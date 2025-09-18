Убийство Кирка дает Трампу карт-бланш на войну с бандой финансиста-террориста Сороса. Звездный ли это час революции Трампа? Или это тщательно расставленная для него ловушка? И главный вопрос – решится ли Трамп на объявление тотальной войны?4 комментария
Суд вынес приговор по делу о массовом отравлении шаурмой в Москве в 2023 году
Суд признал шестерых человек виновными в изготовлении и продаже опасной для здоровья шаурмы, из-за которой пострадало более 50 человек, сообщила прокуратура Москвы в Telegram-канале.
«С учетом позиции прокуратуры Северного административного округа шесть фигурантов – индивидуальный предприниматель, повар, поставщик мясной продукции, а также генеральный директор частной организации-производителя и его заместитель в зависимости от роли и степени участия признаны виновными», – сказано в сообщении.
Обвиняемым вменяются правонарушения, предусмотренные п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей) и п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции).
Следствие считает, что обвиняемые, действуя по предварительному сговору, организовали производство, поставку, изготовление и последующую реализацию продукции в точке быстрого питания на ул. Софьи Ковалевской.
Условия для продукции были ненадлежащими, как и качество продукции, данных о сроках годности, ветеринарных свидетельств не было. Все это привело к известным последствиям.
«После употребления приготовленной с нарушением санитарных норм и правил шаурмы зафиксировано 55 заболевших, 30 из которых госпитализированы в медицинские организации с диагнозом «сальмонеллез», – напомнили в прокуратуре.
Как писала в 2023 году газета ВЗГЛЯД, среди посетителей кафе на севере Москвы, употреблявших шаурму и куры гриль, было зарегистрировано 53 случая кишечной инфекции, среди пострадавших двое детей – девяти и 13 лет, в инфекционные стационары госпитализированы 42 человека, сообщила пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.