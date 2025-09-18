Путин заявил о позитивном вкладе ветеранов СВО в политику

Tекст: Дарья Григоренко

«Знаю, что в ваши ряды вливаются участники боевых действий. Уверен, что они внесут свой позитивный вклад в работу политических партий – и на местах, и в центре, в Государственной думе, в федеральных органах власти», – подчеркнул Путин на встрече с руководителями парламентских фракций, обсуждая итоги прошедших выборов и участие в них участников боевых действий.

По его мнению, опыт и позиции ветеранов будут востребованы как на региональном уровне, так и в федеральных структурах управления, говорится в Telegram-канале Кремля.

Ранее Путин заявил на встрече с лидерами парламентских фракций о необходимости выдвигать на руководящие посты людей, которые не боятся служить Родине.

На прошедших в этом году выборах выдвинули 1616 ветеранов спецоперации.