    Игорь Караулов Игорь Караулов Соцсети лишают людей собственной жизни

    Мы не построим себе хорошего будущего, если не будем общаться друг с другом. А полноценное общение, реальное или сетевое, возможно только между людьми, живущими собственной жизнью, а не между юнитами, используемыми вслепую.

    3 комментария
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский В России происходит революция беспилотников

    Ожидается, что к концу 2025 года в России будет производиться до 1 млн различных гражданских дронов. Происходящее позволяет говорить о настоящей беспилотной революции в России. И очевидно, что главным ее катализатором выступила СВО.

    4 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Объявит ли Трамп войну империи Сороса

    Убийство Кирка дает Трампу карт-бланш на войну с бандой финансиста-террориста Сороса. Звездный ли это час революции Трампа? Или это тщательно расставленная для него ловушка? И главный вопрос – решится ли Трамп на объявление тотальной войны?

    7 комментариев
    18 сентября 2025, 16:54 • Новости дня

    Путин назвал реформу зарплат в социальной сфере сложной задачей

    Путин: Реформа зарплат в социальной сфере является сложной задачей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами фракций политических партий в Государственной думе заявил, что вопрос реформы заработной платы в социальной сфере является крайне сложным.

    По его словам, здесь крайне важно не допустить ошибки, передает РИА «Новости».

    «Вопрос реформы заработной платы в социальной сфере – это очень сложный вопрос, здесь главное не ошибиться: и не опоздать, и вперед не забегать», – сказал российский лидер.

    Ранее Путин обозначил стратегическую цель для страны, подчеркнув значимость роста доходов граждан и повышения уровня жизни. Он заявил, что «чем больше зарплату люди получают, тем лучше».

    17 сентября 2025, 21:24 • Новости дня
    Герасимов заявил о наступлении российских войск на всех направлениях в зоне СВО
    Герасимов заявил о наступлении российских войск на всех направлениях в зоне СВО
    @ Сергей Мирный/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские войска развивают наступление почти по всей линии боевых действий в зоне специальной военной операции, наиболее напряженная обстановка сохраняется на Красноармейском направлении, сообщил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов во время инспекции группировки войск «Центр».

    Герасимов отметил, что противник перебросил на Красноармейское направление дополнительные силы в ущерб остальным участкам, передает ТАСС. Герасимов лично проинспектировал группировку «Центр» на Красноармейском направлении и заслушал доклады командиров подразделений о текущей обстановке. По его словам, группировка «Запад» продолжает развивать наступление в Купянске, а штурмовые подразделения Южной группировки продвигаются в Северске.

    Начальник Генштаба добавил, что российские войска вошли в Плешеевку, а бои на Александро-Калиновском направлении ведутся вблизи Константиновки. ВСУ полностью выбиты из Серебрянского лесничества, бои продолжаются в Ямполе.

    Группировка «Восток» развивает наступление в Днепропетровской и Запорожской областях, также продолжается уничтожение противника, заблокированного южнее Клебан-Быкского водохранилища.

    Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Герасимов не присутствовал на учениях «Запад-2025» в Нижегородской области, поскольку координирует проведение спецоперации на Украине.

    В июле Герасимов проинспектировал группировку войск «Центр».

    Комментарии (13)
    18 сентября 2025, 14:55 • Новости дня
    Стало известно об обмене телами военнослужащих между Россией и Украиной

    Военкор Коц: Россия и Украина обменялись телами военнослужащих

    Стало известно об обмене телами военнослужащих между Россией и Украиной
    @ RT/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военный корреспондент Александр Коц сообщил об очередном обмене телами погибших военнослужащих между Россией и Украиной.

    По его данным, на этот раз Россия передала украинской стороне тысячу тел погибших, а Украина вернула России только 24 тела.

    «Очередной обмен телами – 1000 на 24», – написал Коц в своем Telegram-канале.

    В августе российская сторона осуществила передачу Украине 1 тыс. тел погибших военнослужащих, получив взамен 19 тел от Украины.

    Комментарии (0)
    18 сентября 2025, 14:44 • Видео
    Канцлер Мерц долго не протянет

    Согласно новому соцопросу YouGov, самой популярной политической силой в ФРГ стала «Альтернатива для Германии», ее рейтинг поддержки достиг 27%. Блок канцлера Фридриха Мерца ХДС-ХСС имеет 26% на двоих с тенденцией к дальнейшему снижению. Что это значит на практике?

