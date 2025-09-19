Население Румынии за последние 30 лет сократилось на 20%, Болгарии – на 25%, Латвии – на 35%. Потому что зачем там жить? Дорого, скучно и при этом довольно бедно. Можно же воспользоваться преимуществами европейского членства и поехать чинить водопровод в Марселе, или переехать сиделкой из Бухареста в Милан.3 комментария
ВСУ перестали сбивать российские дроны у Орехово
Украинские военные прекратили попытки сбивать беспилотники группировки войск «Днепр» на передовых позициях у Орехово в Запорожской области, сообщил командир расчета БПЛА 42-й гвардейской дивизии с позывным «Вохан».
ВСУ пытаются не привлекать внимание российских дроноводов, поскольку за этим следует максимальное огневое воздействие на их позиции, сказал «Вохан» РИА «Новости».
В 2024 году его дрон сбивали дважды из дробовиков и охотничьих ружей, но сейчас подобного не наблюдается, добавил собеседник.
По его словам, украинские военные боятся вылезти, поскольку в таком случае им грозит уничтожение.
В августе сообщалось, что операторы дронов 42-й дивизии создали участок, где уничтожается техника и живая сила ВСУ в глубину до 23 километров от Орехова.
Подполье сообщало, что киевский режим не проводит мобилизацию в городе Запорожье, поскольку опасается роста панических настроений среди горожан.