высказывает никакой реакции. Может быть, ему стоит заняться выяснением виновных в этой ужасающей трагедии?» – уточняет он.

    «Но если Борреля уж так сильно волнует судьба российских заключенных, то он может подать прошение на получение гражданства РФ. В этом случае его требования хотя бы можно будет понять – переживает за жизни соотечественников. Однако поскольку глава европейской дипломатии до сих пор данного заявления не написал, ему все же не стоит влезать во внутрироссийские дела», – резюмирует Долгов.

    Ранее в России заявили о нежелании реагировать на призывы главы европейской дипломатии Жозепа Борреля провести международное расследование обстоятельств смерти Алексея Навального. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, в Москве такое требование «не воспринимают вообще».

    Напомним, Боррель заявил о необходимости организации независимого выяснения причин ухода из жизни Навального. И что ЕС «не пожалеет никаких усилий, чтобы призвать российское политическое руководство и власти к ответу и заставить Россию заплатить дополнительную цену за ее действия, в том числе с помощью санкций». Боррель также предложил присвоить режиму санкций Евросоюза за нарушение прав человека имя Навального. Тем самым, по его мнению, будет оказана поддержка российскому народу и послан сигнал российской оппозиции.

    В настоящее время российские следователи проводят проверку по факту смерти Навального в колонии.

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    20 февраля 2024, 16:05 • Новости дня
    Лукашенко: Запад вынашивает план по разделу земель России и Белоруссии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Страны Запада преследуют цель нанести глобальное поражение России и Белоруссии, после чего поделить их земли, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе совещания с руководством государственных органов системы обеспечения национальной безопасности.

    Запад хочет победить Россию в конфликте на Украине и отдать часть Белоруссии Польше, а долю российских территорий присоединить к Белоруссии в качестве компенсации, заявил Лукашенко, пишет БелТА, передает ТАСС.

    Запад стремится «нанести глобальное поражение Беларуси и России, а потом разобраться и с территориями, и прочим», считает белорусский лидер. По его словам, «таким образом формируются предпосылки для нового передела Европейского континента».

    Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия готова к войне.

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    Запад поставил летчика-предателя Кузьминова в один ряд со Скрипалем и Литвиненко

    Западные и украинские СМИ обвиняют Россию в причастности к якобы убийству в Испании летчика-перебежчика Максима Кузьминова. В Британии проводят параллели с другими громкими обвинениями в адрес российских спецслужб, такими как отравления Навального, Скрипалей и убийства Литвиненко. При этом информация о смерти предателя Кузьминова до сих пор не подтверждена, а в самой версии найдено много несостыковок. Подробности

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    Военный врач Иван Демидов: Нелогичные действия спасли нам жизнь

    «Это смертельная рулетка – каждый раз мы не знаем, вернется ли бригада с «ноля» в целости и сохранности. Но всегда надеемся на лучшее». Начальник медицинской части добровольческой бригады «Эспаньола» Иван Демидов (позывной «Ботокс») рассказал газете ВЗГЛЯД об особенностях работы военных медиков на передовой и в ближнем тылу. Подробности

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    Вместе с Эквадором Россия поставила на место Украину и США

    Во вторник Эквадор по согласованию с Россией возобновил сертификацию бананов, поставляемых в нашу страну. Это стало финальной точкой очень бурного и принципиального для обеих сторон конфликта, прямо касающегося интересов России на Украине. О чем идет речь и как Россия смогла в данном случае победить не только Эквадор, но и Соединенные Штаты? Подробности

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    Киев мстит Белгороду за провалы на фронте

    ВСУ в очередной раз атаковали мирные объекты Белгорода. Среди них – школьный стадион и торговый центр. Теракт унес жизни шести человек, включая годовалую девочку, которая была на прогулке с бабушкой. Еще 17 человек ранены, включая четырех детей. По мнению экспертов, теракт был бы невозможен без поддержки западных государств – а значит, деятели стран НАТО, как соучастники преступления, должны понести за него ответственность. Подробности

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    • Главный русофоб Капитолия предал Киев

      Один из самых влиятельных сенаторов США, старый враг России Линдси Грэм предал Украину. Вопреки всему тому, что он заявлял ранее, Грэм предлагает поставлять ей оружие только в кредит и под залог полезных ископаемых. Это действительно важное заявление, которое говорит о больших переменах в США.

    • Урсула близка к потере власти

      Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении выдвинуться на новый пятилетний срок на посту главы Еврокомиссии. Первый заканчивается в декабре, и велика вероятность, что он станет последним: Урсула нажила слишком много врагов. Ранее ей уже помешали возглавить НАТО.

    • «Главный по Украине» в США

      Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон отправил парламент на каникулы до конца февраля. Это значит, что решение вопроса о выделении денег Киеву опять затянется, хотя ситуация для Украины критическая. Джонсона теперь называют человеком, который принимает главные решения по конфликту. Но эти решения выгодны не ему, а другому политику.

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    • Как провалились попытки международной изоляции России

      2023-й стал годом значительной дипломатической активности России – и прежде всего с дружественными странами и регионами мира. О ключевых внешнеполитических контактах Москвы в 2023 году – в нашей инфографике.

    • Как будет обеспечена независимость российского авиатранспорта

      Россия приняла масштабную программу возрождения отечественного авиапрома. Начинается производство сразу нескольких авиалайнеров полностью российского производства. Об этих планах и перспективах – в нашей инфографике.

    • Как растет ракетный залп носителей ракет «Калибр» ВМФ России

      Ракеты «Калибр» стали одним из главных ударных инструментов российского Военно-морского флота. Однако масштаб нанесения ущерба противнику прямо зависит от величины залпа – возможности одновременного пуска ракет из расположенных на кораблях пусковых ячеек, а значит, наличия соответствующих кораблей-носителей. Как растет залп «Калибров» – в нашей инфографике.

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    • Россия бананами остановила поставки оружия ВСУ

      Эквадор отказался отправлять вооружения Украине через США, хотя несколько недель назад планировал сделать это под видом металлолома. Ожидаемое недовольство Москвы было подкреплено решением России запретить поставку бананов из Эквадора. А для усмирения Эквадора потребовались считанные дни.

    • Главком ВСУ Сырский объявил о переходе Украины в глухую оборону

      Новый главком ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские военные перешли от наступательных действий к ведению оборонительной операции. Но это не помешало ему продолжить реализацию своей излюбленной тактики «мясных штурмов», из-за чего он получил прозвища «Мясник» и «Генерал 200» не только на Украине, но и на Западе.

    • Европа внезапно испугалась Америки

      Через два года после категорического отказа от российского газа в Европе вдруг начали осознавать опасность, которую создает зависимость от поставок топлива из США. Недавнее решение Белого дома приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ встревожило европейских экспертов: по их мнению, налицо риски, которые у ЕС при сотрудничестве с Россией отсутствовали.

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