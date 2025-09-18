Мы не построим себе хорошего будущего, если не будем общаться друг с другом. А полноценное общение, реальное или сетевое, возможно только между людьми, живущими собственной жизнью, а не между юнитами, используемыми вслепую.3 комментария
Путин назвал реформу зарплат в социальной сфере сложной задачей
Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами фракций политических партий в Государственной думе заявил, что вопрос реформы заработной платы в социальной сфере является крайне сложным.
По его словам, здесь крайне важно не допустить ошибки, передает РИА «Новости».
«Вопрос реформы заработной платы в социальной сфере – это очень сложный вопрос, здесь главное не ошибиться: и не опоздать, и вперед не забегать», – сказал российский лидер.
Ранее Путин обозначил стратегическую цель для страны, подчеркнув значимость роста доходов граждан и повышения уровня жизни. Он заявил, что «чем больше зарплату люди получают, тем лучше».