    Комментарии (0)
    17 сентября 2025, 21:56 • Новости дня
    Европейский дипломат исключил полный отказ Европы от нефти России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейский союз не рассматривает возможность полного отказа от импорта российской нефти, заявил европейский дипломат.

    Несмотря на обсуждения такого сценария, он признан нереалистичным, передает ТАСС со ссылкой на высокопоставленный европейский дипломатический источник.

    «Дискуссии есть, но все понимают, что этот сценарий нереалистичен, население европейских стран не воспримет это», – заявил собеседник агентства.

    Издание Politico писало, что Евросоюз не сможет отказаться от российских энергоносителей раньше установленного срока в 2027 году, несмотря на давление президента США Дональда Трампа.

    Трамп ранее заявил, что готов ввести санкции против России только при условии согласия всех стран НАТО и полного отказа от закупок российской нефти.

    Комментарии (3)
    18 сентября 2025, 07:29 • Новости дня
    Путин поручил шить форму для военных только в России
    Путин поручил шить форму для военных только в России
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Форма для военнослужащих ВС России со следующего года должна производиться только на российской территории, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

    Форма с 2026 года должна изготавливаться российскими организациями, чьи производственные мощности которых находятся на территории России, передает RT со ссылкой на документ.

    Указ затрагивает закупку вещевого имущества для нужд ВС России в контрактной системе и гособоронзаказах.

    Также к 2027 году ткань для формы российских военных должна быть российского производства.

    В августе Путин подписал указ о мерах по обеспечению армии исключительно российской формой и вещевым имуществом. По этому документу к 2027 году все ткани и трикотаж, используемые для военного имущества, также должны быть отечественного производства.

    В 2024 году Минобороны предложило изменить в форму офицеров ВМФ.

    Комментарии (8)
    18 сентября 2025, 16:55 • Новости дня
    Путин прокомментировал идею переименования Волгограда в Сталинград
    Путин прокомментировал идею переименования Волгограда в Сталинград
    @ Дмитрий Рогулин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами парламентских фракций заявил о необходимости обсуждать вопрос возможного возвращения Волгограду имени Сталинград.

    По его словам, решение должно приниматься самими жителями города. «Надо подумать. Местные жители решают», – сказал глава государства, передает ТАСС.

    Путин также подчеркнул важность деполитизации темы роли Иосифа Сталина в Победе в Великой Отечественной войне. Он отметил, что нельзя забывать личный вклад Сталина, несмотря на существовавшие репрессии.

    «Много было проблем, связанных с репрессиями, – это все понятно. Этого нельзя выхолащивать, и страна не должна этого забывать. Но также несправедливо забывать роль, которую сыграл этот конкретный человек в победе советского народа в Великой Отечественной войне», – сказал он.

    В мае общественное движение «Ветераны России» направило обращения к президенту России Владимиру Путину, председателю Госдумы Вячеславу Володину и главе Совфеда Валентине Матвиенко о переименовании Волгограда в Сталинград.

    Ранее Путин заявил о готовности рассмотреть возможность возвращения городу Волгограду названия Сталинград. До этого он подписал указ о переименовании аэропорта Волгограда в Сталинград.

    Комментарии (3)
    17 сентября 2025, 20:52 • Новости дня
    Силовики сообщили о разгроме бригады ВСУ в Серебрянском лесу

    Российские силовики заявили о полном разгроме 119-й бригады ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские силовые структуры сообщили о полном уничтожении 119-й бригады теробороны ВСУ в Серебрянском лесничестве, где она потеряла технику и людей.

    О полном разгроме 119-й бригады территориальной обороны ВСУ в Серебрянском лесничестве сообщили российские силовые структуры, передает ТАСС.

    Ветеран силовых структур отметил: «На сегодняшний день можно с уверенностью говорить, что 119-я бригада теробороны ВСУ полностью разбита и исчезла с лица земли».

    По его словам, киевское руководство пытается создать видимость, что подразделение отправилось в Сумскую область, однако фактически его выживших распределили для пополнения других подразделений ВСУ.

    Собеседник агентства рассказал, что родственники ликвидированных бойцов обвиняют командование бригады в неэффективных приказах, приведших к большим потерям.

    Ранее источники в силовых структурах отмечали, что в ходе выполнения задач в Серебрянском лесу бригада почти полностью утратила технику и личный состав. Оставшихся солдат перевели на сумское направление для восполнения потерь других соединений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска завершают освобождение и зачистку территории Серебрянского лесничества на Украине.

