Число отравившихся шаурмой в столичном кафе увеличилось до 53 человек

Роспотребнадзор: После покупки шаурмы в кафе Москвы отравились 53 человека, в том числе двое детей

Tекст: Антон Никитин

В сообщении на сайте столичного управления Роспотребнадзора говорится, что расследование было начато после сообщения о случаях отравления в кафе «Бистро-24», расположенного по адресу: Москва, улица Софьи Ковалевской, д. 2.

В управлении сообщили, что в настоящее время среди посетителей кафе, употреблявших шаурму и куры гриль, зарегистрировано 53 случая кишечной инфекции, среди пострадавших двое детей – девяти и 13 лет. В ведомстве добавили, что в инфекционные стационары госпитализированы 42 человека, из них десять человек выписаны на амбулаторное лечение. По результатам бактериологических исследований у 20 человек установлен диагноз сальмонеллез, часть проб находится в работе, информировали в Роспотребнадзоре.

Информация о проводимом эпидемиологическом расследовании направлена в прокуратуру Москвы. Управление Роспотребнадзора по Москве оказывает активное содействие следственным органам по уголовному делу, возбужденному по ч.2 ст.238 УК РФ по факту отравления людей на севере Москвы. Эпидемиологическое расследование продолжается. Ситуация находится на особом контроле управления Роспотребнадзора по Москве.

Накануне подозреваемую в деле об отравлении шаурмой в Москве отправили под домашний арест. Ранее сообщалось, что число отравившихся шаурмой в Москве превысило 40 человек.