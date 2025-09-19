Tекст: Алексей Дегтярев

ВСУ пытаются не привлекать внимание российских дроноводов, поскольку за этим следует максимальное огневое воздействие на их позиции, сказал «Вохан» РИА «Новости».

В 2024 году его дрон сбивали дважды из дробовиков и охотничьих ружей, но сейчас подобного не наблюдается, добавил собеседник.

По его словам, украинские военные боятся вылезти, поскольку в таком случае им грозит уничтожение.

В августе сообщалось, что операторы дронов 42-й дивизии создали участок, где уничтожается техника и живая сила ВСУ в глубину до 23 километров от Орехова.

Подполье сообщало, что киевский режим не проводит мобилизацию в городе Запорожье, поскольку опасается роста панических настроений среди горожан.