    В районе Серебрянского лесничества оказались окружены две бригады украинских войск, в том числе элитные операторы беспилотников.

    Подразделения ВСУ за последние сутки около десяти раз предпринимали попытки вернуть утраченные позиции у населенного пункта Серебрянка в ДНР, атакуя с разных направлений.

    Комментарии (0)
    18 сентября 2025, 17:13 • Новости дня
    Путин заявил о нахождении более 700 тыс. российских бойцов в зоне СВО

    Путин: Свыше 700 тыс. военных России находятся на линии боевого соприкосновения на СВО

    Путин заявил о нахождении более 700 тыс. российских бойцов в зоне СВО
    @ Сергей Мирный/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    На линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации на Украине находятся более 700 тыс. российских военнослужащих, заявил президент Владимир Путин во время встречи с руководителями парламентских фракций.

    Глава государства подчеркнул масштаб вовлечения личного состава, отметив: «На линии боевого соприкосновения свыше 700 тыс. человек находятся», передает РИА «Новости».

    Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Путин регулярно подчеркивает значимость и проявляет особое уважение к военным, принимающим участие в спецоперации.

    Комментарии (0)
    18 сентября 2025, 05:59 • Новости дня
    Россия отвергла обвинения в распространении дезинформации о смерти Кирка

    Посольство России отвергло обвинения в распространении фейков о смерти Кирка

    Россия отвергла обвинения в распространении дезинформации о смерти Кирка
    @ Charles-McClintock Wilson/Zuma/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Пресс-секретарь посольства России в США Андрей Бондарев ответил на появившиеся обвинения Москвы в якобы распространении фейков о смерти праворадикального активиста Чарли Кирка посредством ботов.

    «Россия не вмешивается и не намерена вмешиваться во внутренние дела других государств, включая Соединенные Штаты. Мы считаем неприемлемым, что эта трагедия используется в качестве предлога для разжигания антироссийской истерии», – написал Бондарев в ответ на запрос агентства Associated Press (AP).

    Ранее республиканец Спенсер Кокс заявил на пресс-конференции об убийстве Кирка, что «противники хотят насилия».

    «У нас есть боты из России, Китая, со всего мира, которые пытаются распространять дезинформацию и поощрять насилие», – сказал он.

    AP упоминает Россию вместе с Китаем и Ираном, которые отрицают, что дезинформировали американцев. В частности, представитель МИД КНР сообщил, что страна «решительно выступает против того, чтобы некоторые американские политики обвиняли Китай в распространении дезинформации и поощрении насилия».

    Напомним, 31-летний политический активист и радиоведущий Чарли Кирк скончался от единственного огнестрельного ранения во время выступления в университете долины Юта в Ореме 10 сентября.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, 22-летнему Тайлеру Робинсону было предъявлено официальное обвинение в убийстве Кирка, незаконном хранении оружия и других преступлениях. Прокуроры заявили, что будут добиваться смертной казни обвиняемого.Бывший президент США Барак

    Обама предупредил о «политическом кризисе, подобного которому мы раньше не видели» в связи с убийством Чарли Кирка.



    Комментарии (4)
    17 сентября 2025, 18:38 • Новости дня
    Умер балетмейстер Большого театра Папко

    В Большом театре сообщили о смерти балейтмейстера Юрия Папко

    Умер балетмейстер Большого театра Папко
    @ bolshoi.ru

    Tекст: Денис Тельманов

    Заслуженный артист РСФСР, выдающийся балетмейстер Юрий Папко ушел из жизни на 86-м году, о чем сообщили в Большом театре.

    О кончине Юрия Папко стало известно из сообщения на сайте Государственного академического Большого театра России, передает ТАСС. Артист ушел из жизни 17 сентября на 86-м году.

    Юрий Папко был заслуженным артистом РСФСР, балетмейстером, артистом балета и педагогом. В сообщении Большого театра сказано: «На 86-м году жизни скончался заслуженный артист РСФСР Юрий Викторович Папко, чья любовь к танцу накрепко связала его с Большим театром».

    Папко на протяжении многих лет работал в Большом театре и передавал свой опыт молодым артистам, оставаясь символом преданности искусству.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заслуженный артист России и народный артист Карелии Владимир Мойковский скончался на 79-м году жизни. Актер Вячеслав Вершинин ушел из жизни на 81-м году, проработав почти 60 лет в Академическом русском театре имени Евгения Вахтангова.

