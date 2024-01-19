В Британии испугались «рыбной войны» с Россией

Daily Mail: Запрет России на вылов рыбы в Баренцевом море лишит британцев любимого блюда

Tекст: Ольга Никитина

В публикации Daily Mail говорится, что британские компании «в огромном количестве» вылавливают в российских территориальных водах пикшу и треску, из которых готовится любимое британцами блюдо. Только за прошлый год в Баренцевом море добыли более 566 тыс. тонн трески, передает РИА «Новости».

В статье напоминается, что планы России стали ответом на санкции со стороны Великобритании. При этом авторы публикации выражают опасения, что британские рыболовецкие суда из территориальных вод будут выгонять с применением российского флота.

«Владимир Путин объявил Британии рыбную войну», – говорится в статье.

Накануне стало известно, что Россия собирается запретить Британии вылавливать рыбу в водах Баренцева моря, соответствующий законопроект Минсельхоз и МИД внесли на рассмотрение правительства. Это первый денонсируемый международный договор по продовольствию.