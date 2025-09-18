Мы не построим себе хорошего будущего, если не будем общаться друг с другом. А полноценное общение, реальное или сетевое, возможно только между людьми, живущими собственной жизнью, а не между юнитами, используемыми вслепую.3 комментария
Путин заявил о позитивном вкладе ветеранов СВО в политику
Президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что ветераны специальной военной операции смогут принести положительные изменения в деятельность политических партий и органов власти.
«Знаю, что в ваши ряды вливаются участники боевых действий. Уверен, что они внесут свой позитивный вклад в работу политических партий – и на местах, и в центре, в Государственной думе, в федеральных органах власти», – подчеркнул Путин на встрече с руководителями парламентских фракций, обсуждая итоги прошедших выборов и участие в них участников боевых действий.
По его мнению, опыт и позиции ветеранов будут востребованы как на региональном уровне, так и в федеральных структурах управления, говорится в Telegram-канале Кремля.
Ранее Путин заявил на встрече с лидерами парламентских фракций о необходимости выдвигать на руководящие посты людей, которые не боятся служить Родине.
На прошедших в этом году выборах выдвинули 1616 ветеранов спецоперации.