    В столичной больнице на 80-м году жизни умер режиссер и актер Игорь Николаев (Калинаускас), который основал несколько театральных студий.

    Комментарии (0)
    18 сентября 2025, 04:50 • Новости дня
    Юрист Безмаленко рассказала о пенсии для никогда не работавших людей

    Tекст: Ирма Каплан

    Граждане без трудового стажа, имеют гарантированное право на получение социальной пенсии при достижении определенного возраста, несмотря на ее низкий размер, сообщила член Международной Ассоциации юристов и медиаторов 4legal Евгения Безмаленко.

    Безмаленко пояснила, что социальная пенсия назначается гражданам, не имеющим необходимого трудового стажа или баллов для страховой пенсии. Она выплачивается из государственного бюджета нетрудоспособным гражданам, таким как инвалиды, дети, оставшиеся без родителей, малочисленные народы Севера, а также мужчинам и женщинам, достигшим 65 и 70 лет соответственно.

    «Размер социальной пенсии по старости является фиксированным и устанавливается в твердой денежной сумме. Он значительно ниже страховой пенсии и даже величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе. С 1 апреля 2025 года размер социальной пенсии по старости составляет 8 824,08 рублей», – пояснила юрист в беседе с агентством «Прайм».

    Однако, по российскому законодательству, общий доход пенсионера не может быть ниже прожиточного минимума, поэтому к социальной пенсии добавляется федеральная или региональная социальная доплата. Итоговая сумма выплат равна прожиточному минимуму пенсионера в конкретном регионе.

    Юрист подчеркнула: отказать в назначении социальной пенсии человеку, постоянно проживающему в России и достигшему установленного возраста, невозможно. В случае отказа гражданин вправе обратиться с жалобой в вышестоящий орган Социального фонда или суд.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, для работающих граждан, достигших пенсионного возраста есть возможность повысить выплаты при отсрочке оформления пенсии, рассказала сенатор, председатель общероссийского общественного движения «Социал-демократический союз женщин России» и бывший вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова.

    Сумма пенсии может достичь 100 тыс. рублей при высокой зарплате, продолжительном стаже и накоплении нужного количества баллов, пояснил депутат Мособлдумы Анатолий Никитин.

    Комментарии (0)
    18 сентября 2025, 09:11 • Новости дня
    Песков: Прямая линия с Путиным пройдет в декабре
    Песков: Прямая линия с Путиным пройдет в декабре
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Прямая линия с президентом Владимиром Путиным планируется на декабрь 2025 года, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    «В этом году прямая линия планируется на декабрь и будет объединена с большой пресс-конференцией», – заявил Песков Telegram-каналу «Юнашев Live».

    При этом в какие именно числа планируется проводить прямую линию, не уточняется.

    В среду сообщалось, что президент поручил начать подготовку к проведению новой прямой линии.

    Прошлая прямая линия с главой государства прошла 19 декабря 2024 года. Она длилась 4 часа 27 минут.

    Комментарии (0)
    17 сентября 2025, 19:59 • Новости дня
    Путин наградил теннисисток Андрееву и Шнайдер
    Путин наградил теннисисток Андрееву и Шнайдер
    @ Adam Hunger/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин наградил коллектив национального медицинского центра глазных болезней им. Гельмгольца орденом Пирогова. Медалей удостоены теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер.

    Кроме того, российский лидер наградил медалью «За труды в культуре и искусстве» директора Московского зоопарка Светлану Акулову, передает РИА «Новости».

    Молодые теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер удостоены медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Директор музыкального училища имени Гнесиных Валерий Гроховский получил звание заслуженного артиста России.

    В 2020 году Путин подписал указ об учреждении ордена Пирогова и медали Луки Крымского.

    Комментарии (0)
    17 сентября 2025, 22:35 • Новости дня
    Bloomberg заявило о снижении экспорта российской нефти из-за атаки дронов ВСУ

    Tекст: Ирма Каплан

    Недельные морские поставки в среднем составили около 3,18 млн баррелей в день после самого резкого снижения с июля 2024 года, передает Bloomberg.

