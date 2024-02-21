Британии запретили ловить рыбу в российской зоне Баренцева моря

Госдума денонсировала соглашение с Британией о рыболовстве

Tекст: Валерия Городецкая

В пояснительной записке указывается, что соглашение имеет «преимущественно одностороннюю направленность, при этом аналогичные или соразмерные выгоды для Российской Федерации в нем отсутствуют», передает ТАСС.

Отмечается, что денонсация соглашения не повлечет существенные внешнеполитические и экономические последствия, поскольку в 2022 году Британия приняла решение о прекращении режима наибольшего благоприятствования в двусторонней торговле в отношении России.

Документ позволял британским рыбакам ловить рыбу в определенных зонах Баренцева моря вдоль побережья Кольского полуострова. Рыболовным судам также разрешалось свободно плавать и становиться на якорь в этих водах.

Ранее британские СМИ писали, что запрет России на вылов рыбы в Баренцевом море лишит британцев любимого блюда.