    «Недельный экспорт из терминала в Приморске упал до самого низкого уровня с конца июля, а поставки из другого балтийского порта, Усть-Луги, составили лишь половину от показателя предыдущей недели. Валовая стоимость московского экспорта сократилась примерно на 372 млн долларов, что стало самым большим снижением по сравнению с предыдущей неделей с ноября, а выручка за неделю до 14 сентября составила около 1,28 млрд долларов», – передает Bloomberg.

    Еженедельные морские поставки в среднем составляли около 3,18 млн баррелей в день в период до 14 сентября, что на 934 тыс. баррелей в день меньше, чем на предыдущей неделе, что является самым резким снижением с июля 2024 года, согласно данным отслеживания судов, собранным агентством Bloomberg.

    Тем не менее, менее волатильный средний показатель за четыре недели вырос до 3,46 млн баррелей в день с пересмотренных 3,42 млн в период до сентября.

    По данным агентства, на прошлой неделе украинские беспилотники нанесли удар по балтийскому транспортному узлу в Приморске, что привело к кратковременной приостановке работы и повреждению двух танкеров. Недельный экспорт с терминала упал до самого низкого уровня с конца июля. Поставки из другого балтийского порта, Усть-Луги, сократились наполовину по сравнению с предыдущей неделей.

    Как писала 12 сентября газета ВЗГЛЯД, над Ленинградской областью силами и средствами ПВО сбито более 30 беспилотников, в порту Приморск ликвидируется пожар, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

    Газета Politico писала, что Евросоюз не сможет отказаться от российских энергоносителей раньше установленного срока в 2027 году, несмотря на давление президента США Дональда Трампа.

    Комментарии (0)
    17 сентября 2025, 23:27 • Новости дня
    Стало известно о готовности «Балтики» производить стеклянные бутылки

    Tекст: Ирма Каплан

    Пивоваренная компания «Балтика» зарегистрировала новое юридическое лицо, чтобы вести собственное производство стеклянной тары, чтобы защититься от роста цен поставщиков и обеспечить стабильность поставок.

    Пивоваренная компания «Балтика» зарегистрировала новое юридическое лицо ООО «Донстеклотех» в Ростовской области, чтобы заниматься производством стеклянных бутылок, выяснил «Коммерсантъ».

    В компании подтвердили создание «Донстеклотех» и отметили, что это может стать единым оператором по стеклянной упаковке. Такой шаг позволит «Балтике» снизить зависимость от сторонних производителей, а также контролировать расходы.

    По словам генерального директора «Волковской пивоварни» Алексея Акселя, «затраты на покупку бутылок составляют не менее 30% себестоимости напитков».

    Совладелец SVAM Group Игорь Хавский сообщил, что собственное производство снизит риски перебоев поставок, с которыми рынок столкнулся в 2024 году.

    Крупные производители стеклотары уже предупредили о планах повышения отпускных цен с начала 2026 года. На этом фоне «Балтика» рассматривает возможность построить новое производство с нуля, чтобы сдержать рост издержек.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в июле Германия нарастила поставки пива на российский рынок, они оцениваются в 1,7 млн евро, что стало самым высоким показателем с начала года, следует из данных Евростата.

    Комментарии (0)
    18 сентября 2025, 00:11 • Новости дня
    В Москве полицейские нашли двоих пропавших детей 8 и 13 лет

    Tекст: Ирма Каплан

    Благодаря действиям столичной полиции были раскрыты два случая исчезновения несовершеннолетних, включая подростка, ставшего жертвой мошенников, и пропавшего восьмилетнего мальчика, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    Сотрудники столичной полиции успешно завершили поиски двух пропавших детей в разных районах Москвы.

    Тринадцатилетний житель района Раменки стал жертвой телефонных мошенников.

    «Злоумышленники обманом вынудили его перевести им денежные средства с банковских счетов родителей, после чего уничтожить свой телефон и уйти из дома. Полицейские обнаружили подростка на территории одного из жилых комплексов», – сообщила Волк в Telegram-канале.

    Она уточнила, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК России.

    Второй случай связан с восьмилетним мальчиком из Зеленограда. Оказавшись без присмотра взрослых, ребенок сел в электричку и уехал в сторону Москвы. Сотрудники полиции обнаружили его в торговом центре на севере столицы и доставили к родителям.

    Правоохранители отметили, что жизни и здоровью несовершеннолетних ничего не угрожает.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в мае в Хатанге на Таймыре нашли живой школьницу, которая не вернулась к отбою в интернате и считалась пропавшей более суток.

    Комментарии (0)
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации